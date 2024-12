Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09d587ce-f013-4ae8-828a-55068c8ee7be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Kerkezék 2-2-t játszottak a Fulhammel. ","shortLead":"Kerkezék 2-2-t játszottak a Fulhammel. ","id":"20241229_liverpool-szoboszlai-dominik-bournemouth-kerkez-milos-manchester-city-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d587ce-f013-4ae8-828a-55068c8ee7be.jpg","index":0,"item":"d5c7bac9-2abe-49f4-9421-015c1866810b","keywords":null,"link":"/sport/20241229_liverpool-szoboszlai-dominik-bournemouth-kerkez-milos-manchester-city-premier-league","timestamp":"2024. december. 29. 21:32","title":"Az eltiltott Szoboszlai nélkül rúgott ötöt a Liverpool, győzött a City is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is, amelynek zsiráf szereplője rálépett a saját péniszére. Börtönbe küldött rendező, reciklált díszlet, elhízott rabszolgalány és egy elképesztő szexjelenet – Tim Robey, a Telegraph filmes újságírója Box Office Poison című könyvében mesél a legendás bukások hátteréről. A szerzővel beszélgettünk.","shortLead":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is...","id":"20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d.jpg","index":0,"item":"1ceef99d-380f-42d7-adb4-4eedd56f7723","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 20:00","title":"Dobó Kata amerikai filmje és Andy Vajna vikingjei is az élmezőnyben – Hollywood legnagyobb bukásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették az edzésüket. Egy finn kutatás ugyanis rávilágított arra, hogy az izmaik hamar visszatérhetnek arra a szintre, ahol az edzés abbahagyásának idején voltak.","shortLead":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették...","id":"20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883.jpg","index":0,"item":"9c12219c-5b93-4442-b170-cd6d6e16b381","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","timestamp":"2024. december. 29. 18:03","title":"Aggódik, mert sok edzést kihagyott? Egy új kutatás szerint nem kell, az izmai jól emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","shortLead":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","id":"20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"febe77be-1f9c-4838-a3d6-4dad1d2ee911","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","timestamp":"2024. december. 29. 12:10","title":"Minden, amit eddig tudunk a dél-koreai repülőgép-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65580cee-b2a0-458e-9613-628ce140d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Illetve mostantól azt is elvárják, hogy az épületeken ne legyenek olyan ablakok, amelyeken keresztül rálátni olyan helyekre, ahol egy nő ülhet vagy állhat.","shortLead":"Illetve mostantól azt is elvárják, hogy az épületeken ne legyenek olyan ablakok, amelyeken keresztül rálátni olyan...","id":"20241230_A-talibok-bezaratnak-minden-noket-foglalkoztato-civil-szervezetet-Afganisztanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65580cee-b2a0-458e-9613-628ce140d3ba.jpg","index":0,"item":"f8831a91-5919-4eea-bf0e-31491be226e1","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_A-talibok-bezaratnak-minden-noket-foglalkoztato-civil-szervezetet-Afganisztanban","timestamp":"2024. december. 30. 21:48","title":"A tálibok bezáratnak minden nőket foglalkoztató civil szervezetet Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab10e3f-794b-4c44-a7ed-68f045e2fa9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha újévi fogadalmat keres, és dohányzik, egy új kutatás megállapításai segíthetnek abban, hogy január 1-jétől letegye a cigit: kiszámolták ugyanis, hogy hány percet vesz el az életéből minden egyes szál. Ezek alapján pedig akár egy napot is nyerhet az életben, ha január 8-ig nem gyújt rá.","shortLead":"Ha újévi fogadalmat keres, és dohányzik, egy új kutatás megállapításai segíthetnek abban, hogy január 1-jétől letegye...","id":"20241230_dohanyzas-varhato-elettartam-tanulmany-elszivott-cigarettak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab10e3f-794b-4c44-a7ed-68f045e2fa9b.jpg","index":0,"item":"dd33026c-aea4-433b-9542-dd7de775857b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_dohanyzas-varhato-elettartam-tanulmany-elszivott-cigarettak","timestamp":"2024. december. 30. 17:03","title":"Mennyi az annyi? Kiszámolták, mennyi időt veszít az életéből minden egyes elszívott cigarettával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c9bf-7ff3-4d92-b8c2-a634451807f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2022-ben már 850 milliárddal többet költött az állam az intézményei és az általános szolgáltatásai fenntartására, mintha a régiós átlag szerint tervezték volna. A szociális védelmi kiadások közben 12 év alatt a GDP 4,1 százalékával csökkentek.","shortLead":"2022-ben már 850 milliárddal többet költött az állam az intézményei és az általános szolgáltatásai fenntartására...","id":"20241230_Brutalisan-draga-lett-a-magyar-allam-mikozben-a-szocialis-vedelemre-juto-kiadasok-oriasit-zuhantak-koltsegvetes-Kopint-Tarki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e449c9bf-7ff3-4d92-b8c2-a634451807f1.jpg","index":0,"item":"06149aa0-caa2-4150-87b6-3f8bd6f7e39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Brutalisan-draga-lett-a-magyar-allam-mikozben-a-szocialis-vedelemre-juto-kiadasok-oriasit-zuhantak-koltsegvetes-Kopint-Tarki","timestamp":"2024. december. 30. 10:04","title":"Brutálisan drága lett a magyar állam, miközben a szociális védelemre jutó kiadások óriásit zuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760c5a2-51ea-4b57-bf77-b74d029d9a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony előtt került kórházba, most már otthonában lábadozik. ","shortLead":"Karácsony előtt került kórházba, most már otthonában lábadozik. ","id":"20241230_Pap-Rita-agyverzes-karacsony-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b760c5a2-51ea-4b57-bf77-b74d029d9a00.jpg","index":0,"item":"32e42472-cae3-4609-991b-76c77d728b39","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Pap-Rita-agyverzes-karacsony-korhaz","timestamp":"2024. december. 30. 16:07","title":"Agyvérzést kapott, kórházba került Pap Rita énekesnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]