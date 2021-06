Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e4f9eac-e0d9-43fd-955d-124691739cbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Red Bullnál elszabadult a dili a hétvégi Stájer Nagydíj előtt.","shortLead":"A Red Bullnál elszabadult a dili a hétvégi Stájer Nagydíj előtt.","id":"20210625_Borgatyaban_paradezik_es_tehenet_fej_Max_Verstappen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f9eac-e0d9-43fd-955d-124691739cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39738c5-2738-45d4-b1bd-aaf20a67a7b7","keywords":null,"link":"/elet/20210625_Borgatyaban_paradezik_es_tehenet_fej_Max_Verstappen","timestamp":"2021. június. 25. 10:35","title":"Bőrgatyában parádézik és tehenet fej Max Verstappen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták, hogy szerintük maga a kezdeményezés volt politikai indíttatású. ","shortLead":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták...","id":"20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af40f9-721c-490a-83cd-e9059396bc89","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","timestamp":"2021. június. 23. 14:12","title":"Az UEFA szivárványszínűre változtatta a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos, bár kevéssé gyerekbarát akciót eszeltek ki.\r

","shortLead":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos...","id":"20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e0d5fc-03b6-422f-80f4-eaeb677be95f","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","timestamp":"2021. június. 23. 16:41","title":"Az egész Baldwin család öltönyben jelent meg egy premieren, még a 6 hónapos Lucia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff25e4fd-ad1e-4bb5-864e-30ab7953b71a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden idők második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Svédország. A lengyeleknek Lewandowski one man show-jával sikerült egyenlíteni, de győzelemre igazából esélyük sem volt. A másik meccsen a spanyolok döcögős kezdés után rúgtak egy ötöst Szlovákiánál.","shortLead":"Minden idők második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Svédország. A lengyeleknek Lewandowski one man show-jával...","id":"20210623_Izgalmas_lett_a_svedlengyel_vege_de_Lengyelorszag_elbucsuzik_az_Ebtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff25e4fd-ad1e-4bb5-864e-30ab7953b71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9613b52b-8d8d-4d5c-a342-1d021b84b586","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Izgalmas_lett_a_svedlengyel_vege_de_Lengyelorszag_elbucsuzik_az_Ebtol","timestamp":"2021. június. 23. 20:18","title":"Izgalmas lett a svéd-lengyel vége, a spanyolok kiütéssel mentek tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért, hogy legyőzzék a másik felet, hanem azok miatt a gyerekek miatt, akiket a nemrégiben elfogadott törvény védtelenül hagy. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért...","id":"20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6828c1-86ae-4e34-87d6-953e245a0c8a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 15:54","title":"„Szerintünk nem magyar VAGY szivárványos. Hanem magyar ÉS szivárványos” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6375d38c-621d-4b06-b6a7-a08d5cd0ecc0","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Véget ért az újabb Eb-kalandunk, de újra olyan meccseket játszottunk, amikre mindenki büszke lehet: Marco Rossi csapata egyszerre bírta a világ legjobb játékosai és a haszonszerző politikusok nyomását is, egyik alatt sem rogyott össze. Képeken mutatjuk meg az utat, aminek megtételére még sokáig emlékezhetünk.","shortLead":"Véget ért az újabb Eb-kalandunk, de újra olyan meccseket játszottunk, amikre mindenki büszke lehet: Marco Rossi csapata...","id":"20210624_Euro_2020_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6375d38c-621d-4b06-b6a7-a08d5cd0ecc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf4e089-0a0d-4b88-9dea-6e7bebc32ea9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210624_Euro_2020_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 24. 20:00","title":"Az Európa-bajnokságot nem, de a szívünket megnyerte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99963742-73cb-4077-8257-c49592d631e7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Vannak meccsek, amelyek végén csalódottak vagyunk, másnapra mégis csak a büszkeség érzete marad miattuk – nem csak a német–magyar csoportmeccs volt ilyen, a magyar válogatott egész Eb-n nyújtott teljesítményét jellemezhetjük így. Marco Rossi arról beszélt a lefújás után, hogy a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end. A válogatott azonban nem csak csapatként alkotott nagyot, volt néhány olyan egyénisége is, akik számára a saját karrierjükben is tündérmese volt az elmúlt két hét, ezek vége pedig még akár rendkívüli is lehet. Lehet tovább szurkolni.","shortLead":"Vannak meccsek, amelyek végén csalódottak vagyunk, másnapra mégis csak a büszkeség érzete marad miattuk – nem csak...","id":"20210625_Eb_foci_magyarok_legjobbak_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99963742-73cb-4077-8257-c49592d631e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fcacaa-a2ca-4bdf-8fc4-86574383ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_Eb_foci_magyarok_legjobbak_valogatott","timestamp":"2021. június. 25. 06:45","title":"Öt magyar, akik számára tündérmese volt az Európa-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e034-0518-4f08-9262-e58d0739439a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tévénézők csaknem fele a meccset választotta.","shortLead":"A tévénézők csaknem fele a meccset választotta.","id":"20210624_m4_sport_nezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e034-0518-4f08-9262-e58d0739439a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0461b9-b0b2-4b7d-b3eb-f93ad1d953d7","keywords":null,"link":"/sport/20210624_m4_sport_nezettseg","timestamp":"2021. június. 24. 15:56","title":"1,7 millióan nézték az M4 Sporton a német–magyar meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]