Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70d5c547-da68-42a7-a050-5bc6736659c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy videófelvétel rögzítette, amint újbudai szocialisták sértő megjegyzéseket tesznek a cigányokra. Az egyik érintett szerint csupán tréfálkoztak.","shortLead":"Egy videófelvétel rögzítette, amint újbudai szocialisták sértő megjegyzéseket tesznek a cigányokra. Az egyik érintett...","id":"20250130_Videon-az-ujbudai-szocialistak-ciganyozasa-ami-szerintuk-csak-vicc-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70d5c547-da68-42a7-a050-5bc6736659c6.jpg","index":0,"item":"c2b66ab4-2710-4a27-9019-242b0510d975","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Videon-az-ujbudai-szocialistak-ciganyozasa-ami-szerintuk-csak-vicc-volt","timestamp":"2025. január. 30. 18:47","title":"Videón az újbudai szocialisták cigányozása, ami szerintük csak vicc volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is, hogy „hallják” a zenét.","shortLead":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is...","id":"20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649.jpg","index":0,"item":"aa172e21-9279-4f07-9296-44066add5f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","timestamp":"2025. január. 30. 16:03","title":"16 kínai robot járt egyszerre néptáncot, a látvány lenyűgöző – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79d69d-9082-4cf7-8dea-9b4864c97c8d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két sávot elfoglalva vesztegelt az út közepén a 40 tonnás teherautó. ","shortLead":"Két sávot elfoglalva vesztegelt az út közepén a 40 tonnás teherautó. ","id":"20250131_mentes-M3-penzugyor-vezette-biztonsagba-kamiont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f79d69d-9082-4cf7-8dea-9b4864c97c8d.jpg","index":0,"item":"d9060fa7-4141-4914-8aed-baa1f4ad8758","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_mentes-M3-penzugyor-vezette-biztonsagba-kamiont","timestamp":"2025. január. 31. 15:31","title":"Rosszul lett az M3-ason egy kamionos, NAV-os járőr vezette biztonságba a járművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint ötven művész emelte fel a szavát Zalán János kinevezése ellen.","shortLead":"Több mint ötven művész emelte fel a szavát Zalán János kinevezése ellen.","id":"20250131_Molnar-Piroska-Pogany-Judit-es-Udvaros-Dorottya-is-kiallt-a-Kolibri-Szinhaz-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"48836bb2-914b-4572-a58d-543410f8a176","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_Molnar-Piroska-Pogany-Judit-es-Udvaros-Dorottya-is-kiallt-a-Kolibri-Szinhaz-mellett","timestamp":"2025. január. 31. 11:04","title":"Molnár Piroska, Pogány Judit és Udvaros Dorottya is kiállt a Kolibri Színház mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb376d7c-60e6-4ee9-9cb1-ca34b87a8317","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hosszabb távú cél az, hogy felkerüljenek az UNESCO kulturális világörökség listájára. ","shortLead":"A hosszabb távú cél az, hogy felkerüljenek az UNESCO kulturális világörökség listájára. ","id":"20250130_cseh-sor-szellemi-orokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb376d7c-60e6-4ee9-9cb1-ca34b87a8317.jpg","index":0,"item":"835ae93a-3927-4111-9dd8-6a6d019af736","keywords":null,"link":"/elet/20250130_cseh-sor-szellemi-orokseg","timestamp":"2025. január. 30. 18:32","title":"A fejenként évente 140 liter sört ivó csehek felvették a szellemi örökség listájára a sörkultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e008a2-4408-4be7-aef5-da919f3be530","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A legendás énekesnő a Soundwalk Collective-vel lépett fel Brazíliában, amikor rosszul lett. ","shortLead":"A legendás énekesnő a Soundwalk Collective-vel lépett fel Brazíliában, amikor rosszul lett. ","id":"20250130_Patti-Smith-osszeesett-a-szinpadon-egy-braziliai-koncerten-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97e008a2-4408-4be7-aef5-da919f3be530.jpg","index":0,"item":"28a34430-90af-4572-9ea6-e1c3e09983b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Patti-Smith-osszeesett-a-szinpadon-egy-braziliai-koncerten-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 19:26","title":"Patti Smith összeesett a színpadon egy koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f55fe-c5d1-4e14-b67c-64aa57e5bd7d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Január közepéig mintegy 54 észlelésről érkezett bejelentés az Egyesült Államokban, amely során valamilyen repülő tárgyat láttak (többnyire New York és New Jersey) felett.","shortLead":"Január közepéig mintegy 54 észlelésről érkezett bejelentés az Egyesült Államokban, amely során valamilyen repülő...","id":"20250131_ismeretlen-dron-eszleles-repulo-szerkezet-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296f55fe-c5d1-4e14-b67c-64aa57e5bd7d.jpg","index":0,"item":"e2748323-9935-40c5-80ea-60869cba50d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_ismeretlen-dron-eszleles-repulo-szerkezet-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 31. 17:03","title":"Újra rejtélyes drónok jelentek meg Amerika felett, még mindig nem tudni, mik azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","shortLead":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","id":"20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3.jpg","index":0,"item":"7c0770c9-a805-4775-8906-b79799f23c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","timestamp":"2025. január. 31. 08:41","title":"20 extra lóerő 19,5 millió forintért: Magyarországon a BMW elképesztő új M3 CS sportkombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]