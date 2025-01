Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A ChatGPT-integrációt követően ismét a beszélgetéseket szórakoztatóbbá tévő funkciókat kapott a Meta egyik legnépszerűbb csevegőappja.","shortLead":"A ChatGPT-integrációt követően ismét a beszélgetéseket szórakoztatóbbá tévő funkciókat kapott a Meta egyik...","id":"20250115_meta-whatsapp-uj-funkciok-szelfimatricak-effektusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"5bf02163-3e23-42b7-960c-f77ee014e020","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_meta-whatsapp-uj-funkciok-szelfimatricak-effektusok","timestamp":"2025. január. 15. 16:03","title":"Feldobhatja a beszélgetést: már szelfikből is készíthet matricát a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9587868-ca2a-4722-81e2-a887e65747b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ezzel nem lenne szerencsés találkozni: Ausztráliában bukkantak egy rendkívül veszélyes pókfajra, melynek csípése akár halálos is lehet.","shortLead":"Ezzel nem lenne szerencsés találkozni: Ausztráliában bukkantak egy rendkívül veszélyes pókfajra, melynek csípése akár...","id":"20250114_sydney-tolcserhalospok-uj-nagyobb-mergezobb-faj-felfedezes-big-boy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9587868-ca2a-4722-81e2-a887e65747b1.jpg","index":0,"item":"1e62d556-62c4-4cc0-ae94-4670c168da3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_sydney-tolcserhalospok-uj-nagyobb-mergezobb-faj-felfedezes-big-boy","timestamp":"2025. január. 14. 16:03","title":"Kétszer nagyobb, és sokkal veszélyesebb az eddigi legmérgezőbb pókfaj most felfedezett „nagytestvére”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c880d09b-b365-4f6c-83d3-59fe906f2b85","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden márkánál csökkentek az eladások, de igencsak eltérő mértékben. ","shortLead":"Minden márkánál csökkentek az eladások, de igencsak eltérő mértékben. ","id":"20250115_Audi-BMW-Mercedes-ki-nyerte-a-tavalyi-evet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c880d09b-b365-4f6c-83d3-59fe906f2b85.jpg","index":0,"item":"9b84e1fc-fa20-4bba-ac3d-06572de4c829","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Audi-BMW-Mercedes-ki-nyerte-a-tavalyi-evet","timestamp":"2025. január. 15. 08:02","title":"Audi, BMW, Mercedes – ki nyerte a tavalyi évet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","shortLead":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","id":"20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f.jpg","index":0,"item":"fb44c4a0-c854-4212-86cc-f2f120c0b160","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","timestamp":"2025. január. 14. 10:04","title":"Miután írtunk róla, piros-fehér-zöld karkötős fiatalra cserélték Vlagyimirt a kormány propagandavideójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett az elővárosi vonalakon lehet csúszás a menetrendben.","shortLead":"Egyebek mellett az elővárosi vonalakon lehet csúszás a menetrendben.","id":"20250115_Esett-a-ho-a-MAV-nal-kesesekre-figyelmeztetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d.jpg","index":0,"item":"d4a859be-8760-4ec7-8608-55fdf67a52d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Esett-a-ho-a-MAV-nal-kesesekre-figyelmeztetnek","timestamp":"2025. január. 15. 09:14","title":"Hideg volt, esett a hó, a MÁV-nál késésekre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","shortLead":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","id":"20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080.jpg","index":0,"item":"0dda961e-953e-4322-99c9-ca0a39ddee81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","timestamp":"2025. január. 13. 17:52","title":"3800 ludat kellett megölni Hajdú-Biharban, mert kitört a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU készülhet arra, hogy, miután elnökké választották Zoran Milanovicot, hamarosan Zágrábban is megkezdődik a támadás a liberális demokrácia alapjai ellen. A lap egy másik cikke felteszi a kérdést: Ausztriának miért esik nehezére felismerni azt a veszélyt, amit Herbert Kickl kancellársága jelentene. Trump és Putyin közti párhuzamokat pedzeget a Bloomberg szerzője. A hírügynökség egy másik szerzőjének Elon Muskról jut eszébe, hogy mostanság “a szupergazdagok alászállnak a vállalatbirodalmuk jelentette elefántcsonttoronyból és próbálnak kormányzati hatalomhoz jutni”. Gideon Rachman félőnek tartja, hogy Trump latorállamot csinált az USA-ból. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Az EU készülhet arra, hogy, miután elnökké választották Zoran Milanovicot, hamarosan Zágrábban is megkezdődik a támadás...","id":"20250114_nemzetkozi-lapszemle-horvatorszag-milanovic-ausztria-kickl-trump-putyin-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"a302cb09-cb2c-4f27-bb77-11a15e928cee","keywords":null,"link":"/360/20250114_nemzetkozi-lapszemle-horvatorszag-milanovic-ausztria-kickl-trump-putyin-musk","timestamp":"2025. január. 14. 10:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Horvátországból már az EU következő populistája küldi üdvözletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a65054-6034-475c-af1b-88c66aa9bb4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az nem derül ki, hogy mire alapozva nyilvánította elfogultnak a korábban eljáró bírót a Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Az nem derül ki, hogy mire alapozva nyilvánította elfogultnak a korábban eljáró bírót a Fővárosi Törvényszék.","id":"20250115_hableany-per-megismetelt-elsofok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a65054-6034-475c-af1b-88c66aa9bb4e.jpg","index":0,"item":"69241b2d-af81-4eff-a4c1-d3f7579e65e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_hableany-per-megismetelt-elsofok","timestamp":"2025. január. 15. 15:45","title":"Elfogult volt a bíró, ezért visszaküldték első fokra a Hableány-katasztrófa ügyében zajló büntetőpert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]