[{"available":true,"c_guid":"31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","shortLead":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","id":"20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a4049b-4275-42d9-a1e0-d53fec1c31d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","timestamp":"2021. június. 15. 14:21","title":"Úgy tűnik, akármekkora a támogatási keret az elektromos autókra, azonnal elfogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b385092d-79e3-4c18-a4a5-8f59ddabc0f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világháló atyjaként számon tartott Tim Berners-Lee és felesége jótékony célokra használja fel azt az összeget, ami a világháló forráskódjának árveréséből folyik majd be.","shortLead":"A világháló atyjaként számon tartott Tim Berners-Lee és felesége jótékony célokra használja fel azt az összeget, ami...","id":"20210615_tim_berners_lee_forraskod_aukcio_nft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b385092d-79e3-4c18-a4a5-8f59ddabc0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ee9ce2-180b-4abf-b134-00b35601dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_tim_berners_lee_forraskod_aukcio_nft","timestamp":"2021. június. 15. 19:03","title":"Eladja a világháló forráskódját Tim Berners-Lee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű résztulajdonosa, egy francia cég azonban állítja: a kínai hatóságok már megemelték sugárzással kapcsolatos egészségügyi határértéket.","shortLead":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű...","id":"20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e31a02-c251-4796-876e-7925ff217665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","timestamp":"2021. június. 15. 08:32","title":"Szivároghat egy kínai atomerőmű, egyesek sugárveszélyt emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védettséggel nem rendelkezőknél tarolhat a koronavírus-járvány új hulláma.","shortLead":"A védettséggel nem rendelkezőknél tarolhat a koronavírus-járvány új hulláma.","id":"20210614_kemenesi_gabor_negyedik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d61115-7890-4f08-ab7b-08496f784c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_kemenesi_gabor_negyedik_hullam","timestamp":"2021. június. 14. 16:43","title":"Kemenesi: Minden bizonnyal megérkezik hozzánk is a negyedik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fadd1f-d3d6-422c-ba16-281f5ec25b96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Mire képesek a skótok? Bejön-e a papírforma a lengyeleknek? Mennyire erősek a spanyolok? ","shortLead":"Mire képesek a skótok? Bejön-e a papírforma a lengyeleknek? Mennyire erősek a spanyolok? ","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_negyedik_nap_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6fadd1f-d3d6-422c-ba16-281f5ec25b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63e28cf-1ecc-41b1-8832-5e7eae492382","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_negyedik_nap_elozetes","timestamp":"2021. június. 14. 12:19","title":"Lewandowski folytathatja a gólgyártást, vezér nélkül a spanyolok és a svédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthonában legalábbis. A jelenségnek több oka is van, köztük az életkor és a vagyoni helyzet.","shortLead":"Az otthonában legalábbis. A jelenségnek több oka is van, köztük az életkor és a vagyoni helyzet.","id":"20210614_nmhh_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba9209-0deb-457e-82f7-20abee43b88e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nmhh_internet","timestamp":"2021. június. 14. 11:47","title":"Másfél millió magyar még mindig nem internetezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","shortLead":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","id":"20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96ac21-1426-430f-ba58-b69ab98f4ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","timestamp":"2021. június. 15. 06:57","title":"444.hu: A kormány visszavonja a Limes világörökségi jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ország vitte volna a gépeket, de nem adtuk, pedig milliárdos üzlet kínálkozott.","shortLead":"Több ország vitte volna a gépeket, de nem adtuk, pedig milliárdos üzlet kínálkozott.","id":"20210616_kecskemet_mig_vadaszrepulo_licit_papp_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5141ac-da15-468d-b080-6d7ecb4226bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_kecskemet_mig_vadaszrepulo_licit_papp_csaba","timestamp":"2021. június. 16. 07:42","title":"A szakértő szerint a Kecskeméten parkoltatott MiG-ek már csak vashulladéknak jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]