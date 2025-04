Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","id":"20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5.jpg","index":0,"item":"ac8b8b12-1142-4ffe-9135-5c71b6b0d688","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","timestamp":"2025. április. 14. 05:26","title":"Elkapták a férfit, aki a gyanú szerint felgyújtotta Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b9930-ab2a-47fb-9f35-f823ec0e4c55","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy tüntetés, sok kép.","shortLead":"Egy tüntetés, sok kép.","id":"20250412_Ilyen-volt-Bayer-Zsolt-tuntetese-a-HVG-fotosanak-szemevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b9930-ab2a-47fb-9f35-f823ec0e4c55.jpg","index":0,"item":"6e32b373-5bdc-43db-81d8-8588f8611b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Ilyen-volt-Bayer-Zsolt-tuntetese-a-HVG-fotosanak-szemevel-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 17:19","title":"Ilyen volt Bayer Zsolt tüntetése a HVG fotósának szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött jelenlétével is komoly kihívást állít a többi párttal szemben.","shortLead":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött...","id":"20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42.jpg","index":0,"item":"5510815a-d8a1-48df-a843-8f29c16c0e45","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","timestamp":"2025. április. 12. 12:30","title":"A német szélsőjobb mindenféle értelemben helyet követel magának a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A ragadós száj- és körömfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken véget ért, a védekezést ugyanakkor folytatni kell – jelentette ki az agrárminiszter az Állategészségügyi Operatív Törzs szombati ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten.","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken véget ért, a védekezést ugyanakkor folytatni...","id":"20250412_Ragados-szaj--es-koromfajas-a-fertozott-telepeken-vegeztek-a-munkaval-a-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"09afcfe9-8922-4b8b-a052-a2fb1362f97e","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_Ragados-szaj--es-koromfajas-a-fertozott-telepeken-vegeztek-a-munkaval-a-hatosagok","timestamp":"2025. április. 12. 15:44","title":"Ragadós száj- és körömfájás: az agárminiszter szerint megszűnt a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aec8880-5887-42fb-ac1e-9dfff051b812","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hegyomlásnyi nyomatékú német SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"A hegyomlásnyi nyomatékú német SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20250413_dizel-nagyagyu-alig-hasznalt-v12-es-tdi-audi-q7-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aec8880-5887-42fb-ac1e-9dfff051b812.jpg","index":0,"item":"9f39c468-fd0d-4838-aafd-877baf60b6cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250413_dizel-nagyagyu-alig-hasznalt-v12-es-tdi-audi-q7-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. április. 13. 07:21","title":"Dízel nagyágyú: alig használt V12-es TDI Audi vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle francia elnök különutas nagyhatalmi politikájával elérte, hogy a lazuló amerikai védőerő közepette Európában Franciaországnak van az Egyesült Királyság mellett nukleáris arzenálja.","shortLead":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle...","id":"20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677.jpg","index":0,"item":"63ed8455-2e8c-47ab-b37e-d22fe069ffcb","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Amikor a franciák komolyan vették a függetlenedést Amerikától: hogyan teremtett atomhatalmat De Gaulle Európa közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","shortLead":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","id":"20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f.jpg","index":0,"item":"84db6d42-14eb-4116-9437-27c84abd5e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","timestamp":"2025. április. 14. 10:33","title":"Egyszerű sms-es csalással nyúlták le egy cég teljes bankszámla-hozzáférését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","shortLead":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","id":"20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"b1f20c4a-5521-4748-90bf-db93f40a7ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","timestamp":"2025. április. 13. 08:45","title":"Amerika újabb követelése: átvenné az irányítást az egyik fontos ukrán gázvezeték felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]