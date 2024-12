Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","shortLead":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","id":"20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28.jpg","index":0,"item":"5201bf52-1dd7-4e6e-a913-a4005b3dccb7","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","timestamp":"2024. december. 25. 21:15","title":"Ukrán vezérkar: elkeseredett harcok zajlanak Pokrovszk térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecae18e-4cc0-4efb-b3c6-f608ee0b403f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Nincsenek könnyű és nehéz, primitív vagy fennkölt nyelvek, állapítja meg a professzor, akinek gyors egymásutánban két kötete, a Milyen nyelv az angol? és a Szmoking és bermuda is megjelent.","shortLead":"Nincsenek könnyű és nehéz, primitív vagy fennkölt nyelvek, állapítja meg a professzor, akinek gyors egymásutánban két...","id":"20241226_hvg-nadasdy-adam-nyelvesz-konyv-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eecae18e-4cc0-4efb-b3c6-f608ee0b403f.jpg","index":0,"item":"48a4bd30-3421-48d1-ad30-519e0930d3db","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-nadasdy-adam-nyelvesz-konyv-interju","timestamp":"2024. december. 26. 10:45","title":"Nem a nyelvtudás öröklődik, csak a képesség, hogy a környezetünk nyelvét megtanuljuk – interjú Nádasdy Ádámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja a magyarok fizetési szokásait. A jelentés alapján Magyarország a digitális fizetési megoldások széles körű elterjedése felé tart, a készpénz szerepe azonban még mindig erős. Az elmúlt négy évben 11 ponttal nőtt a DFI-index, főként a mobiltárcák és az érintésmentes fizetések előretörésének köszönhetően. Az infrastrukturális fejlődés ellenére a készpénzhez ragaszkodó rétegek és a pénzügyi tudásbeli hiányosságok akadályozzák a további fejlődést. A digitális fizetések népszerűsítésében ezért kulcsfontosságú szerep jut a pénzügyi oktatásnak és a mikrokereskedők digitális integrálásának.","shortLead":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja...","id":"20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951.jpg","index":0,"item":"766002eb-4452-4c3f-b6bc-4388c9f43eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","timestamp":"2024. december. 25. 11:30","title":"Eldőlt már a készpénz és a bankkártya \"csatája\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1. rész.","shortLead":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1...","id":"20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396.jpg","index":0,"item":"b255d85f-7edc-4dd1-9bdb-d92107f8e0e5","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","timestamp":"2024. december. 25. 13:30","title":"Ez az év sem a demokráciák erősödésével indult a világban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be7a7f6-f64e-4711-b602-63885d18e1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az öregedő társadalmak egyik komoly problémája a demenciás esetek növekvő száma. Sajnos erre az összetett tünetegyüttesre nincsen gyógymód, éppen ezért fontos a megelőző stratégiákra koncentrálni. Spanyol kutatók egy olyan élelmiszerfajtát tettek tüzetesebb vizsgálatok alá, amelynek a demenciára gyakorolt hatásával kapcsolatban korábban ellentmondó eredmények születtek.","shortLead":"Az öregedő társadalmak egyik komoly problémája a demenciás esetek növekvő száma. Sajnos erre az összetett...","id":"20241226_diofelek-fogyasztasanak-hatasa-az-agymukodesre-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5be7a7f6-f64e-4711-b602-63885d18e1ee.jpg","index":0,"item":"40d4ffc6-7b7d-4555-bdbb-107ebd632c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_diofelek-fogyasztasanak-hatasa-az-agymukodesre-demencia","timestamp":"2024. december. 26. 08:03","title":"Aki tart a demenciától, annak érdemes lehet naponta diót enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk azokat, melyeket a repülés és az űrkutatás terén tartottak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk...","id":"20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184.jpg","index":0,"item":"d04e9e8e-ab79-4e37-b236-43beb6afeeef","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","timestamp":"2024. december. 26. 11:35","title":"2024 legjobb találmányai: 3D-s térkép a világegyetemről, és a kozmikus internet, amit macskás videóval teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","shortLead":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","id":"20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"a6b22ac5-b017-4be2-9dd9-3b396646cad0","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","timestamp":"2024. december. 25. 10:42","title":"Egész éjjel dolgoztak a tűzoltók, sokkal több eset volt, mint tavaly szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]