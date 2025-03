Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"be6f7393-8560-4fad-b807-8f3f1d774373","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedesen előtte percekig dolgoztak, hogy megoldható legyen a mozgatása.","shortLead":"A Mercedesen előtte percekig dolgoztak, hogy megoldható legyen a mozgatása.","id":"20250325_Mercedes-Olaszorszagban-BMW-vel-eltoltak-autolopas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be6f7393-8560-4fad-b807-8f3f1d774373.jpg","index":0,"item":"f1401bc1-8d10-47be-9cc8-209b1377aa5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_Mercedes-Olaszorszagban-BMW-vel-eltoltak-autolopas-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:06","title":"Fényes nappal úgy loptak el egy sokmilliós Mercedest Olaszországban, hogy egy BMW-vel eltolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bca4ff-7969-403d-9cde-f2dd224ba15c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi után 17 órán át kutattak, de nem élte túl a balesetet.","shortLead":"A férfi után 17 órán át kutattak, de nem élte túl a balesetet.","id":"20250325_del-korea-szoul-viznyelo-motoros-zuhanas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05bca4ff-7969-403d-9cde-f2dd224ba15c.jpg","index":0,"item":"4180cc13-53c7-467b-a497-55c5cf3a845f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_del-korea-szoul-viznyelo-motoros-zuhanas-video","timestamp":"2025. március. 25. 11:20","title":"Elnyelt a föld egy motorost, amikor megnyílt alatta az úttest Szöulban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626b75e-c9fb-4df5-9c88-a6e266b73a37","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A próbaüzem már tavaly elkezdődött.","shortLead":"A próbaüzem már tavaly elkezdődött.","id":"20250325_Szeptember-vegen-indulhat-a-sorozatgyartas-a-debreceni-BMW-gyarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b626b75e-c9fb-4df5-9c88-a6e266b73a37.jpg","index":0,"item":"1289ce08-b222-494e-b7dd-0230ab9db78b","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Szeptember-vegen-indulhat-a-sorozatgyartas-a-debreceni-BMW-gyarban","timestamp":"2025. március. 25. 15:03","title":"Szeptember végén indulhat a sorozatgyártás a debreceni BMW-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azzal védte a botrányban érintett vezetőket, hogy a szövetségi kormány által használt rendszerek kőkorszakiak.","shortLead":"Azzal védte a botrányban érintett vezetőket, hogy a szövetségi kormány által használt rendszerek kőkorszakiak.","id":"20250325_elon-musk-signal-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"1d072b82-e78b-46d4-8307-3efa6ffbbc1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_elon-musk-signal-botrany","timestamp":"2025. március. 25. 17:07","title":"Elon Musk is mentegette a Trump-kormányt a Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gép már két órája a levegőben volt, amikor fény derült a feledékenységére.","shortLead":"A gép már két órája a levegőben volt, amikor fény derült a feledékenységére.","id":"20250325_repules-united-airlines-feledekeny-pilota-utlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"d0279e63-188f-4c92-a4a7-787120a5ecc9","keywords":null,"link":"/elet/20250325_repules-united-airlines-feledekeny-pilota-utlevel","timestamp":"2025. március. 25. 10:06","title":"Vissza kellett fordulnia egy repülőnek, mert a pilóta otthon felejtette az útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis osztogatást a nyugdíjasoknak majd novemberben. A Bankmonitor számolta ki, mennyi pluszpénzt kaphatnak az idősek, és hogyan nőhet a nyugdíj.","shortLead":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis...","id":"20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"c034eb02-c1c7-4fb5-8b57-b899e6f1ede7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","timestamp":"2025. március. 26. 12:18","title":"40 ezer forintot adhat év végén a kormány a nyugdíjasoknak, annyira elszámolta az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","shortLead":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","id":"20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22.jpg","index":0,"item":"570220ad-e660-432d-8769-c44050333f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","timestamp":"2025. március. 25. 08:03","title":"Androidos mobil világvége esetére: ez a telefon napokig bírja egy töltéssel, és még egy projektor is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","shortLead":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","id":"20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"eacbe921-c86c-4453-87da-510ec5d14210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","timestamp":"2025. március. 26. 21:36","title":"A Nemzetközi Valutaalapnál is Varga Mihály lép Matolcsy György helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]