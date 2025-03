Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhetők lesznek az adóbevallási tervezetek az Ügyfélkapu+ vagy DÁP segítségével elérhető hivatalos tárhelyeken. Az adóbevallási időszakot nem csak a NAV-nál várják, hanem kiberbűnözői körökben is. A csalók gyakran adóhivataloknak álcázva magukat kihasználják a felhasználók sietségét és figyelmetlenségét, hogy megszerezzék bizalmas személyes adataikat. A Sophos kiberbiztonsági cég szerint sok magyar nagyon könnyen veszélybe sorolja magát. ","shortLead":"Hamarosan elérhetők lesznek az adóbevallási tervezetek az Ügyfélkapu+ vagy DÁP segítségével elérhető hivatalos...","id":"20250315_nav-csalas-adobevallas-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b.jpg","index":0,"item":"3060b06e-588d-44fc-907d-4bcf6d7dd584","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_nav-csalas-adobevallas-atveres","timestamp":"2025. március. 15. 10:03","title":"Ez a NAV, vagy egy csaló próbálkozik? Milliók bánhatják, ha rossz helyre kattint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés alapján, a GDPR arra kötelezi a magyar hatóságokat, hogy helyesbítsék a nemi identitásra vonatkozó személyes adatot, amennyiben az pontatlan, vagyis minden olyan esetben, amikor a transz emberek társadalmi valósága és nemi identitása eltér a születéskor rögzített nemüktől.","shortLead":"A döntés alapján, a GDPR arra kötelezi a magyar hatóságokat, hogy helyesbítsék a nemi identitásra vonatkozó személyes...","id":"20250314_Europai-Birosag-Helyesbiteni-kell-a-transz-emberek-nemet-a-magyar-nyilvantartasokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818.jpg","index":0,"item":"86712475-7888-4562-a503-dbbea2e58320","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Europai-Birosag-Helyesbiteni-kell-a-transz-emberek-nemet-a-magyar-nyilvantartasokban","timestamp":"2025. március. 14. 12:26","title":"Európai Bíróság: Helyesbíteni kell a transz emberek nemét a magyar nyilvántartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c53a2e6-7bdf-4f6a-be04-b67e698e0fa4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már bárki letöltheti (az EU-ban) a legújabb iOS-es alkalmazásboltot, melyben játékok közül lehet válogatni, méghozzá egyedi ajánlórendszer segítségével.","shortLead":"Már bárki letöltheti (az EU-ban) a legújabb iOS-es alkalmazásboltot, melyben játékok közül lehet válogatni, méghozzá...","id":"20250314_apple-iphone-skich-store-alkalmazasbolt-jatekok-ajanlas-jobbra-balra-huzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c53a2e6-7bdf-4f6a-be04-b67e698e0fa4.jpg","index":0,"item":"1eae069f-7453-4b06-b903-e65fc69c8b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_apple-iphone-skich-store-alkalmazasbolt-jatekok-ajanlas-jobbra-balra-huzas","timestamp":"2025. március. 14. 15:03","title":"iPhone-ja van? Itt a játékáruházak Tindere, amiben jobbra-balra húzhatja a játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A K&H Bank a mai napon bejelentette, hogy április elsejétől csatlakozik az 5 százalékos kamatplafonhoz. A feltételeknek megfelelő lakáshitelt akár 4,7 százalékos kamat mellett is elérhetik az érdeklődők a pénzintézetnél. 25 millió forintos hitelösszeg esetén 20 év alatt több, mint 1,6 millió forintot spórolhatnak az igénylők ezen kölcsönnel egy normál hitelhez képest.","shortLead":"A K&H Bank a mai napon bejelentette, hogy április elsejétől csatlakozik az 5 százalékos kamatplafonhoz...","id":"20250314_bankmonitor-kh-bank-onkentes-kamatplafon-futamido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a.jpg","index":0,"item":"d9dc4c2a-16c8-4bfb-af15-7593d7f4f9e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_bankmonitor-kh-bank-onkentes-kamatplafon-futamido","timestamp":"2025. március. 14. 17:06","title":"Áprilistól indul a K&H Bank az 5%-os kamatplafonnal. Mennyit nyernek ezzel a bank ügyfelei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek róla. Kétségbeesett próbálkozásai a valóság felfedésére csak tovább erősítették az üldözők hitét. Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek...","id":"20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"5eb34152-9ace-4415-bcbd-c25a5127fb9e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","timestamp":"2025. március. 15. 19:15","title":"Ördögnek kikiáltva: Az ember, aki egy szörnyű konteó középpontjába került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9cbb8b-dc1d-423a-9bba-395dd8daa3d3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Számok és képletek helyett az NGM államtitkára arról írt, hogy a számottevő anyagi forrást igénylő intézkedéseket a gazdaság képes kitermelni, és még az államadósság is csökkenni fog.","shortLead":"Számok és képletek helyett az NGM államtitkára arról írt, hogy a számottevő anyagi forrást igénylő intézkedéseket...","id":"20250314_szja-mentesseg-NGM-reszletek-nekilendulo-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9cbb8b-dc1d-423a-9bba-395dd8daa3d3.jpg","index":0,"item":"4b09263a-d979-49c4-a6bf-0640a51031ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_szja-mentesseg-NGM-reszletek-nekilendulo-gazdasag","timestamp":"2025. március. 14. 13:30","title":"Az szja-mentesség részleteiről kérdezték, Nagy Mártonék nekilendülő gazdaságról beszéltek helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt élt vele.","shortLead":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt...","id":"20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c.jpg","index":0,"item":"09d6be03-c1f9-4dcc-a5e4-dba77098fcca","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","timestamp":"2025. március. 14. 09:39","title":"Egyszerűbb lesz özvegyi nyugdíjhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Trump bedönti a tőzsdét, Bokros Lajos gatyába rázza az államot. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250316_Donald-Trump-Bokros-csomag-Elvitelre-vamhaboru-megszoritas-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"9b2e820b-40d5-4a8d-ae6c-8f8e1460c8c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Donald-Trump-Bokros-csomag-Elvitelre-vamhaboru-megszoritas-podcast","timestamp":"2025. március. 16. 06:00","title":"Különbségek Donald Trump és Bokros Lajos között │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]