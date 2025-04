Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes árkorlátozási vállalást tesz.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes...","id":"20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"002ff539-20d6-4a4f-852e-8ca5ad4a955e","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","timestamp":"2025. április. 08. 21:41","title":"Az OTP, az MBH, a CIB és a K&H Bank is elhalasztja a számlavezetési díjak inflációs emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55","c_author":"Fetter Dóra","category":"elet","description":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","shortLead":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","id":"20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55.jpg","index":0,"item":"c4ad72a5-28e1-4ce9-a567-9e6a0f96d081","keywords":null,"link":"/elet/20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","timestamp":"2025. április. 09. 17:06","title":"Megnéztük, hány kalóriát lehet elégetni a hídfoglalások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83124226-8031-4e45-b23f-5a4e9a992f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aktivista fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"Az aktivista fellebbez a döntés ellen.","id":"20250408_Klimaaktivista-klimavaltozas-idojaras-kitiltas-Ausztria-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83124226-8031-4e45-b23f-5a4e9a992f3e.jpg","index":0,"item":"9e9bac1e-af5e-4e09-9bef-c9668f4901e6","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Klimaaktivista-klimavaltozas-idojaras-kitiltas-Ausztria-birsag","timestamp":"2025. április. 08. 11:01","title":"Kitiltották Ausztriából a Klimt-festményt leöntő, magát úttesthez ragasztó német klímaaktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3808a412-f961-45ed-87a2-8120396daccc","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Italszolgáltatásra alapított vállalkozást a Tisza Párt elnökének volt barátnője, akinek üzlettársa is van.","shortLead":"Italszolgáltatásra alapított vállalkozást a Tisza Párt elnökének volt barátnője, akinek üzlettársa is van.","id":"20250408_vogel-evelin-vallalkozas-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3808a412-f961-45ed-87a2-8120396daccc.jpg","index":0,"item":"a2b36358-96e0-4cac-9277-b9f7d335d671","keywords":null,"link":"/360/20250408_vogel-evelin-vallalkozas-cegvilag","timestamp":"2025. április. 08. 10:08","title":"A vendéglátásban próbálkozik Vogel Evelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","shortLead":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","id":"20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"da660adb-507e-4147-b5eb-ee55b9f98a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 12:04","title":"Kéthavi mélypontra küldték a forintot a legújabb vámhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b613471b-da13-44ad-9046-dbd2052df08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi pár hétfő délután landolt a Ciampino repülőtéren. Kamilla jól megválasztott öltözékben lépett olasz földre.","shortLead":"A brit királyi pár hétfő délután landolt a Ciampino repülőtéren. Kamilla jól megválasztott öltözékben lépett olasz...","id":"20250408_kamilla-kiralyne-kiralykek-ruha-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b613471b-da13-44ad-9046-dbd2052df08c.jpg","index":0,"item":"50369af7-802e-4d98-a6b0-f5750d4f82fe","keywords":null,"link":"/elet/20250408_kamilla-kiralyne-kiralykek-ruha-magyarazat","timestamp":"2025. április. 08. 11:18","title":"Kamilla királykékben jött Rómába – miért pont ezt a színt választotta a királyné?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","shortLead":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","id":"20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737.jpg","index":0,"item":"15e092f1-6fa2-408d-b847-0c2fc26edded","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","timestamp":"2025. április. 08. 08:55","title":"Így reagált Bochkor Gábor arra, hogy Hajós András dalban kért bocsánatot Balázs Kláritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mi lehetne a magyar kereskedelemből, ha a kormány nem terhelné agyon különadókkal és árszabályozással?","shortLead":"Mi lehetne a magyar kereskedelemből, ha a kormány nem terhelné agyon különadókkal és árszabályozással?","id":"20250408_termelekenyseg-munka-kereskedelem-boltok-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"98bdca11-d386-4885-babd-d10e083004c6","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_termelekenyseg-munka-kereskedelem-boltok-gki","timestamp":"2025. április. 08. 14:51","title":"Van egy ágazat, amelynek hatszor akkorát nőtt a termelékenysége, mint a gyáraké, a kormány mégis bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]