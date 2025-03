Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a2ba8c29-98a4-4b74-a310-55bcd83eb55f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még csak huszonöt éves, de máris kacskaringós pályát tudhat maga mögött Schäfer András, a magyar válogatott és a Union Berlin futballistája, aki őszintén beszélt arról, hogyan alakult a motivációja három lábtörés, a két évig egyetlen dicséretet sem mondó edző, vagy éppen egy országos hírnevet jelentő gól hatására. Itt a HVG új podcastja, a Penge, mentális erőnléti edzés Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással.","shortLead":"Még csak huszonöt éves, de máris kacskaringós pályát tudhat maga mögött Schäfer András, a magyar válogatott és a Union...","id":"20250321_penge-podcast-schafer-andras-interju-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2ba8c29-98a4-4b74-a310-55bcd83eb55f.jpg","index":0,"item":"eec1a75c-85ec-4975-80c7-64ca96c15552","keywords":null,"link":"/elet/20250321_penge-podcast-schafer-andras-interju-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 17:00","title":"Schäfer András: A két legjobb időszakom a Covid és a sérülésem volt – Penge podcast Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63ab99-9511-4905-a6d4-72881274b55e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halálának körülményeit a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is vizsgálja, de a hatóságok szerint nincsenek gyanús körülmények. A 86 éves korában meghalt Oleg Gorgyijevszkij rendőri védelem alatt élt.","shortLead":"Halálának körülményeit a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is vizsgálja, de a hatóságok szerint nincsenek...","id":"20250321_meghalt-anglia-oleggorgyijevszkij-szovjet-kettos-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa63ab99-9511-4905-a6d4-72881274b55e.jpg","index":0,"item":"18b0a1fc-4c86-44fb-a4f5-6bddc977cc95","keywords":null,"link":"/elet/20250321_meghalt-anglia-oleggorgyijevszkij-szovjet-kettos-ugynok","timestamp":"2025. március. 21. 21:17","title":"Meghalt Angliában az egyik leghíresebb szovjet kettős ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d494a0-3540-4586-a0ec-f3e07ba906cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 21-én volt 1919-ben a Tanácsköztársaság kikiáltása, ugyanezen a napon alakult 1957-ben a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), és 16 évvel ezelőtt, 2009-ben ezen a napon mondott le Gyurcsány Ferenc.","shortLead":"Március 21-én volt 1919-ben a Tanácsköztársaság kikiáltása, ugyanezen a napon alakult 1957-ben a Kommunista Ifjúsági...","id":"20250321_Tevedtem-igy-mondott-le-16-evvel-ezelott-Gyurcsany-Ferenc-a-miniszterelnoki-posztrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6d494a0-3540-4586-a0ec-f3e07ba906cd.jpg","index":0,"item":"f50c23c7-8328-4372-9a5d-4ab7fe7e1f48","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Tevedtem-igy-mondott-le-16-evvel-ezelott-Gyurcsany-Ferenc-a-miniszterelnoki-posztrol","timestamp":"2025. március. 21. 18:38","title":"“Tévedtem” – így mondott le 16 évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc a miniszterelnöki posztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb75d39-d0dc-45b3-a865-1b68011c8442","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Péntek éjfélig biztosan szünetel a légi forgalom.","shortLead":"Péntek éjfélig biztosan szünetel a légi forgalom.","id":"20250321_london-heathrow-repuloter-tuzeset-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bb75d39-d0dc-45b3-a865-1b68011c8442.jpg","index":0,"item":"13265177-fbad-4ae9-b577-9b580c65e0bf","keywords":null,"link":"/elet/20250321_london-heathrow-repuloter-tuzeset-bezaras","timestamp":"2025. március. 21. 05:53","title":"Egész napra bezárták a londoni Heathrow-t, miután tűz ütött ki a repülőteret ellátó elektromos állomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3639b49-51d1-4eb2-81f1-4d8b3806a7b0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nappal azelőtt mondott le a GTC-ben meglévő felügyelőbizottsági tagságáról Szécsényi Bálint, hogy megjelent volna az Állami Számvevőszék jelentése, amely feltárta, mennyi pénzt herdáltak el a Matolcsyékhoz köthető alapítványok a cég felvásárlásával.","shortLead":"Egy nappal azelőtt mondott le a GTC-ben meglévő felügyelőbizottsági tagságáról Szécsényi Bálint, hogy megjelent volna...","id":"20250321_matolcsy-gyorgy-jegybanki-alapitvanyok-GTC-group-szecsenyi-balint-felugyelobizottsagi-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3639b49-51d1-4eb2-81f1-4d8b3806a7b0.jpg","index":0,"item":"c9f7e5ef-f7dc-45cb-ba68-2448404c3d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_matolcsy-gyorgy-jegybanki-alapitvanyok-GTC-group-szecsenyi-balint-felugyelobizottsagi-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. március. 21. 14:47","title":"Tiborcz bizalmasa is ott volt a Matolcsy-kör drágán vett cégében, de pont most távozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39d1119-4d71-4532-bfa1-bc67749c2ac5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bonobónak már nyolcévesen olyan nyelvi képességei voltak, mint egy kétéves embergyereknek.","shortLead":"A bonobónak már nyolcévesen olyan nyelvi képességei voltak, mint egy kétéves embergyereknek.","id":"20250321_kanzi-elpusztult-bonobo-minecraft-nyelvi-kepessegek-okos-majom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39d1119-4d71-4532-bfa1-bc67749c2ac5.jpg","index":0,"item":"673c7700-37c7-4d53-902f-e12c5e15f6c0","keywords":null,"link":"/elet/20250321_kanzi-elpusztult-bonobo-minecraft-nyelvi-kepessegek-okos-majom","timestamp":"2025. március. 21. 13:13","title":"Elpusztult Kanzi, a minecraftozó és angolul is értő majom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon egy papírt” Romániában.","shortLead":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon...","id":"20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea.jpg","index":0,"item":"6f090e20-820f-492f-8a2e-3dfcc1018409","keywords":null,"link":"/elet/20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 11:26","title":"„Ártatlan emberek nem futnak el semmitől” – visszatértek Romániába a Tate fivérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271555c9-1f1f-40ed-b0b0-e3a76868d609","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify mostantól nemcsak a felhasználók zenei ízlése alapján állít össze lejátszási listát, hanem az alapján is, hogy melyik előadónak lesz koncertje a felhasználó közelében.","shortLead":"A Spotify mostantól nemcsak a felhasználók zenei ízlése alapján állít össze lejátszási listát, hanem az alapján is...","id":"20250321_spotify-lejatszasi-lista-koncertek-a-kozeledben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/271555c9-1f1f-40ed-b0b0-e3a76868d609.jpg","index":0,"item":"65b95339-a65e-4ae6-ac76-c59f5b74ccfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_spotify-lejatszasi-lista-koncertek-a-kozeledben","timestamp":"2025. március. 21. 19:03","title":"Új lejátszási lista jött a Spotifyba, nézzen rá, érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]