[{"available":true,"c_guid":"9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","shortLead":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","id":"20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17.jpg","index":0,"item":"9e0c647b-393a-4057-88ac-d17613274401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","timestamp":"2025. május. 14. 14:06","title":"1800 kiló haltetemet szedtek ki a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5774558-65b7-49ef-a014-2e672b44c5e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképesztően sok hidrogén lehet a földkéregben lévő tározókban – annyi, hogy hosszú időre megoldaná az emberiség energiaproblémáit.","shortLead":"Elképesztően sok hidrogén lehet a földkéregben lévő tározókban – annyi, hogy hosszú időre megoldaná az emberiség...","id":"20250515_megujulo-energia-hidrogen-kozetek-geologiai-folyamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5774558-65b7-49ef-a014-2e672b44c5e2.jpg","index":0,"item":"a18ca0a5-40b9-460d-8e4a-01a1a5e32ce3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_megujulo-energia-hidrogen-kozetek-geologiai-folyamatok","timestamp":"2025. május. 15. 17:03","title":"170 000 évre elegendő energiaforrás lehet az emberiség lába alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a0dfe7-eb4d-4dfc-8cb9-e1bef126026d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkciót kapnak az Apple Music előfizetői: megszokott dallamok áthangolt változatai segítségével pihenhetnek jobban, vagy akár egy nyári zivatar hangjai is segíthetnek a könnyebb elalvásban.","shortLead":"Hasznos új funkciót kapnak az Apple Music előfizetői: megszokott dallamok áthangolt változatai segítségével pihenhetnek...","id":"20250515_apple-music-ujdonsag-sound-therapy-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a0dfe7-eb4d-4dfc-8cb9-e1bef126026d.jpg","index":0,"item":"543a5367-f031-4d9e-8e05-fe59c87d6d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-music-ujdonsag-sound-therapy-streaming","timestamp":"2025. május. 15. 19:03","title":"Hangolódjon rá: terápiás újdonságot mutatott be az Apple, segít relaxálni, fókuszálni és elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f5fcd9-006d-4ecd-93bc-ba9dec4ea6f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Változott a lista a korábbi évekhez képest. ","shortLead":"Változott a lista a korábbi évekhez képest. ","id":"20250514_Itt-a-kabrioszezon-de-atrendezodott-a-kedvencek-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f5fcd9-006d-4ecd-93bc-ba9dec4ea6f6.jpg","index":0,"item":"c870c356-d3b2-4a83-9436-bbedd9ff521a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Itt-a-kabrioszezon-de-atrendezodott-a-kedvencek-listaja","timestamp":"2025. május. 14. 08:36","title":"Itt a kabriószezon: ezek a legkapósabb modellek most Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a román párt egyik vezető politikusa, miután kiderült, hogy a magyargyűlöletéről ismert elnökjelölt Orbán arcképével kampányol.","shortLead":"Reagált a román párt egyik vezető politikusa, miután kiderült, hogy a magyargyűlöletéről ismert elnökjelölt Orbán...","id":"20250514_RMDSZ-Simion-Orban-roman-elnokvalasztas-Romania-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"2d8bf93b-c589-4ac4-bb83-e6859305d76c","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_RMDSZ-Simion-Orban-roman-elnokvalasztas-Romania-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 11:32","title":"Az RMDSZ az orbános szórólapokról: „Itt mindenki hülyének néz minket, erdélyi magyarokat?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a törvény súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és szervezetek életét, gazdálkodását, tevékenységét befolyásolni. Most tételesen összegyűjtik, hogy milyen jogi problémák merülnek fel a törvénytervezettel.","shortLead":"A szervezet szerint a törvény súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és...","id":"20250514_ugyvedkor-orban-torvenyjavaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41.jpg","index":0,"item":"c33ed381-2d14-4935-b95f-4dfae67d9159","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_ugyvedkor-orban-torvenyjavaslat-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 13:18","title":"Az ügyvédek szakmai egyesülete tételesen felsorolja, milyen jogi problémák vannak Orbánék legújabb törvényjavaslatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezek után Trump sem utazik.","shortLead":"Ezek után Trump sem utazik.","id":"20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"3aede897-047e-4901-b348-751c3014f650","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 23:36","title":"A Kreml megerősítette: nem megy Putyin Isztambulba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3de9c-29db-4e4c-9860-3071589ae0d5","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Nagy felfordulást okozott, amikor a Lipton nemrégiben azzal viccelődött, hogy megszüntetik a barackos teájukat. A cég saját álhírét Magyarországon azért is sokan elhihették, mert nálunk eleve csak a citromos és zöld opciók közül lehet választani a nagyobb mozikban és a legnépszerűbb gyorsétteremlánc üzleteiben. De vajon miért?","shortLead":"Nagy felfordulást okozott, amikor a Lipton nemrégiben azzal viccelődött, hogy megszüntetik a barackos teájukat. A cég...","id":"20250514_barackos-citromos-tea-mozi-mcdonalds-mozi-cinema-city","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c3de9c-29db-4e4c-9860-3071589ae0d5.jpg","index":0,"item":"f98bd766-a958-498d-9747-17a24dfc4282","keywords":null,"link":"/elet/20250514_barackos-citromos-tea-mozi-mcdonalds-mozi-cinema-city","timestamp":"2025. május. 14. 07:01","title":"Miért tűnt el a Mekiből a barackos tea, és miért nem árulják a mozikban sem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]