Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"29f0a52b-94c4-4d90-823a-c89b5edcd169","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ragadós száj- és körömfájás emberekre ritkán terjed át, a gazdaságokban azonban hatalmas károkat okozhat: amint akár csak egy állatnál is megerősítik a betegséget, az összes párosujjú patást fel kell számolni.","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás emberekre ritkán terjed át, a gazdaságokban azonban hatalmas károkat okozhat: amint akár...","id":"20250307_ragados-szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-magyarorszag-nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f0a52b-94c4-4d90-823a-c89b5edcd169.jpg","index":0,"item":"da643481-397c-4a18-878e-6725765e5d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_ragados-szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-magyarorszag-nebih","timestamp":"2025. március. 07. 12:52","title":"Ötven év után jelent meg újra Magyarországon egy szarvasmarhákat támadó súlyos betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csokra vett lakást a miniszter, de nem költözött be, pedig ez lenne a szabály. Egy évekkel korábbi mélygarázsi tűzesettel próbált magyarázkodni. Maradtak még nyitott kérdések Nagy Márton csokos ingatlanügye körül.","shortLead":"Csokra vett lakást a miniszter, de nem költözött be, pedig ez lenne a szabály. Egy évekkel korábbi mélygarázsi...","id":"20250307_nagy-marton-csok-ingatlanugy-tuzeset-melygarazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"21e12f97-4370-4744-81e8-117d4287d1a0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_nagy-marton-csok-ingatlanugy-tuzeset-melygarazs","timestamp":"2025. március. 07. 13:27","title":"Mélygarázsból került volna az utcára Nagy Márton? Kiderült, honnan fúj a szél a furcsa közlemény körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak a résztvevők. Orbán Viktor egyedül maradt az Európai Tanácsban, amikor Ukrajna további támogatásáról volt szó, a magyar miniszterelnök szerint azonban az EU van elszigetelve, nem Magyarország. Az EU-csúcs után Orbán azt mondta, Ukrajna uniós tagságáról véleménynyilvánító szavazást tartanak – Magyarországon.","shortLead":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak...","id":"20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9.jpg","index":0,"item":"cf5597a1-cbac-4f59-9d52-5a12c5072806","keywords":null,"link":"/eurologus/20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 04:55","title":"Orbán megkérdezi a magyarok véleményét Ukrajna uniós tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban. Ilyen intézkedésekre szükség van, hiszen nem tiszteljük eléggé a természetet. Litkai Gergely össze is gyűjtotte, hogy miből ért(ene) az ember, így került teljes más megvilágításba a Piroska és a farkas meséje, a három kismalac építkezési projektjei, de Tiborcz István befektetései és Deutsch Tamás bizottsági szereplése is az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban...","id":"20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4.jpg","index":0,"item":"24fc556f-3a12-4ec2-aea5-afc3070bc812","keywords":null,"link":"/360/20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","timestamp":"2025. március. 08. 19:30","title":"Duma Aktuál: Deutsch Tamás esete a tüdőlövést kapott szárcsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca93b312-6f8a-48ea-8e11-a132eb43bade","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emberről emberre nem terjed, rágcsálók ürüléke terjeszti a vírust, ami megölte Gene Hackman feleségét.","shortLead":"Emberről emberre nem terjed, rágcsálók ürüléke terjeszti a vírust, ami megölte Gene Hackman feleségét.","id":"20250308_Mit-lehet-tudni-arrol-a-fertozesrol-ami-megolte-Gene-Hackman-feleseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca93b312-6f8a-48ea-8e11-a132eb43bade.jpg","index":0,"item":"4396f38f-aeb2-4ad6-a0b7-1dcdf1e82376","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Mit-lehet-tudni-arrol-a-fertozesrol-ami-megolte-Gene-Hackman-feleseget","timestamp":"2025. március. 08. 15:23","title":"Mit lehet tudni a fertőzésről, ami megölte Gene Hackman feleségét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nő a jobb lábán sérült meg, az elsősegélyt nyújtó szemtanúk törülközőkkel igyekeztek elállítani az erős vérzést.","shortLead":"A nő a jobb lábán sérült meg, az elsősegélyt nyújtó szemtanúk törülközőkkel igyekeztek elállítani az erős vérzést.","id":"20250307_capatamadas-ausztralia-eletveszelyes-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab.jpg","index":0,"item":"6f4d14da-3836-41d4-9d09-4b053064eb81","keywords":null,"link":"/elet/20250307_capatamadas-ausztralia-eletveszelyes-serules","timestamp":"2025. március. 07. 13:14","title":"Cápatámadásban sérült meg életveszélyesen egy nő Ausztrália keleti partjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85baa2ee-ad9c-4c5a-abf9-61e4d9fe464f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyelőre messze nem világos, hogy mi lesz a sorsa az Egyesült Államokban 170 millió amerikai felhasználó kedvenc alkalmazásának, a TikToknak. Mindenesetre már többen is szemet vetettek rá, többek között az igen népszerű online fórumplatform, a Reddit társalapítója. Ő felszabadítást hirdet.","shortLead":"Egyelőre messze nem világos, hogy mi lesz a sorsa az Egyesült Államokban 170 millió amerikai felhasználó kedvenc...","id":"20250308_project-liberty-reddit-tarsalapito-tiktok-felvasarlas-licit-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85baa2ee-ad9c-4c5a-abf9-61e4d9fe464f.jpg","index":0,"item":"0d2737ae-7948-4ccc-b04a-4fed26b07730","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_project-liberty-reddit-tarsalapito-tiktok-felvasarlas-licit-usa","timestamp":"2025. március. 08. 10:03","title":"Jobb web, jobb világ – váratlan licit érkezett a TikTokra, „az emberek ajánlata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Azt is elárulták, miért nem népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"Azt is elárulták, miért nem népszavazást kezdeményeznek.","id":"20250307_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-reakcio-velemenynyilvanito-szavazas-Ukrajna-EU-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e635a629-9459-4e27-b741-0fd149bb68ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-reakcio-velemenynyilvanito-szavazas-Ukrajna-EU-tagsag","timestamp":"2025. március. 07. 14:03","title":"Itt a kormány válasza arra, mit jelent a véleménynyilvánító szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]