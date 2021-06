Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"02cb8185-a978-4b78-9d8f-bce77c7212f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb cégek alapításával igyekeznek tartani a lépést az ingatlanpiacon Pintér Sándor felesége és lányai. ","shortLead":"Újabb cégek alapításával igyekeznek tartani a lépést az ingatlanpiacon Pintér Sándor felesége és lányai. ","id":"202124_utile_opus_csaladi_ingatlancegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb8185-a978-4b78-9d8f-bce77c7212f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc55ba5b-7a9d-49c4-a088-0cd3c8e6630c","keywords":null,"link":"/360/202124_utile_opus_csaladi_ingatlancegek","timestamp":"2021. június. 17. 14:00","title":"Tovább építkezik a belügyminiszter családja az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","shortLead":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","id":"20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094f4412-8e15-4ccb-8690-286c9473b2de","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Rákbeteg a világ egyik legismertebb riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is igazolják.","shortLead":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is...","id":"20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073c73e-fbb2-4c8e-9600-36f720760ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2021. június. 16. 10:51","title":"Úgy tűnik, hogy a Windows 11-nél még a telepítés is más élmény lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A magyarországi kis- és középvállalatok közel fele végez valamilyen online csatornán marketingtevékenységet, ám döntő többségük előre átgondolt stratégia híján, lényegében találomra költi a pénzét – derül ki a Digitális Versenyképességi Mutató (Digiméter) 2021 tavaszi méréséből, amely ezúttal célzottan a kkv-k marketingaktivitását vizsgálta. A friss adatok azt is megmutatják, hogy a módszeresség hiánya sokaknál hogyan \"ég bele a rendszerbe\": mivel az átgondolatlanul elindított kampányok kiértékelése sem professzionális módszerekkel történik, ez megnehezíti a következő etapok tudatos tervezését.","shortLead":"A magyarországi kis- és középvállalatok közel fele végez valamilyen online csatornán marketingtevékenységet, ám döntő...","id":"20210616_digimeter_2021_felmeres_eredmenyek_kkv_marketing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7317a36-94da-4ea8-a941-4a2172d080f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_digimeter_2021_felmeres_eredmenyek_kkv_marketing","timestamp":"2021. június. 16. 10:00","title":"Találomra költik a pénzüket a neten a magyar cégek, már amelyik egyáltalán hajlandó ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozók minden mozdulatát figyelik, egy gyengébb munkanap után már kirúghatják őket, és szinte teljesíthetetlen célokat jelölnek ki számukra – az Amazon volt alelnöke szerint ennek az az oka, hogy az alapító úgy gondolja, egyébként mindenki ellustulna.","shortLead":"A dolgozók minden mozdulatát figyelik, egy gyengébb munkanap után már kirúghatják őket, és szinte teljesíthetetlen...","id":"20210616_amazon_raktar_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc9b22f-c30d-41c2-ba99-d267a6c18cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_amazon_raktar_munka","timestamp":"2021. június. 16. 12:28","title":"Azért rémesek az Amazonnál a munkakörülmények, mert Jeff Bezos lustának tartja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiló banánért állítólag már több mint 13 ezer forintnyi összeget kérnek el az országban.","shortLead":"Egy kiló banánért állítólag már több mint 13 ezer forintnyi összeget kérnek el az országban.","id":"20210617_eszakkorea_kim_dzsong_un_ehinseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209d0107-91cf-4660-b01f-8b759a1417ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_eszakkorea_kim_dzsong_un_ehinseg","timestamp":"2021. június. 17. 13:55","title":"Éhínség fenyegetheti Észak-Koreát, már Kim Dzsong Un is elismerte, hogy gond van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","shortLead":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","id":"20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171eace1-72ca-466e-b385-f1011ba0876e","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 17:07","title":"Franciaország tárgyalást kezdeményez az Európai Unióban a magyar homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága alapján megkülönböztetni.

","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága...","id":"20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0883aff2-cbf5-4cca-8e5b-60bf28c22e33","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 20:52","title":"Ursula von der Leyen: Megvizsgáljuk, sérti-e az uniós jogot a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]