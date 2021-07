Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"42730282-2e3c-4445-bef4-f385cca71cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideges volt a heroinnyelő, a CT kimutatott egy csomó kapszulát.","shortLead":"Ideges volt a heroinnyelő, a CT kimutatott egy csomó kapszulát.","id":"20210706_Budapest_repuloter_heroin_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42730282-2e3c-4445-bef4-f385cca71cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c536d0b-df97-4a7e-986c-288fc5332514","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Budapest_repuloter_heroin_NAV","timestamp":"2021. július. 06. 14:20","title":"Lebukott az utas, aki 17 millió forint értékű heroint hozott a tápcsatornájában Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","shortLead":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","id":"20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0544be29-548a-4f19-9380-a1e0d7dce924","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","timestamp":"2021. július. 05. 13:52","title":"Távozik Földi-Kovács Andrea a HírTV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ef222c-566f-4a83-b17e-bc67f0e3b4b2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A most kezdődő cannes-i fesztiválon az Arany Pálmáért versenyző Enyedi Ildikó-film, A feleségem története producere sárdobálás helyett egy olyan országban szeretne élni, ahol mindegy, melyik oldal van hatalmon, mert van egy nagyjából egységes értékrend, amelyhez így vagy úgy, de mindenki tartja magát. HVG-portré.","shortLead":"A most kezdődő cannes-i fesztiválon az Arany Pálmáért versenyző Enyedi Ildikó-film, A feleségem története producere...","id":"20210706_mecs_monika_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ef222c-566f-4a83-b17e-bc67f0e3b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef3e221-1ad3-4f7c-8b4b-25d18647a540","keywords":null,"link":"/360/20210706_mecs_monika_portre","timestamp":"2021. július. 06. 19:00","title":"Mécs Mónika: Nem vagyok politikus alkat, de ami ma zajlik, nem felel meg az ízlésemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főváros szerint 500 buszt kellene lecserélni azonnal.","shortLead":"A főváros szerint 500 buszt kellene lecserélni azonnal.","id":"20210706_busz_bkk_klma_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0663fc6a-0d4b-4fa1-aa58-98fe63d0087a","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_busz_bkk_klma_kanikula","timestamp":"2021. július. 06. 20:32","title":"Gyakran 50 fokos hőségben kell dolgozniuk a buszsofőröknek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi 2020-ban készítette el azt a tervet, amivel összegyúrná a két, hajlítható kijelzős telefonját.","shortLead":"A Xiaomi 2020-ban készítette el azt a tervet, amivel összegyúrná a két, hajlítható kijelzős telefonját.","id":"20210706_xiaomi_mi_mix_alpha_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d05dafd-c057-48cd-9046-a09d842ff820","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_xiaomi_mi_mix_alpha_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. július. 06. 18:05","title":"Szabadalmi tervet készített a Xiaomi, összeházasítaná a két legizgalmasabb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","shortLead":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","id":"20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d20e35-54f5-4718-8ab4-16bb1807a7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","timestamp":"2021. július. 05. 17:20","title":"A közmédia 20 milliárd forint nyerességgel zárta 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel a Momentum elnökét.","shortLead":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel a Momentum elnökét.","id":"20210706_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_masodfok_per_zart_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7cb09-dda4-418f-9b56-5b90af4c031f","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_masodfok_per_zart_targyalas","timestamp":"2021. július. 06. 15:12","title":"Mészáros nyilvános bocsánatkérést vár, mégis zárt tárgyalást kér Fekete-Győr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","shortLead":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","id":"20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6608361c-227e-45e3-aa9c-a29d7420a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","timestamp":"2021. július. 05. 18:23","title":"Fideszes segítséggel tudta kiadni az ellenzéki vezetésű Erzsébetváros a Klauzál téri csarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]