[{"available":true,"c_guid":"5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground fesztivál is, ami idén igen masszív, ötven fős névsorral rukkolt elő.\r

\r

","shortLead":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground...","id":"20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65019fad-6e35-4259-97af-2fecd48c871b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","timestamp":"2021. június. 15. 12:25","title":"A Fekete Zaj is legyőzi a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","shortLead":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","id":"20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af02415-1bc3-4321-ad7d-79f9ec4aa98f","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","timestamp":"2021. június. 14. 15:46","title":"Uniós oltalmat kapott két \"Balatoni hal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista szervezetnél állítólag mindig övé az utolsó szó. Mindig bujkál. Egyszer adott interjút, de maszkban. ","shortLead":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista...","id":"202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2036b-d83e-403f-a474-b72d7c2a5dd7","keywords":null,"link":"/360/202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","timestamp":"2021. június. 14. 13:00","title":"Három végtagját is elveszíthette a terrorista fantom, de Izrael nem tudja elkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eece410c-c981-4b9d-8617-dc2cb1eeffab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, ingyenesen használható weboldalon célzottan lehet keresni testgyakorlatokat a különböző izomcsoportok fejlesztésére, ráadásul eltérő edzettségi szinteken.","shortLead":"Az alábbi, ingyenesen használható weboldalon célzottan lehet keresni testgyakorlatokat a különböző izomcsoportok...","id":"20210614_musclewiki_testepito_adatbazis_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eece410c-c981-4b9d-8617-dc2cb1eeffab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a1404-9f2a-4eb9-878d-955ae66bbfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_musclewiki_testepito_adatbazis_frissites","timestamp":"2021. június. 14. 12:03","title":"Edzeni szeretne? Keresse fel a testépítők Wikipédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","shortLead":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","id":"20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a996866-65eb-4e98-a425-b96f10278f68","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","timestamp":"2021. június. 14. 15:59","title":"Tűz ütött ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2d25c6-ee66-4f05-986e-c435008a73e0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A tetszetős negyedik generációs Seat Leon alig egy éve van piacon és idéntől a benzin és dízelmotoros kínálathoz csatlakozott a plugin hibrid verzió is. Kipróbáltuk.","shortLead":"A tetszetős negyedik generációs Seat Leon alig egy éve van piacon és idéntől a benzin és dízelmotoros kínálathoz...","id":"20210603_Seat_Leon_plugin_teszt_az_elso_spanyol_zold_rendszamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de2d25c6-ee66-4f05-986e-c435008a73e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07a11bb-7335-46fb-9997-899b7dfadd8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_Seat_Leon_plugin_teszt_az_elso_spanyol_zold_rendszamos","timestamp":"2021. június. 15. 07:21","title":"Seat Leon plugin hibrid teszt: mindenben piacképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett. A lengyelek egy félidő teljesen veszélytelen focit követően a szünet után azonnal egyenlítettek, majd amikor már csak az tűnt kérdésesnek, mikor szerzik meg a vezető gólt, ember- és gólhátrányba kerültek. Innen pedig Szlovákia sikerrel védekezte végig a meccset, így jókora lépéselőnybe került.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett...","id":"20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c95fb-c254-4755-9d42-79b76b4a6378","keywords":null,"link":"/sport/20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 14. 20:11","title":"Saját kárán tanulta meg a lengyel válogatott, húsz perc szép foci nem elég a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab20ef3-b69c-4305-a163-8676de521cd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn nyilatkoztak először a dán játékosok Eriksen szívmegállása után, komoly kritikával illették az UEFA-t a meccs folytatása miatt. ","shortLead":"Hétfőn nyilatkoztak először a dán játékosok Eriksen szívmegállása után, komoly kritikával illették az UEFA-t a meccs...","id":"20210614_UEFA_Eriksen_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab20ef3-b69c-4305-a163-8676de521cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e17c9-f9b9-4de4-8529-9df75404f947","keywords":null,"link":"/sport/20210614_UEFA_Eriksen_kritika","timestamp":"2021. június. 14. 13:50","title":"„Remélem, hogy az UEFA tanult az esetből” – bírálták a szövetséget a dán focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]