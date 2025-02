Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val született volna. A gyermek már 30 hónapos, és nincs jele a betegségének.","shortLead":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val...","id":"20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"70779152-2032-49fa-8bd0-5404a9d9ef62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","timestamp":"2025. február. 25. 13:03","title":"Világszenzáció: anyaméhben kezelték az SMA-s magzatot, nincs jele a betegségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff121ca-aed8-44d1-90ab-1905ad51cf74","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Reagáltak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) élelmiszer-kereskedő vállalatai Orbán Viktor bejelentéseire.","shortLead":"Reagáltak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) élelmiszer-kereskedő vállalatai Orbán Viktor bejelentéseire.","id":"20250224_Az-elelmiszerboltok-is-elmondtak-mit-gondolnak-Orban-Viktor-bejelenteseirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ff121ca-aed8-44d1-90ab-1905ad51cf74.jpg","index":0,"item":"3b76422f-2ef8-429d-ad65-3039e23d0984","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_Az-elelmiszerboltok-is-elmondtak-mit-gondolnak-Orban-Viktor-bejelenteseirol","timestamp":"2025. február. 24. 19:05","title":"Az élelmiszerboltok is elmondták, mit gondolnak Orbán Viktor bejelentéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatóknak a világon elsőként sikerült elérniük, hogy a gázerőmű működése során keletkező gőzzel elektromos áramot tudjanak termelni. De nem ez az egyetlen nagy durranás.","shortLead":"Koreai kutatóknak a világon elsőként sikerült elérniük, hogy a gázerőmű működése során keletkező gőzzel elektromos...","id":"20250226_szen-dioxid-levalasztas-gazeromu-energiatermeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c90ed68-2e87-4249-8019-6ded28b2e2e5.jpg","index":0,"item":"6584efa4-8f71-45e6-b389-33badac41d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_szen-dioxid-levalasztas-gazeromu-energiatermeles","timestamp":"2025. február. 26. 16:03","title":"–150 000 tonna szén-dioxid évente: rekordot állított fel az újfajta gázerőmű Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A piac egyik vezető pénzintézete a magyar gazdaság általános gyenge teljesítménye ellenére is jócskán növelni tudta a profitját tavaly. A cég vezetői szerint a cég stabil talapzaton áll, termeli belga anyjának a profitot, és nem eladó.","shortLead":"A piac egyik vezető pénzintézete a magyar gazdaság általános gyenge teljesítménye ellenére is jócskán növelni tudta...","id":"20250224_K-H-Bank-eves-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a.jpg","index":0,"item":"8a15decb-7804-44e7-9e9f-4fe999c9c27f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_K-H-Bank-eves-eredmeny","timestamp":"2025. február. 24. 17:27","title":"Nyűglődő gazdaságban is rekordnyereséget termelt a K&H Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A határozatot így is elfogadták.","shortLead":"A határozatot így is elfogadták.","id":"20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3.jpg","index":0,"item":"2a407a85-4354-472b-a9f4-cd340f63aca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 19:54","title":"Az USA mellett Magyarország is nemmel szavazott az Oroszországot elítélő ENSZ-határozatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620e3012-28a0-43e8-b51f-86ff0b85af83","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem tudni, hogy mikor jelenik meg az idei évre szánt pluszforrásokról a jogszabály, miközben a kórházak adóssága 124 milliárd forint.","shortLead":"Nem tudni, hogy mikor jelenik meg az idei évre szánt pluszforrásokról a jogszabály, miközben a kórházak adóssága 124...","id":"20250225_kormany-korhaz-tamogatas-plusz-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/620e3012-28a0-43e8-b51f-86ff0b85af83.jpg","index":0,"item":"be9c5e8b-ee9d-4b19-9196-2cbce82af490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kormany-korhaz-tamogatas-plusz-forrasok","timestamp":"2025. február. 25. 17:15","title":"A kormány megígérte a kórházaknak a havi 12,5 milliárdot, de a pénz még sehol sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Orbán Viktor veje szerint politikai célzatú lejáratókampány zajlik ellene.","shortLead":"Orbán Viktor veje szerint politikai célzatú lejáratókampány zajlik ellene.","id":"20250225_tiborcz-istvan-a-dinasztia-dokumentumfilm-elios-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"62d148e6-5186-4db8-8e48-faafedc0a866","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_tiborcz-istvan-a-dinasztia-dokumentumfilm-elios-ugy","timestamp":"2025. február. 25. 20:38","title":"„Az én karrierem már az Elios-ügy előtt elindult” – Tiborcz István megszólalt a meggazdagodásáról szóló filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c956ba7-41c8-48dc-b90f-164516022b41","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Minimum alatt van a hóban tárolt vízmennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén jóformán nincs is. Ebből aligha lesz tavaszi áradás. Ennek akár örülhetnénk is, de annak már kevésbé, hogy mennyivel több víz párolog el az utóbbi években Magyarország területéről. Közben azonban kinyílt egy lehetőség, amivel egyszerűen pótolhatjuk a talajból hiányzó vizet.","shortLead":"Minimum alatt van a hóban tárolt vízmennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén jóformán nincs is. Ebből aligha lesz...","id":"20250225_klimavaltozas-alacsony-hovizkeszlet-keves-csapadek-aszaly-olvadas-tavaszi-arhullam-vizegyenleg-ovf-vizmegtartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c956ba7-41c8-48dc-b90f-164516022b41.jpg","index":0,"item":"7d839ff8-d164-4891-a370-0340feed3433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_klimavaltozas-alacsony-hovizkeszlet-keves-csapadek-aszaly-olvadas-tavaszi-arhullam-vizegyenleg-ovf-vizmegtartas-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 13:44","title":"Újabb figyelmeztető jel: alig van hó a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén nem is mérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]