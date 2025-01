Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Más is akart már Budapestre nagykörúti Duna-ágat, nem csak az MKKP, ráadásul a kutyapártnak komoly konkurenciája van, ha végignézünk a nagyot álmodó városépítészek tervein. Elbontott Gellért-hegy, két kilométeres holland magaslat és 182 méteres szobor egy indiai faluban. Na jó, az utolsót tényleg megépítették.","shortLead":"Más is akart már Budapestre nagykörúti Duna-ágat, nem csak az MKKP, ráadásul a kutyapártnak komoly konkurenciája van...","id":"20241231_budapest-tervek-piramis-akropolisz-gellert-hegy-berlin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153c914a-e635-48ff-935a-6e5ca9203cf3.jpg","index":0,"item":"9c7d7de8-4c6c-458c-9d75-95bc0fa0152c","keywords":null,"link":"/elet/20241231_budapest-tervek-piramis-akropolisz-gellert-hegy-berlin-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 17:30","title":"Piramist Budára, akropoliszt a Gellért-hegyre, ezerméteres szeméthegyet Berlinbe"},{"available":true,"c_guid":"18c8b208-666b-4046-86f3-50c35a721225","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Női 5 kilométeres utcai futásban történt csúcsdöntés.","shortLead":"Női 5 kilométeres utcai futásban történt csúcsdöntés.","id":"20241231_Vilagcsuccsal-er-veget-a-2024-es-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18c8b208-666b-4046-86f3-50c35a721225.jpg","index":0,"item":"3d4fd426-9cc3-4ff8-968a-8f8a0d225f8c","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Vilagcsuccsal-er-veget-a-2024-es-ev","timestamp":"2024. december. 31. 21:50","title":"Világcsúccsal ér véget a 2024-es év"},{"available":true,"c_guid":"562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. ","id":"20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc.jpg","index":0,"item":"99e3089e-5542-4e32-84b8-4f029e0662a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","timestamp":"2025. január. 01. 08:50","title":"Miskolcon és Nyíregyházán egyszerre születtek a legelső újévi babák"},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több Chrome-bővítményt is rosszindulatú kóddal módosítottak a hackerek decemberben, miután egy adathalász kampány során több adminisztrátori fiókhoz is hozzáférést szereztek.","shortLead":"Több Chrome-bővítményt is rosszindulatú kóddal módosítottak a hackerek decemberben, miután egy adathalász kampány során...","id":"20241230_google-chrome-bovitmenyek-fertozes-elterites-jelszavak-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca.jpg","index":0,"item":"14154691-7c6c-410f-a6d3-e12bf504b315","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_google-chrome-bovitmenyek-fertozes-elterites-jelszavak-ellopasa","timestamp":"2024. december. 30. 19:03","title":"Veszélyben lehetnek a jelszavai, ha ezeket a Chrome-bővítményeket használja"},{"available":true,"c_guid":"13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről gondolt, vélhetően csak legyintett volna. Pedig ritka mozgalmas éve volt Magyarországnak, hiszen lemondott a köztársasági elnök, feltűnt a színen és mindent megváltoztatott Magyar Péter, miközben Orbán Viktor továbbra is leginkább Európát akarta megváltoztatni. A HVG fotósai pedig ott voltak mindenhol. Egy emlékezetes év képekben. ","shortLead":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről...","id":"20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01.jpg","index":0,"item":"15b76eb6-54cc-48a3-a989-e248ffc49fe7","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 16:15","title":"Novák Katalin lemondásától Magyar Péter országhódításán át a TEK-robot bevetéséig – ilyen volt 2024 a HVG-fotósok szemével"},{"available":true,"c_guid":"fa8d5eb7-213b-4126-9843-f595fb6b4bd2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kommunista rezsim összeomlása óta Fehéroroszországban először ítéltek el katolikus papot egy politikai fogoly elleni büntetőperben.","shortLead":"A kommunista rezsim összeomlása óta Fehéroroszországban először ítéltek el katolikus papot egy politikai fogoly elleni...","id":"20241230_Bortonbuntetesre-iteltek-Feheroroszorszagban-egy-hazaarulassal-vadolt-katolikus-papot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa8d5eb7-213b-4126-9843-f595fb6b4bd2.jpg","index":0,"item":"0de4124a-669e-4c69-9bf3-75b9a07ce251","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Bortonbuntetesre-iteltek-Feheroroszorszagban-egy-hazaarulassal-vadolt-katolikus-papot","timestamp":"2024. december. 30. 21:13","title":"Börtönbüntetésre ítéltek Fehéroroszországban egy hazaárulással vádolt katolikus papot"},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Újévi köszöntőt tartott a Fradi elnöke, amelyben elmondta, "méregetjük, hogy az embereket mi érdekli, és a magyar embereket a futball érdekli", valamint azt is elárulta, hogy Pascal Jansent félmilliárd forintért vásárolták ki a klubtól.","shortLead":"Újévi köszöntőt tartott a Fradi elnöke, amelyben elmondta, "méregetjük, hogy az embereket mi érdekli, és a magyar...","id":"20241231_Kubatov-Gabor-Egy-afrikai-orszagnal-meg-ilyen-helyeknel-nyilvan-jobban-elunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"f4e0b8ce-6801-42d5-9df3-bdf945229f2c","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Kubatov-Gabor-Egy-afrikai-orszagnal-meg-ilyen-helyeknel-nyilvan-jobban-elunk-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 21:04","title":"Kubatov Gábor: Egy afrikai országnál, meg ilyen helyeknél nyilván jobban élünk"},{"available":true,"c_guid":"e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz árnyékflottához tartozó hajót több bűncselekmény gyanújával is összefüggésbe hozták, beleértve a távközlés súlyos megzavarását, rongálást és jogsértéseket.","shortLead":"Az orosz árnyékflottához tartozó hajót több bűncselekmény gyanújával is összefüggésbe hozták, beleértve a távközlés...","id":"20241230_Finnorszag-Oroszorszag-kibertamadas-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81.jpg","index":0,"item":"38709e76-0288-40b0-b313-1ac68c8c48fb","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Finnorszag-Oroszorszag-kibertamadas-vizsgalat","timestamp":"2024. december. 30. 16:58","title":"Száz kilométeren át húzta a tengerfenéken a horgonyát a balti villamosvezetéket megrongáló hajó"}