[{"available":true,"c_guid":"babc16e3-5d84-4338-8a51-915b9df0e1f3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tudósítónk Kindlovits Mátét látta felbukkanni a Múzeum körúti tömegben. Voltak, akiket kivezettek a tömegből.","shortLead":"Tudósítónk Kindlovits Mátét látta felbukkanni a Múzeum körúti tömegben. Voltak, akiket kivezettek a tömegből.","id":"20250315_Dulakodas-a-Muzeumkertben-Kubatov-titkara-probalt-rendet-tenni-Orban-beszede-alatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/babc16e3-5d84-4338-8a51-915b9df0e1f3.jpg","index":0,"item":"4f096abf-5aa2-4513-acff-f6a6c2f98f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Dulakodas-a-Muzeumkertben-Kubatov-titkara-probalt-rendet-tenni-Orban-beszede-alatt","timestamp":"2025. március. 15. 11:43","title":"Dulakodás a Múzeumkertben, Kubatov titkára próbált rendet tenni Orbán beszéde alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b244adb5-0050-405e-95e1-6f42183d1c04","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőzsdére készül a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás svéd úttörője, ám nem Európában, hanem New York-ban.","shortLead":"Tőzsdére készül a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás svéd úttörője, ám nem Európában, hanem New York-ban.","id":"20250315_Fontos-valtozas-a-Magyarorszagon-is-ingyen-hiteleket-kinalo-Klarnanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b244adb5-0050-405e-95e1-6f42183d1c04.jpg","index":0,"item":"ce2d7466-8469-4714-9ebb-ecfe71b01099","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_Fontos-valtozas-a-Magyarorszagon-is-ingyen-hiteleket-kinalo-Klarnanal","timestamp":"2025. március. 15. 11:14","title":"Fontos változás a Magyarországon is ingyen hiteleket kínáló Klarnánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban vannak egymással, az alternatív vajúdási lehetőségtől a saját fürdőszobáig sok mindent nyújtanak. De mire vágynak leginkább a kismamák?","shortLead":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban...","id":"20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"c2f618d8-424c-463f-b86d-780deda92b9a","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","timestamp":"2025. március. 15. 13:00","title":"A magyarországi élveszületések száma zuhan, de nem a budapesti magánklinikákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033228bc-487f-4c71-b1e7-cc9debd40861","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március 15. helyett a méltatlanul agyonhallgatott Petőfi-film egyéves évfordulóját ünnepelték a Nemzeti lépcsőjén.","shortLead":"Március 15. helyett a méltatlanul agyonhallgatott Petőfi-film egyéves évfordulóját ünnepelték a Nemzeti lépcsőjén.","id":"20250315_orban-viktor-marcius-15-musor-most-vagy-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/033228bc-487f-4c71-b1e7-cc9debd40861.jpg","index":0,"item":"b455e4f0-9601-438c-8b82-82ba6e621397","keywords":null,"link":"/elet/20250315_orban-viktor-marcius-15-musor-most-vagy-soha","timestamp":"2025. március. 16. 11:31","title":"Rákay Philip szelleme kísértett az Orbán-beszéd zenés-zászlólengetős előjátékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","shortLead":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","id":"20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"6f336a57-ac7f-4295-9d7e-63e63797851a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","timestamp":"2025. március. 16. 13:23","title":"Illegális pókerpartit számoltak fel a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d38b34-8014-41aa-aca2-ff7ff87c89b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint jól halad Kína annak a repülőgép-hordozónak a fejlesztésével, ami azonos képességekkel bírhat, mint az Egyesült Államok legmodernebb hajója.","shortLead":"Minden jel szerint jól halad Kína annak a repülőgép-hordozónak a fejlesztésével, ami azonos képességekkel bírhat, mint...","id":"20250315_atommeghajtasu-repulogep-hordozo-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d38b34-8014-41aa-aca2-ff7ff87c89b9.jpg","index":0,"item":"eebdb9c4-5948-4c71-afaa-c698480f88ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_atommeghajtasu-repulogep-hordozo-kina","timestamp":"2025. március. 15. 18:03","title":"Atommeghajtású hadihajót épít Kína – célkeresztben az USA fölénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban munkahelyi környezetben jelentkezik, de előfordulhat például tanulmányi stresszhelyzetekben vagy bármilyen hosszú távú, intenzív érzelmi erőfeszítés esetén. De mi vezet el idáig, hogyan ismerhető fel, és mit tehetünk ellene?","shortLead":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban...","id":"20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307.jpg","index":0,"item":"b23d09c0-7471-4468-a46b-1a6b07830a15","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","timestamp":"2025. március. 16. 14:30","title":"Így ismerje fel a burnout szindrómát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f4461f98-c0a2-43cc-8bf2-7a8e2b4d9003","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Korán vezetést szerzett a lila-fehér csapat, aztán totálisan összeomlott.","shortLead":"Korán vezetést szerzett a lila-fehér csapat, aztán totálisan összeomlott.","id":"20250314_Csattanos-pofonba-szaladt-bele-az-Ujpest-hat-golt-kapott-Pakson-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4461f98-c0a2-43cc-8bf2-7a8e2b4d9003.jpg","index":0,"item":"6eb2a78b-dd62-47e3-bb6d-06ec95dd04c8","keywords":null,"link":"/sport/20250314_Csattanos-pofonba-szaladt-bele-az-Ujpest-hat-golt-kapott-Pakson-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 23:36","title":"Csattanós pofonba szaladt bele az Újpest, hat gólt kapott Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]