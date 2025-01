Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8808c30d-0f51-4dfc-a83b-ebe980c701f0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nagyüzemi állattenyésztésben a klímára leselkedő veszélyt látók helyettesítő proteinforrásként rovart, az illúzió és íz megtartására pedig laborban készült húst ajánlanak. Az előbbihez a húsevőknek gusztusuk, az utóbbira pénzük nincs.","shortLead":"A nagyüzemi állattenyésztésben a klímára leselkedő veszélyt látók helyettesítő proteinforrásként rovart, az illúzió és...","id":"20250101_fenntarthato-fejlodes-alternativ-feherjeforrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8808c30d-0f51-4dfc-a83b-ebe980c701f0.jpg","index":0,"item":"e9d09c49-c9e2-419c-af95-322057501ec8","keywords":null,"link":"/360/20250101_fenntarthato-fejlodes-alternativ-feherjeforrasok","timestamp":"2025. január. 01. 13:30","title":"Tücsök, bogár, laborhús – jönnek az alternatív fehérjeforrások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól kapott erős felhatalmazásával átformálhatja Amerikát, s megerősítheti annak szerepét a világban. A hegemóniával szembeni kihívásokra reagálás viszont az utódjára maradhat.","shortLead":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól...","id":"20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20.jpg","index":0,"item":"58d20b7b-e63d-4691-a282-5f88c1aa1dde","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","timestamp":"2025. január. 01. 19:30","title":"Szabad az út Trump előtt, de ettől még zsákutcába lavírozhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","id":"20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8.jpg","index":0,"item":"ca216872-4af2-4904-ab62-7c787fb57313","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","timestamp":"2025. január. 01. 14:38","title":"Halálosan megsérült egy Hajdú-Bihar megyei férfi a tűzijátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bc6c27-d323-4e22-87f7-47a04ba80f57","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igazi dicshimnuszt kapott a magyar miniszterelnök az év végére.","shortLead":"Igazi dicshimnuszt kapott a magyar miniszterelnök az év végére.","id":"20241231_American-Spectator-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17bc6c27-d323-4e22-87f7-47a04ba80f57.jpg","index":0,"item":"55423265-58cc-4682-8446-6525fc979956","keywords":null,"link":"/360/20241231_American-Spectator-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2024. december. 31. 09:00","title":"American Spectator: Trump tanulhat Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről gondolt, vélhetően csak legyintett volna. Pedig ritka mozgalmas éve volt Magyarországnak, hiszen lemondott a köztársasági elnök, feltűnt a színen és mindent megváltoztatott Magyar Péter, miközben Orbán Viktor továbbra is leginkább Európát akarta megváltoztatni. A HVG fotósai pedig ott voltak mindenhol. Egy emlékezetes év képekben. ","shortLead":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről...","id":"20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01.jpg","index":0,"item":"15b76eb6-54cc-48a3-a989-e248ffc49fe7","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 16:15","title":"Novák Katalin lemondásától Magyar Péter országhódításán át a TEK-robot bevetéséig – ilyen volt 2024 a HVG-fotósok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák meg kiemelten, és milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia? A jövő évre adott előrejelzést Chet Wisniewski, a Sophos kiberbiztonsági vállalat technológiai igazgatója.","shortLead":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák...","id":"20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb.jpg","index":0,"item":"c4554365-13d5-4b20-9583-5fbc038ada36","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","timestamp":"2024. december. 31. 10:03","title":"Mire számíthatunk 2025-ben a bűnözőktől? Erre a 6 dologra valószínűleg igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő évre. Fantáziájukban az Nvidia mindent elsöprő szárnyalása, az OPEC bukása, a kínai gazdaság visszapattanása, a biotechnológia nagy ugrása alakíthatják majd a világgazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő...","id":"20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5.jpg","index":0,"item":"df7e2b84-c75f-4c36-8a77-4031183c4a0a","keywords":null,"link":"/360/20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 14:30","title":"Megérkeztek a legvadabb gazdasági jóslatok 2025-re – bármilyen hajmeresztőek is, érdemes felkészülni rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50c94c7-3454-46f2-8b05-a772a581e0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kézfogások sokasága, békemenet, Trump, Hszi Csin-ping, Erdogan, Putyin, Patrióták, árvíz, béke, Ferenc pápa, van itt minden.","shortLead":"Kézfogások sokasága, békemenet, Trump, Hszi Csin-ping, Erdogan, Putyin, Patrióták, árvíz, béke, Ferenc pápa, van itt...","id":"20241231_orban-video-2024-evosszefoglalo-ukran-metal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f50c94c7-3454-46f2-8b05-a772a581e0b8.jpg","index":0,"item":"49a505e9-9986-493a-b5fa-0f64ec64522a","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_orban-video-2024-evosszefoglalo-ukran-metal","timestamp":"2024. december. 31. 12:20","title":"Ukrán metálra foglalta össze az évet Orbán egy videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]