Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","shortLead":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","id":"20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f39225-5f37-422d-9656-cfcc9a8d96ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","timestamp":"2021. július. 01. 19:13","title":"Oroszországban mostantól törvény tiltja a szovjetek és a nácik összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János élt évtizedekig, majd a \"citadellás Veres\" szerezte meg. ","shortLead":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János...","id":"202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f0cdfc-958f-4ca2-84e6-8c113338ea4f","keywords":null,"link":"/360/202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","timestamp":"2021. július. 02. 13:00","title":"250 milliós per tárgya lett a Kádár-villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt stagfláció jön létre – jósolja Nouriel Roubini, aki már 2008-ban is előre látta a globális pénzügyi válságot.","shortLead":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt...","id":"20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5a26-9251-4176-a4aa-fb67c8c485d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","timestamp":"2021. július. 02. 13:39","title":"Óriási bajra figyelmeztet Roubini, amihez képest szinte semmiség volt a 2008-as válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"Szabó Yvette, Szűcs Ágnes","category":"360","description":"Több megoldás is körvonalazódik, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. Csakhogy ezek egyikét sem Magyarországról címezik Orbán Viktornak, aki idehaza továbbra is ördögien osztja meg a társadalmat.","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan...","id":"202126__forgatokonyvek_orbanra__onelegult_paria__magyar_es_szivarvanyos__a_zsakutcai_harcos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb598ada-c934-4424-ba14-c3c06389564a","keywords":null,"link":"/360/202126__forgatokonyvek_orbanra__onelegult_paria__magyar_es_szivarvanyos__a_zsakutcai_harcos","timestamp":"2021. július. 01. 11:00","title":"Orbán, a zsákutcai harcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás, ferdítés és nettó politikai propaganda, amire megint milliárdokat költenek majd közpénzből.","shortLead":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás...","id":"20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedb7b9a-694e-4ec5-8085-6bd781c1fccb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 17:30","title":"Itt az új nemzeti konzultáció: értelmetlen és hazug \"kérdések\" arról, épp kit kell utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A harmadik rész, amely Az egyház autonómiája és a vallás szabadsága témakörét járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A harmadik rész...","id":"20210701_Hajnalhasadas_3__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c092af9b-ce3e-4be9-91a8-d6b7ed4e7022","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Hajnalhasadas_3__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","timestamp":"2021. július. 01. 14:50","title":"Hajnalhasadás 3. – Maradhat-e érintetlen a politika világától a keresztény egyház?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A tippjátékunk résztvevőinek elsöprő többsége, tizenegyből nyolcan azt mondták, hogy Belgium bejut az elődöntőbe, Hrutka János, Szijjártó Péter és Szilágyi Áron egyenesen győztesnek várja a belgákat – rajtuk kívül Szél Bernadettnek maradt a negyeddöntők előtt esélye arra, hogy a végső győztest eltalálja, ő a spanyolokra gondolt. Anglia négy közé jutására is sokan tippeltek – sőt, ha igazuk lenne, akkor az angolok csak a döntőben kapnának ki. A legbátrabb azért Bárdos András volt, aki már az Eb előtt megmondta, hogy Dánia negyeddöntős lesz, sőt arra is tippelt, hogy a dánok még ebből a körből is továbbjutnak.","shortLead":"A tippjátékunk résztvevőinek elsöprő többsége, tizenegyből nyolcan azt mondták, hogy Belgium bejut az elődöntőbe...","id":"20210702_kezdo_tizenegy_negyeddonto_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcde95d-e9c1-4360-a9ff-76a56d895b82","keywords":null,"link":"/sport/20210702_kezdo_tizenegy_negyeddonto_tippek","timestamp":"2021. július. 02. 13:22","title":"Kezdő tizenegy: Ha egyszer nem Franciaország nyeri az Eb-t, akkor ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul, hogy míg a kisebbek élvezik a nyarat, addig a felnőtteknek folyamatos készenlétet jelent egy-egy hétvége. Ez az ausztriai Sonnenthermében elképzelhetetlen, hiszen a wellness- és élményközpontot arra találták ki, hogy mindenki megtalálja a szórakozást, majd valóban kisimultan térjünk vissza a hétköznapokba. ","shortLead":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul...","id":"feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d8fc8-bc3d-4602-92a8-ee6e14ed292d","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","timestamp":"2021. július. 01. 07:30","title":"Egy hely, ahova kisgyerekkel is csak ruhát kell csomagolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"}]