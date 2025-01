Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","shortLead":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","id":"20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"032a6cb8-f9b6-47f7-b3bb-2ff930d264a1","keywords":null,"link":"/elet/20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 20:18","title":"A szombati dátumot is kihúzták az ötöslottó-sorsoláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1043ddf6-1e77-4e82-9637-2032ab45d6e8","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Nem titok, hogy a NER politikusainak, milliárdosainak és véleményvezéreinek kedvelt hobbijai közé tartozik a vadászat. Az viszont meglepő, hogy Bánki Erik 10-35 millió forint értékben vadászott, és orrszarvút is lőtt Dél-Afrikában, míg Mészáros Lőrinc Tádzsikisztánban, Bayer Zsolt és Semjén Zsolt pedig Namíbiában vadászott.","shortLead":"Nem titok, hogy a NER politikusainak, milliárdosainak és véleményvezéreinek kedvelt hobbijai közé tartozik a vadászat...","id":"20250127_ner-elit-vadaszat-orrszarvu-bayer-zsolt-semjen-zsolt-banki-erik-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1043ddf6-1e77-4e82-9637-2032ab45d6e8.jpg","index":0,"item":"517c3c6b-4423-4ec7-be97-76cb469050b5","keywords":null,"link":"/360/20250127_ner-elit-vadaszat-orrszarvu-bayer-zsolt-semjen-zsolt-banki-erik-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. január. 27. 06:30","title":"Orrszarvút is lőtt már a magyar kormányelit, Bayer és Semjén beérte impalával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maga az OpenAI vezérigazgatója tette közzé, hogy fizetés nélkül elérhető lesz a vállalat legújabb mesterségesintelligencia-modellje. Csak regisztrálni kell hozzá","shortLead":"Maga az OpenAI vezérigazgatója tette közzé, hogy fizetés nélkül elérhető lesz a vállalat legújabb...","id":"20250127_openai-chatgpt-o3-mini-ingyenes-hasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b.jpg","index":0,"item":"7f52db55-56f1-4526-8143-9b74bf864b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_openai-chatgpt-o3-mini-ingyenes-hasznalat","timestamp":"2025. január. 27. 08:03","title":"Megerősítették: ezt mindenki ingyen megkapja az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d015c1d0-86d1-4c6c-a00e-ef55051024b7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Különös módon örökíti meg a holokauszt traumáját Gilles Ségal A bábjátékos című darabja, amelyet a Holokauszt 80 emlékév alkalmából mutat be közösen a debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Maladype Színház. A budapesti ősbemutató január 27-én lesz a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A több dimenziójú, asszociatív, generációkat megszólító előadás rendezőjével, Balázs Zoltánnal beszélgettünk.","shortLead":"Különös módon örökíti meg a holokauszt traumáját Gilles Ségal A bábjátékos című darabja, amelyet a Holokauszt 80...","id":"20250126_Balazs-Zoltan-rendezo-Gilles-Segal-A-babjatekos-Csokonai-Nemzeti-Szinhaz-Maladype-Szinhaz-holokauszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d015c1d0-86d1-4c6c-a00e-ef55051024b7.jpg","index":0,"item":"bfcd84d7-cd8b-47c0-986a-2f1a20dcec11","keywords":null,"link":"/360/20250126_Balazs-Zoltan-rendezo-Gilles-Segal-A-babjatekos-Csokonai-Nemzeti-Szinhaz-Maladype-Szinhaz-holokauszt","timestamp":"2025. január. 26. 16:30","title":"„A kép, amelyen sonderkommandósként várandós felesége hulláját kénytelen elégetni, örökre a lelkébe vésődött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: e-mail-terror, toronyiránt, kifizetőhely, Bindzsisztán, Trump-boom.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"8393638a-f967-454e-bc7c-ca78acd3517e","keywords":null,"link":"/360/20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. január. 26. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Innen már nincs visszaút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt a teátrum igazgatója. Zalánt nemrég a Kolibri Színház élére nevezték ki a társulat akarata ellenére, a pályázatának és a kinevezésének felülvizsgálatáról most azt mondta a miniszter: „erről majd akkor beszélhetünk, ha a vizsgálat lezárult”. ","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt...","id":"20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4.jpg","index":0,"item":"f8f41f11-a550-424b-b56c-39d0e25868ee","keywords":null,"link":"/kultura/20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","timestamp":"2025. január. 27. 10:14","title":"Hankó Balázs megerősítette: hatósági vizsgálat folyik a Pesti Magyar Színház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással, hanem minden pillanatban egy mély levegőt vegyenek.","shortLead":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással...","id":"20250126_hvg-david-lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e.jpg","index":0,"item":"22e9fec7-e51a-46f8-ba9e-341f6cec5cc5","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-david-lynch","timestamp":"2025. január. 26. 13:30","title":"„Az ötlet olyan, mint a hal. Ha kicsi kell, elég a sekélyesben horgászni, ha nagy, le kell menni a mélybe” – David Lynch emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A hangsúly azon van, hogy “már”. Bár az Opten cégregiszter még azt mutatja, hogy Lázár János miniszternek 10 százalékos tulajdonrésze van a Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben, a minisztérium szerint ez már nincs így. Igaz, a kilépése pontos dátumát nem árulják el. A cégben igazgatósági tag egy Habsburg-leszármazott, Lázár vadásztársa.","shortLead":"A hangsúly azon van, hogy “már”. Bár az Opten cégregiszter még azt mutatja, hogy Lázár János miniszternek 10 százalékos...","id":"20250127_Lazar-mar-pont-nem-tulajdonos-a-Divatcsarnokban-ahol-az-arab-befektetok-a-Mini-Dubaj-ertekesitesi-pontjat-nyitjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"9ea8d13a-bd2a-4d08-aa6d-95a1ef34b93d","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Lazar-mar-pont-nem-tulajdonos-a-Divatcsarnokban-ahol-az-arab-befektetok-a-Mini-Dubaj-ertekesitesi-pontjat-nyitjak","timestamp":"2025. január. 27. 15:17","title":"Lázár már pont nem tulajdonos a Divatcsarnokban, ahol az arab befektetők a Mini-Dubaj értékesítési pontját nyitják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]