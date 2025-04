Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy áramellátási megszakító meghibásodása okozott zárlatot, emiatt kábeleket kellett kicserélni.","shortLead":"Egy áramellátási megszakító meghibásodása okozott zárlatot, emiatt kábeleket kellett kicserélni.","id":"20250410_2es-metro-meghibasodas-kabelcsere-zarlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"5660c1e1-240d-459a-a2b4-9ec358ce39bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_2es-metro-meghibasodas-kabelcsere-zarlat","timestamp":"2025. április. 10. 05:21","title":"Elhárították a hibát, újra a teljes vonalon jár a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2285d1b-5ec4-41b4-86ec-a0c84356092e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz tiltakozók olyan transzparensekkel vonultak ki, amire azt írták, hogy Lengyelország történelemhamisító és a terrorizmus szponzora.","shortLead":"Az orosz tiltakozók olyan transzparensekkel vonultak ki, amire azt írták, hogy Lengyelország történelemhamisító és...","id":"20250410_orosz-tuntetok-szmolenszk-katasztrofa-lengyel-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2285d1b-5ec4-41b4-86ec-a0c84356092e.jpg","index":0,"item":"f89cf402-485e-4ff5-af31-b973918ffa15","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_orosz-tuntetok-szmolenszk-katasztrofa-lengyel-megemlekezes","timestamp":"2025. április. 10. 15:12","title":"Orosz tüntetők zavarták meg a szmolenszki katasztrófa évfordulóján tartott lengyel megemlékezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786b54cc-a3a8-43ed-9d37-4b40e8416326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint a Meta nemrég megerősítette az Instagram keresővel foglalkozó csapatát, így új funkciók és jobb működés várható a jövőben.","shortLead":"Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint a Meta nemrég megerősítette az Instagram keresővel foglalkozó csapatát...","id":"20250409_instagram-kereso-adam-mosseri-tartalomkereses-az-instagramon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786b54cc-a3a8-43ed-9d37-4b40e8416326.jpg","index":0,"item":"2c0965c4-0fd6-4106-8df5-bdf02f358031","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_instagram-kereso-adam-mosseri-tartalomkereses-az-instagramon","timestamp":"2025. április. 09. 15:03","title":"Erősebb kereső jöhet az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája. A szabadkereskedelem mindenhatóságának eltörlése azt jelentené, hogy a fejlődés iránya nem a fair, fenntartható gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája...","id":"20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa.jpg","index":0,"item":"92d7076f-e774-45dc-9b72-8d04e6497a75","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","timestamp":"2025. április. 10. 08:00","title":"Hamvay Péter: A nacionalista és erőből diktált önzés rendszere jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mivel az orosz vagyon adja a fedezetet, a támogatást nem kell majd visszatéríteni.","shortLead":"Mivel az orosz vagyon adja a fedezetet, a támogatást nem kell majd visszatéríteni.","id":"20250409_1-milliard-eurot-kapott-Ukrajna-a-befagyasztott-orosz-vagyonok-hozamabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8.jpg","index":0,"item":"336a35d9-94cb-4520-a959-9528b768ddbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_1-milliard-eurot-kapott-Ukrajna-a-befagyasztott-orosz-vagyonok-hozamabol","timestamp":"2025. április. 09. 19:10","title":"Egymilliárd eurót kapott Ukrajna a befagyasztott orosz vagyonok hozamából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és dohány, de főleg gépek és elektronikai eszközök, alkatrészek, mezőgazdasági alapanyagok.","shortLead":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és...","id":"20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be.jpg","index":0,"item":"2310b0a9-b08c-4d13-88af-c0f23b990233","keywords":null,"link":"/360/20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","timestamp":"2025. április. 09. 16:35","title":"Mit adtak (el) nekünk az amerikaiak? A marhaspermán, a bourbonön és a mandulán túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f78934-7c0b-4180-b2c3-9dfb3d2ab37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe a jövőben minden termékéhez készítene egy mesterségesintelligencia-ügynököt, és azt is megmutatta, ezeknek milyen szerepet szán.","shortLead":"Az Adobe a jövőben minden termékéhez készítene egy mesterségesintelligencia-ügynököt, és azt is megmutatta, ezeknek...","id":"20250410_adobe-photoshop-mesterseges-intelligencia-ugynok-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f78934-7c0b-4180-b2c3-9dfb3d2ab37f.jpg","index":0,"item":"bb305d2d-7853-4fb4-b070-7da4b4244e43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_adobe-photoshop-mesterseges-intelligencia-ugynok-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 10. 10:03","title":"Nagy változás jön a Photoshopba és a többi Adobe-termékbe, sok munkát vehet át a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf5d52f-aadf-4172-9a62-b80f951e6cbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A hatóság szerint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak trágárkodásai megsértették a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.","shortLead":"A hatóság szerint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak trágárkodásai megsértették a kiskorúak védelmére vonatkozó...","id":"20250410_tv2-tragar-beszed-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf5d52f-aadf-4172-9a62-b80f951e6cbb.jpg","index":0,"item":"f5f86d8e-1050-46df-af56-a024bf74bf43","keywords":null,"link":"/elet/20250410_tv2-tragar-beszed-birsag","timestamp":"2025. április. 10. 10:24","title":"Trágár beszéd miatt négymillió forintra bírságolta a médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]