[{"available":true,"c_guid":"9a271f8e-a571-4256-a7b6-a1d88699713d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiába egyenlített Lenny a hosszabbításban.","shortLead":"Hiába egyenlített Lenny a hosszabbításban.","id":"20250514_magyar-kupa-paks-ferencvaros-4-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a271f8e-a571-4256-a7b6-a1d88699713d.jpg","index":0,"item":"4541710f-2c8e-4323-b34f-3ba94a7f022d","keywords":null,"link":"/sport/20250514_magyar-kupa-paks-ferencvaros-4-3","timestamp":"2025. május. 14. 22:01","title":"A Paks nyerte a Magyar Kupát, újra legyőzték a Ferencvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbc4f5a-a90b-4327-8044-5e6764415326","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte enélkül nem lehet ésszerű béketárgyalásokat folytatni. ","shortLead":"Szerinte enélkül nem lehet ésszerű béketárgyalásokat folytatni. ","id":"20250513_alice-weidel-afd-elnoke-orosz-ukran-haboru-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cbc4f5a-a90b-4327-8044-5e6764415326.jpg","index":0,"item":"f15a2df3-4d52-47d8-9789-6d6cea424a99","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_alice-weidel-afd-elnoke-orosz-ukran-haboru-beketargyalas","timestamp":"2025. május. 13. 19:53","title":"Orosz-ukrán háború: Alice Weidel, az AfD elnöke szerint figyelembe kell venni Oroszország biztonsági érdekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család repülőgépét ajándékba, de egyenesen hülye lenne, ha visszautasítaná az ajánlatot. Trumppal viszont most még a saját közössége sem ért egyet egyhangúan, ráadásul az elnöki különgéppé álmodott magánrepülő egy szakértő szerint valójában kémelhárítási rémálom. És nem a fedélzeti “kemencekecske,” miatt, bármi is legyen az.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család...","id":"20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225.jpg","index":0,"item":"c6a0c156-cb5f-4b8f-942a-4ad0208edc00","keywords":null,"link":"/360/20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","timestamp":"2025. május. 13. 20:00","title":"Megvesztegetés, extra lábtérrel: etikai, jogi és nemzetbiztonsági szempontból is durván aggályos Trump katari ajándékrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget most teljes egészében nyilvánosságra hozták. Magyarország többször is előkerül benne, a sajtó megregulázásának ötpontos receptjét a magyar kormány tevékenysége alapján ismerteti. Orbán Balázst, Orbán Viktor politikai igazgatóját elrettentő példaként idézi.","shortLead":"A. G. Sulzberger a Notre-Dame Kellogg Institute for International Studies rendezvényén tartott előadást, és a szöveget...","id":"20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70052f4a-d8ac-4a96-8d8b-d8199742fe39.jpg","index":0,"item":"cbc143e3-b063-42f2-b0c0-62ab63d05402","keywords":null,"link":"/360/20250514_demokracia-sajtoszabadsag-Orban-kormany-New-York-Times-kiado-Sulzberger","timestamp":"2025. május. 14. 12:04","title":"„Szabad embereknek szabad sajtóra van szükségük” – a magyar kormány alattomos médiapolitikájáról is ír a The New York Times kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4263892-0a45-4a25-8a23-cfd03a163a8c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésfelügyelet szerint a kocsik „jól látható tárgyakkal ütköztek, amelyeket egy hozzáértő sofőrtől elvárható, hogy elkerüljön”.","shortLead":"Az amerikai közlekedésfelügyelet szerint a kocsik „jól látható tárgyakkal ütköztek, amelyeket egy hozzáértő sofőrtől...","id":"20250515_Visszahivja-ezerketszaz-kocsijat-a-Goolge-onvezeto-autos-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4263892-0a45-4a25-8a23-cfd03a163a8c.jpg","index":0,"item":"5c4b114f-dfcf-40a4-bd1c-ac48a33abb69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Visszahivja-ezerketszaz-kocsijat-a-Goolge-onvezeto-autos-cege","timestamp":"2025. május. 15. 08:08","title":"Visszahívja rengeteg robotaxiját a Google cége, mert nekimennek nyilvánvaló akadályoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos kérdést vet fel az a különös komponens a napelemes rendszerek egyik legfontosabb részében, az inverterben, ami nem szerepel a hivatalos dokumentációkban. ","shortLead":"Számos kérdést vet fel az a különös komponens a napelemes rendszerek egyik legfontosabb részében, az inverterben, ami...","id":"20250515_kinai-napelemes-inverterek-rejtett-kommunikacios-eszkoz-vizsgalat-aramszunet-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb.jpg","index":0,"item":"65fd67b8-5b0a-4268-abcc-131e9f38646f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_kinai-napelemes-inverterek-rejtett-kommunikacios-eszkoz-vizsgalat-aramszunet-kockazat","timestamp":"2025. május. 15. 11:03","title":"Rejtett rádiós eszközöket találtak a kínai napelemes rendszerekben – rejtély, mi célt szolgálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d7e24-5057-4d00-a56e-9e4bdc14d32b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a terve szerint napi 25-33 kilométeres távolságokat gyalogol majd. Az akcióhoz bárki csatlakozhat, de a határt legfeljebb egy húszfős csoporttal akarják átlépni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a terve szerint napi 25-33 kilométeres távolságokat gyalogol majd. Az akcióhoz bárki csatlakozhat...","id":"20250514_Magyar-Peter-gyalogut-Nagyvarad-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894d7e24-5057-4d00-a56e-9e4bdc14d32b.jpg","index":0,"item":"f0deafec-ae4f-4d74-9c17-b0d18a881b31","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Magyar-Peter-gyalogut-Nagyvarad-indulas","timestamp":"2025. május. 14. 11:55","title":"Magyar Péter a Bazilika lépcsőjén aláírta az Orbán ellen tett feljelentést, majd gyalog elindult Nagyváradra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9b865d-9de8-47eb-9906-f696f3c1ba37","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Kárpátaljai machinációk és a kémháború legfőbb kárvallottjai. Az új pápa úgy amerikai, hogy igazából mégsem az, még kevésbé trumpos. Gyurcsány távozik, de trükkök százai maradnak Orbánnál, most például alkotmánybíróként betonozta be eddigi főügyészét, Poltot. Nincs Matolcsy alapítvány nélkül. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Kárpátaljai machinációk és a kémháború legfőbb kárvallottjai. Az új pápa úgy amerikai, hogy igazából mégsem az, még...","id":"20250515_Dobszay-Janos-Minden-hataron-tul-Fulszoveg-lapajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c9b865d-9de8-47eb-9906-f696f3c1ba37.jpg","index":0,"item":"b4fa63c5-be85-4748-bcde-512078d8172c","keywords":null,"link":"/360/20250515_Dobszay-Janos-Minden-hataron-tul-Fulszoveg-lapajanlo","timestamp":"2025. május. 15. 08:00","title":"Dobszay János: Ön szerint mire megy ki a játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]