[{"available":true,"c_guid":"8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja – közölte a Vígszínház.","shortLead":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész...","id":"20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00.jpg","index":0,"item":"40916e98-3baa-4a62-a7a3-68337dc0ece1","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:45","title":"Meghalt Harkányi Endre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360112e0-a2fd-40d7-af0f-e23bce6cbf90","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Valóban mitikus vezetők nem léteztek és ma sem léteznek. Ha figyelmesen olvassuk Caesar, Napóleon vagy Hannibál Scipio életrajzát, meglátjuk, hogy bármekkora kultuszt is kerekített személyük köré az utókor, mégis csak hétköznapi emberek voltak – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Valóban mitikus vezetők nem léteztek és ma sem léteznek. Ha figyelmesen olvassuk Caesar, Napóleon vagy Hannibál Scipio...","id":"20250222_A-mitoszteremtes-veszelyei-a-vezeto-felmagasztalasa-rontja-a-vezetes-minoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360112e0-a2fd-40d7-af0f-e23bce6cbf90.jpg","index":0,"item":"07a55dc1-935b-4e92-b991-81f0d7bb7f6f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250222_A-mitoszteremtes-veszelyei-a-vezeto-felmagasztalasa-rontja-a-vezetes-minoseget","timestamp":"2025. február. 22. 19:15","title":"A mítoszteremtés veszélyei: a vezető felmagasztalása rontja a vezetés minőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa is meghalt. A Budapest–Szeged vonalon jókora késésekre kell felkészülni.","shortLead":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa...","id":"20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987.jpg","index":0,"item":"5f6e31b1-bcdc-4192-a351-6846bae113cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","timestamp":"2025. február. 22. 12:02","title":"Égett egy mozdony Cegléden, miután belehajtott egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Paks2 kitelepülésein lehet majd találkozni a legóerőművekkel.","shortLead":"A Paks2 kitelepülésein lehet majd találkozni a legóerőművekkel.","id":"20250221_lego-paks2-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c.jpg","index":0,"item":"28949b43-7ac3-4a88-8250-e7023c2b3ddc","keywords":null,"link":"/elet/20250221_lego-paks2-atomeromu","timestamp":"2025. február. 21. 20:13","title":"Legóból már elkészült a Paks2 atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de egyetlen emlős sem fogja tudni elviseni.","shortLead":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de...","id":"20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6.jpg","index":0,"item":"906ed1fa-56f7-4571-b74e-a6338b617ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","timestamp":"2025. február. 23. 16:03","title":"Egy szimuláció megmutatta a Föld jövőjét: nem sok hely lesz az embernek a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd13e0c-ad86-400e-b1d8-73df12ad2311","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A Linke az egyetlen német parlamenti párt, amelyiknek érdemben változott a támogatottsága az elmúlt hónapokban. Pár hónapja sörrel kellett becsalogatni az embereket, most tömve volt a német szocialisták kampányzárója. Különösen a fiatalok körében népszerűek, amihez kellett egy jó beszéd és hogy tudják használni a TikTokot. A program az elmúlt napok után abszurd, de Németországban még van erre tér. ","shortLead":"A Linke az egyetlen német parlamenti párt, amelyiknek érdemben változott a támogatottsága az elmúlt hónapokban. Pár...","id":"20250222_nemetorszag-valasztas-linke-kampanyzaro-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd13e0c-ad86-400e-b1d8-73df12ad2311.jpg","index":0,"item":"7c13a023-6616-45f9-876b-b636a0570bf6","keywords":null,"link":"/360/20250222_nemetorszag-valasztas-linke-kampanyzaro-riport","timestamp":"2025. február. 22. 09:00","title":"Elmentem a német szocialisták kampányzárójára, hogy megnézzem, mekkora luxus demokráciában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b2c338-f884-458a-8694-c4628b5ecceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a vendég.","shortLead":"Kevés a vendég.","id":"20250222_Csodot-jelenthet-a-pincerek-melleirol-elhiresult-Hooters","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3b2c338-f884-458a-8694-c4628b5ecceb.jpg","index":0,"item":"906a778b-726a-49e0-a496-9fefa5add79f","keywords":null,"link":"/kkv/20250222_Csodot-jelenthet-a-pincerek-melleirol-elhiresult-Hooters","timestamp":"2025. február. 22. 15:16","title":"Csődöt jelenthet a pincérek nagy melleiről elhíresült Hooters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","shortLead":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","id":"20250222_birok-tuntetese-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85.jpg","index":0,"item":"e8a779c8-6ea7-4761-a385-dd2f6702a07e","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_birok-tuntetese-Budapest","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"„Nincs szabadság független igazságszolgáltatás nélkül” - Több ezren tüntettek a bírók mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]