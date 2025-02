Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d1a1a71-2e72-46bd-b3c1-3f3ddf10ed00","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden idők legrosszabb éve után semmi jóval nem kecsegtet az idei első hónap.","shortLead":"Minden idők legrosszabb éve után semmi jóval nem kecsegtet az idei első hónap.","id":"20250228_tovabb-csokken-a-szuletesek-szama-ksh-statisztika-halalozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1a1a71-2e72-46bd-b3c1-3f3ddf10ed00.jpg","index":0,"item":"bd032e0c-2c30-4777-bf61-344fe96fc798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_tovabb-csokken-a-szuletesek-szama-ksh-statisztika-halalozas","timestamp":"2025. február. 28. 10:06","title":"Nem lassul a magyarok fogyása, most januárban is kevesebb gyerek született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Európa legnagyobb adócsökkentési tervéről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón, felsorolva, hogy melyik évben hány nőt érint az szja-mentesség, és ez mennyibe kerül majd a költségvetésnek. Az élelmiszerárakat először a kereskedőláncok profitkorlátozásával és bürokratikus terheinek csökkentésével próbálják majd megzabolázni, ha ez nem segít, jöhetnek az újabb hatósági árak, legkésőbb áprilisban. A nyugdíjasok plasztikkártyával igényelhetnek majd vissza 10-15 ezer forint áfát. Kiderült az is, ki lesz a „guruló dollárok” nyomába eredő kormánybiztos, és milyen alkotmánymódosítással próbálják betiltani a Pride-ot, amely Gulyás szerint „abban a köztéri formában, ahogy eddig megismertük, nem lesz a jövőben”. Arról nincs véleménye a kormánynak, hogy Zelenszkij diktátor, vagy sem.","shortLead":"Európa legnagyobb adócsökkentési tervéről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón, felsorolva, hogy melyik évben hány nőt...","id":"20250227_kormanyinfo-gulyas-gergely-vitalyos-eszter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"8b70bf80-a773-4ac1-9f74-94c072508bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_kormanyinfo-gulyas-gergely-vitalyos-eszter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 10:12","title":"Kormányinfó: ennyibe kerül az anyák adómentessége, ekkor jöhetnek a hatósági árak, így módosul az Alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c8303-898e-4fb7-ba32-65948ea0eece","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali elnökjelölt hivatalba lépésének első napján betiltaná az állítólagos Soros-hálózatot.","shortLead":"A szélsőjobboldali elnökjelölt hivatalba lépésének első napján betiltaná az állítólagos Soros-hálózatot.","id":"20250227_georgescu-soros-lista-romaniai-magyarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/734c8303-898e-4fb7-ba32-65948ea0eece.jpg","index":0,"item":"581d719d-ef51-4c3f-9d48-535c5ba9adc2","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_georgescu-soros-lista-romaniai-magyarok","timestamp":"2025. február. 27. 20:26","title":"Romániai magyar értelmiségiek is szerepelnek Georgescu támogatóinak Soros-listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","shortLead":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","id":"20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"6b96edfd-4bb3-44ab-bc6d-f38cbd8f8edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","timestamp":"2025. február. 26. 20:25","title":"Elon Musk szerint rosszul értelmezték azt az emailt, amiben a szövetségi dolgozókat számoltatták el a munkájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát Spanyolországban.","shortLead":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát...","id":"20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec.jpg","index":0,"item":"f2c16603-85fd-4573-bc2f-afbd98f0a702","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 26. 20:39","title":"Az áldozatok többsége már a vészjelzés kiküldése előtt meghalt a tavaly novemberi valenciai áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másodfokú bíróság a tényállást csak csekély mértékben módosította.","shortLead":"A másodfokú bíróság a tényállást csak csekély mértékben módosította.","id":"20250227_rottenbiller-utca-mentos-motoros-jogeros-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f.jpg","index":0,"item":"1b2e15ec-f601-43ec-ba24-40951d0240e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_rottenbiller-utca-mentos-motoros-jogeros-itelet","timestamp":"2025. február. 27. 18:09","title":"Jogerősen is felfüggesztett fogházbüntetést kapott a mentős, aki összeütközött egy száguldó motorossal a Rottenbiller utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ed2226-f02a-4cb4-ab8e-62da155bcbd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan várják már az Android 15-re épülő Samsung-frissítést, a One UI 7-et. És bár még várni kell rá, de már sejteni lehet, mikor érkezhet.","shortLead":"Sokan várják már az Android 15-re épülő Samsung-frissítést, a One UI 7-et. És bár még várni kell rá, de már sejteni...","id":"20250227_samsung-galaxy-okotelefonok-one-ui-7-frissites-menetrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41ed2226-f02a-4cb4-ab8e-62da155bcbd9.jpg","index":0,"item":"ce63c730-edd2-4c83-a1b9-6a1f6d9968a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_samsung-galaxy-okotelefonok-one-ui-7-frissites-menetrend","timestamp":"2025. február. 27. 14:30","title":"Samsung mobilja van? Kiszivárgott egy lista: ekkor jöhet a következő nagy frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4ebddd-2f8f-4e1d-a300-23fd36ef6900","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Sós Bálint Dániel Minden rendben című, Hajdu Szabolcs főszereplésével készült filmjét március 20-án mutatják be a mozikban.","shortLead":"Sós Bálint Dániel Minden rendben című, Hajdu Szabolcs főszereplésével készült filmjét március 20-án mutatják be...","id":"20250227_Egy-apa-dilemmaja-aki-az-egyetlen-szemtanuja-hogy-a-fia-tragediat-okozott---elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4ebddd-2f8f-4e1d-a300-23fd36ef6900.jpg","index":0,"item":"f3d15876-c278-47bd-b14f-c845a21bf6f5","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Egy-apa-dilemmaja-aki-az-egyetlen-szemtanuja-hogy-a-fia-tragediat-okozott---elozetes","timestamp":"2025. február. 27. 13:39","title":"Egy apa dilemmája, aki az egyetlen szemtanúja, hogy a fia tragédiát okozott – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]