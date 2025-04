Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f80e16fc-ad34-4798-becf-0703e1fd3cee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A VIII. kerületi polgármester több ponton cáfolta az építészeti államtitkár projektről tett kijelentéseit. Szerinte a helyieknek továbbra sincs ráhatásuk a projektre, ami még módosult formájában sem tetszik nekik.","shortLead":"A VIII. kerületi polgármester több ponton cáfolta az építészeti államtitkár projektről tett kijelentéseit. Szerinte...","id":"20250424_piko-andras-lanszki-rego-pazmany-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f80e16fc-ad34-4798-becf-0703e1fd3cee.jpg","index":0,"item":"3b329238-4b85-4016-b5d9-21ece4ae0289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_piko-andras-lanszki-rego-pazmany-kampusz","timestamp":"2025. április. 24. 17:36","title":"Cáfolja az államtitkárt Pikó András, szerinte nem egyeztettek az önkormányzattal a Pázmány-kampusz módosult terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6ba2ac-f749-4085-8e0b-d1fc58f69ee1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Így csökkentenék a játékosok terhelését.","shortLead":"Így csökkentenék a játékosok terhelését.","id":"20250424_Eltorolheti-az-UEFA-a-ketszer-tizenot-perces-hosszabbitast-BL-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d6ba2ac-f749-4085-8e0b-d1fc58f69ee1.jpg","index":0,"item":"2aa89931-9237-47f9-bce5-4ec7871df466","keywords":null,"link":"/sport/20250424_Eltorolheti-az-UEFA-a-ketszer-tizenot-perces-hosszabbitast-BL-ben","timestamp":"2025. április. 24. 20:27","title":"Eltörölheti az UEFA a kétszer tizenöt perces hosszabbítást BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeba822b-e47a-47e3-bf05-0ae7f978672e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel százéves a márka.","shortLead":"Közel százéves a márka.","id":"20250425_Visszater-a-Magyarorszagra-a-legendas-cseh-motormarka-a-Jawa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeba822b-e47a-47e3-bf05-0ae7f978672e.jpg","index":0,"item":"ee37879c-ff27-408f-8317-0125da0c9769","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Visszater-a-Magyarorszagra-a-legendas-cseh-motormarka-a-Jawa","timestamp":"2025. április. 25. 10:30","title":"Visszatér Magyarországra a jól ismert cseh motormárka, a Jawa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az uniós, mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály tiltja az arcfelismerő rendszerek valós időben való alkalmazását. Most azt vizsgálják, hogy Magyarországon megvalósulhat-e ez.","shortLead":"Az uniós, mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály tiltja az arcfelismerő rendszerek valós időben való...","id":"20250425_eu-vizsgalat-pride-resztvevok-arcfelismero-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"96063c42-c921-41b5-a0a2-fc7f5381eabe","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_eu-vizsgalat-pride-resztvevok-arcfelismero-rendszer","timestamp":"2025. április. 25. 11:16","title":"Vizsgálja az EU, hogy azonosíthatják-e a Pride-résztvevőket arcfelismerő rendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Bábel Vilmos","category":"gazdasag","description":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi kormányzat. Válaszukból kiderül, lezárnak-e további határátkelőhelyeket, veszélyben van-e az osztrák talajvíz, és hogy ők miként reagálnának, ha kimutatnák egy állattartó telepen a száj- és körömfájást. ","shortLead":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi...","id":"20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"eea7f894-2858-4137-80d9-0715870230ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 16:23","title":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határ mellett temetjük a fertőzött teheneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa","c_author":"Alsó-Ausztria","category":"brandcontent","description":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig – méltán tartozik Európa legnépszerűbb biciklis útvonalai közé. A legtöbben a Passau és Bécs közötti szakaszt választják, ha azonban egyedibb, természetközelibb élményeket keresünk, érdemes egy ponton letérni erről a fő vonalról, és bebarangolni Alsó-Ausztria egyik legizgalmasabb régióját: a Mostviertelt.","shortLead":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig –...","id":"20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa.jpg","index":0,"item":"908ee919-89ff-4a1f-83da-fb4ec640817f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","timestamp":"2025. április. 24. 19:30","title":"Látványos kitérő: kerékpáron a Duna és az Alpok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ad9ca4-92d6-469b-86a8-f4df112f5b53","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet","description":"A születendő gyermek: öröm, ajándék, egy új élet lehetősége. A születendő gyermek: hitelképesség, lakásvásárlási lehetőség, plusz egy szoba. Magyarországon egyre többen az utóbbi összefüggésben (is) gondolnak jövendő babájukra, mivel az állami támogatások így próbálják megfordítani a kedvezőtlen demográfiai trendet. De túl szociológiai, gazdasági és politikai megfontolásokon: ez az ösztönzés milyen pszichés következményekkel járhat egy fiatal házaspár életében, kapcsolatában?","shortLead":"A születendő gyermek: öröm, ajándék, egy új élet lehetősége. A születendő gyermek: hitelképesség, lakásvásárlási...","id":"20250424_A-hataridore-szulni-psziches-nyomasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57ad9ca4-92d6-469b-86a8-f4df112f5b53.jpg","index":0,"item":"b8dcea00-5e29-4575-90d5-cb8222c30caa","keywords":null,"link":"/elet/20250424_A-hataridore-szulni-psziches-nyomasa","timestamp":"2025. április. 24. 18:45","title":"A „határidőre szülni” pszichés nyomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le megrendelést a kormány, mint az előző ciklusban a nemzetközi fegyverkereskedelmi mutatók alapján. Lenne még mit venni, de a pénz a korábbi szerződések teljesítésére megy. Arra azért jut energia, hogy a védelmi iparban kulcsszerepbe emelt N7 Holdingnál privatizációs előkészületekbe kezdjenek.","shortLead":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le...","id":"20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3.jpg","index":0,"item":"70b5a5a1-2936-49fb-a3ec-2c5ca787fcc9","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","timestamp":"2025. április. 25. 06:30","title":"Három éve alig halad a magyar haderőfejlesztés, mert a korábbi szerződések minden pénzt elvisznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]