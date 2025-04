Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"867fd194-8855-4dd6-8cce-0b09edad06df","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor éppen hétfőn találkozott Robert Ficóval Pozsonyban.","shortLead":"Orbán Viktor éppen hétfőn találkozott Robert Ficóval Pozsonyban.","id":"20250428_magyar-kozlony-szlovakia-egeszsegugyi-egyuttmukodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867fd194-8855-4dd6-8cce-0b09edad06df.jpg","index":0,"item":"1334722e-6bb7-4302-b4cb-87778293acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_magyar-kozlony-szlovakia-egeszsegugyi-egyuttmukodes","timestamp":"2025. április. 28. 21:20","title":"Egészségügyi együttműködés készül Szlovákiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","shortLead":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","id":"20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0.jpg","index":0,"item":"913374a3-ede0-4f50-a5f3-40db8a4640c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","timestamp":"2025. április. 29. 10:48","title":"322 km/h-nál elszállt, majd hátraszaltóval repült be a célba egy motorcsónak és így győzött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c0d317-276d-4053-86fc-cc8584a2ab45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak véletlenül sikerült igazolniuk kollégájuk, Ronald Breslow 1958-ban leírt elméletét a B1-vitaminról.","shortLead":"Amerikai kutatóknak véletlenül sikerült igazolniuk kollégájuk, Ronald Breslow 1958-ban leírt elméletét a B1-vitaminról.","id":"20250429_b1-vitamin-anyagcsere-karben-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c0d317-276d-4053-86fc-cc8584a2ab45.jpg","index":0,"item":"f003da6a-195f-454f-a334-8d11a204a00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_b1-vitamin-anyagcsere-karben-viz","timestamp":"2025. április. 29. 18:03","title":"67 év után sikerült bebizonyítani, mire lehet képes a szervezetben a B1-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés továbbra is minden területen sikeresen és dinamikusan fog fejlődni.","shortLead":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés...","id":"20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"54345f34-cb9d-4558-995d-10371a9f2e73","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:00","title":"Putyin megköszönte az észak-koreai katonák segítségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kovács Gergely kutyáját nagy megtiszteltetés érte.","shortLead":"Kovács Gergely kutyáját nagy megtiszteltetés érte.","id":"20250429_mkkp-miniszterelnok-jelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7.jpg","index":0,"item":"fdb5639f-2fe5-4989-ac48-b2c358b0ef6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_mkkp-miniszterelnok-jelolt","timestamp":"2025. április. 29. 07:59","title":"Kutyika Kutyi lesz a Kutya Párt miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai, egyesüljetek! – így lehet kiszorítani Trumpot a hatalomból. Az olyan zsarnokok, mint Trump, mindig megbuknak és már meg is lehet mondani, miként. A Trumptól elszenvedett sérelmek miatt Európa megharagudott tengeren túli unokatestvérére. 100 nap után bajban van a Trump 2.0. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai...","id":"20250429_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2cf98fb3-02db-4e27-844b-187c8ec9a733","keywords":null,"link":"/360/20250429_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 29. 10:54","title":"Esik szét az orosz haderő: mankóval, kerekesszékkel járó katonákat küldenek a frontra – brit szakértő a Die Weltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4701977f-9cf7-4c26-afc9-5adcd3f82a1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök haját a Szakma Sztár Fesztiválon igazította meg a mesterfodrász.","shortLead":"A miniszterelnök haját a Szakma Sztár Fesztiválon igazította meg a mesterfodrász.","id":"20250430_orban-viktor-hajas-laszlo-frizura-igazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4701977f-9cf7-4c26-afc9-5adcd3f82a1c.jpg","index":0,"item":"e9cba2bd-25d9-4432-aa71-60ff253f4b08","keywords":null,"link":"/elet/20250430_orban-viktor-hajas-laszlo-frizura-igazitas","timestamp":"2025. április. 30. 09:01","title":"Orbán Viktor beült Hajas Lászlóhoz egy tavaszi frizurafrissítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49355479-3ecf-47f6-a987-426ed4b119c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényi István és a Mi Hazánk Mozgalom tett feljelentést.","shortLead":"Tényi István és a Mi Hazánk Mozgalom tett feljelentést.","id":"20250429_Hutlen-kezeles-gyanuja-miatt-nyomoz-a-rendorseg-Ruszin-Szendi-Romulusz-villaugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49355479-3ecf-47f6-a987-426ed4b119c1.jpg","index":0,"item":"98aefd7e-5f86-4228-be80-7dadbb7de4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Hutlen-kezeles-gyanuja-miatt-nyomoz-a-rendorseg-Ruszin-Szendi-Romulusz-villaugyeben","timestamp":"2025. április. 29. 12:13","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz villaügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]