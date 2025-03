Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más nemzetek azt csinálják, amit te akarsz. Trump maga a megtestesült rombolás, gyárilag ilyen. Törökország a leplezetlen tekintélyelvűség felé fordult az isztambuli polgármester letartóztatásával. Inflálódnak Putyin álérvei, viszont számára lesz győzelem a fekete-tengeri tűzszünet. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más...","id":"20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"48054370-a284-4d0f-a39c-c4c2ed814574","keywords":null,"link":"/360/20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","timestamp":"2025. március. 26. 11:35","title":"Trump nem tudja, mi az a soft power, és miért fontos a külpolitikában – figyelmeztet a fogalom megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is jelentheti, hogy a reálbér csökken.","shortLead":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is...","id":"20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa.jpg","index":0,"item":"85a3017c-4534-4828-86eb-10edfbec7193","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","timestamp":"2025. március. 26. 11:31","title":"Hiába tárgyaltak a fizetésekről, egy lépéssel közelebb kerültünk a repülőtéri sztrájkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a kormányülésről posztolt Facebook-oldalán, és ígérete szerint nemsokára tájékoztatást ad a döntésekről.","shortLead":"A miniszterelnök a kormányülésről posztolt Facebook-oldalán, és ígérete szerint nemsokára tájékoztatást ad...","id":"20250326_Orban-Viktor-bejelentesre-keszul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3.jpg","index":0,"item":"f0ba9a62-7e11-43a9-86bb-0ad91ed027a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Orban-Viktor-bejelentesre-keszul-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 14:48","title":"Orbán Viktor: „A döntésekről hamarosan beszámolok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df644e4-bbbb-496e-8537-4602700da4bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén már 5,5 millió autót értékesítenének. ","shortLead":"Az idén már 5,5 millió autót értékesítenének. ","id":"20250327_Felerositi-kulfoldi-terjeszkedeset-a-kinai-BYD-elektromosauto-gyarto-vallalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5df644e4-bbbb-496e-8537-4602700da4bc.jpg","index":0,"item":"8dac00d0-29cd-4429-8300-a49defd303e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Felerositi-kulfoldi-terjeszkedeset-a-kinai-BYD-elektromosauto-gyarto-vallalat","timestamp":"2025. március. 27. 07:48","title":"A vámokat megkerülve növelné eladásait a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fb9496-1953-4ab5-b20b-d07a2ec2aad6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Vörös-tengeren, a hurghadai korallzátony közelében történt a baleset.","shortLead":"A Vörös-tengeren, a hurghadai korallzátony közelében történt a baleset.","id":"20250327_egyiptom-elsullyedt-turista-tengeralattjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fb9496-1953-4ab5-b20b-d07a2ec2aad6.jpg","index":0,"item":"54b7d727-9300-45e0-b450-f7ca25ec4ccc","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_egyiptom-elsullyedt-turista-tengeralattjaro","timestamp":"2025. március. 27. 12:14","title":"Orosz turistákkal a fedélzetén süllyedt el egy tengeralattjáró Egyiptomban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis osztogatást a nyugdíjasoknak majd novemberben. A Bankmonitor számolta ki, mennyi pluszpénzt kaphatnak az idősek, és hogyan nőhet a nyugdíj.","shortLead":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis...","id":"20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"c034eb02-c1c7-4fb5-8b57-b899e6f1ede7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","timestamp":"2025. március. 26. 12:18","title":"40 ezer forintot adhat év végén a kormány a nyugdíjasoknak, annyira elszámolta az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]