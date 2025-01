Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna a közel három éve tartó orosz-ukrán háború egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre az üzem ellen.","shortLead":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna...","id":"20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362.jpg","index":0,"item":"41281b79-63fa-4b94-840b-a4b67f26d54e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","timestamp":"2025. január. 26. 14:48","title":"Kilőttek az ukránok egy orosz chipgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","shortLead":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","id":"20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"bc7f2ff4-af1e-4827-b9f8-3a0f8534e037","keywords":null,"link":"/kkv/20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","timestamp":"2025. január. 25. 12:08","title":"„Repülőrajt: a mai nap sem múlhat el jó hír nélkül” – Orbán Viktor újabb bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. 