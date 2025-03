Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy városi terepjárók. A vásárlók elsősorban a kis és közepes méretű kocsikat keresik. A konnektorból tölthető plugin hibridek is jól fogynak majd.","shortLead":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy...","id":"20250330_hvg-suvtrendek-azsia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2.jpg","index":0,"item":"cdbc4fb6-93b7-4634-ac4b-eb9461d9163a","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suvtrendek-azsia","timestamp":"2025. március. 30. 15:40","title":"A hobbiterepjárók húzópiaca Ázsia marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","shortLead":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","id":"20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f.jpg","index":0,"item":"65a08e50-e2a7-4925-b0e2-50c14ede6e97","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","timestamp":"2025. március. 29. 21:33","title":"Szegeden is lezártak egy hidat a Pride betiltása ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök beszédére sorra érkeznek a dán politikusok felháborodott reakciói.","shortLead":"Az amerikai alelnök beszédére sorra érkeznek a dán politikusok felháborodott reakciói.","id":"20250329_J-D-Vance-Gronland-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"8cb4593e-d04d-4fca-b48a-3d878e46d450","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_J-D-Vance-Gronland-Donald-Trump","timestamp":"2025. március. 29. 15:15","title":"J. D. Vance „Trump-stílusú megállapodással” fenyegeti a grönlandiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét. Néhány modellnél ugyanis egy félresikerült szoftverfrissítés konkrét fizikai hibákat okozott.","shortLead":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét...","id":"20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"23a1953a-b297-4361-9e82-5a08cebd0a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","timestamp":"2025. március. 30. 08:03","title":"Csúnyán félrement egy szoftverfrissítés a Samsungnál: fizikailag kell javítani csúcskategóriás készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73d865-f5d1-4c47-96d1-4a6d5473c3db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Teszten a Dyson első olyan hajformázó készüléke, amely vezeték nélküli kapcsolatban van használója telefonjával. Nem mellesleg minden korábbinál kényelmesebb használatot ígér, legyen szó egyszerű hajszárításról, göndörítésről vagy épp egyenesítésről.","shortLead":"Teszten a Dyson első olyan hajformázó készüléke, amely vezeték nélküli kapcsolatban van használója telefonjával. Nem...","id":"20250330_dyson-airwrap-id-okos-hajformazo-hajszarito-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae73d865-f5d1-4c47-96d1-4a6d5473c3db.jpg","index":0,"item":"26b0fca7-9c34-41a6-a8f3-2465301ef3df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_dyson-airwrap-id-okos-hajformazo-hajszarito-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 30. 11:00","title":"Mitől és mennyire okos a hajszárítók Rolls-Royce-a? Kipróbáltuk a Dyson új hajformázóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely a tatárjárásról szóló filmet, az 1242 – A Nyugat kapujában című produkciót gyártja.","shortLead":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely...","id":"20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e.jpg","index":0,"item":"83884bd9-8a8f-49c7-8ec5-64129bd2336d","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","timestamp":"2025. március. 29. 11:45","title":"Kormányhoz közel álló filmes nagyágyú vette át a tatárjárásfilm projektcégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli, hogy a török demokrácia az életéért harcol, miután az elnök letartóztatta legfőbb vetélytársát. Az ország már egy évtizede menetel a tekintélyuralom felé, ám a tüntetők még nem adták fel.","shortLead":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli...","id":"20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5.jpg","index":0,"item":"5ae63f9e-2e58-4282-be25-997dc7d2e734","keywords":null,"link":"/360/20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","timestamp":"2025. március. 29. 13:45","title":"Intő példa: így számolják fel éppen a demokrácia maradékát is Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból, Donald Trumpnak azonban ez nem tetszik.","shortLead":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból...","id":"20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"a8ff77ad-ad80-4d65-ad90-b75a7762dc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 30. 20:06","title":"Donald Trump arról beszélt, hogy „nagyon dühös” Vlagyimir Putyinra, 25 százalékos másodlagos vámot szabhat ki az orosz olajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]