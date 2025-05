Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump azt akarja, hogy a két egymásnak feszülő ország „leálljon”.","shortLead":"Trump azt akarja, hogy a két egymásnak feszülő ország „leálljon”.","id":"20250508_donald-trump-kozvetito-india-pakisztan-konfliktus-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"8fee444a-3930-43a3-9e67-3765ca187044","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_donald-trump-kozvetito-india-pakisztan-konfliktus-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 08. 05:34","title":"Közvetítőnek ajánlkozott Trump az India és Pakisztán közötti konfliktusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc98ca00-acb2-4b66-acd0-1be4b1c0c246","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezek egy része már most is működik.","shortLead":"Ezek egy része már most is működik.","id":"20250508_Mol-kutakra-telepit-bankautomatakat-az-MBH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc98ca00-acb2-4b66-acd0-1be4b1c0c246.jpg","index":0,"item":"19e8af75-1214-4c8f-b0ba-835d1282cf3f","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Mol-kutakra-telepit-bankautomatakat-az-MBH","timestamp":"2025. május. 08. 12:20","title":"55 Mol-kútnál lesz MBH-bankautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenés szórakoztató show-ba olyan zenészeket hívna meg, akiket „a hőskorban ismert meg az ország”.","shortLead":"A zenés szórakoztató show-ba olyan zenészeket hívna meg, akiket „a hőskorban ismert meg az ország”.","id":"20250508_Ujrainditana-a-Daridot-Galambos-Lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802.jpg","index":0,"item":"55b521bc-29a2-47c0-bf21-fa29291269ac","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Ujrainditana-a-Daridot-Galambos-Lajos","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":" Újraindítaná a Dáridót Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a8acb5-fe1b-4926-9845-d94729b365e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypárti napilap Von Der Leyent lényegében azért támadja, amit a honvédelmi miniszterünknek is fel lehetne róni. ","shortLead":"A kormánypárti napilap Von Der Leyent lényegében azért támadja, amit a honvédelmi miniszterünknek is fel lehetne róni. ","id":"20250508_Magyar-Nemzet-Honvedelmi-miniszter-Magyar-Peter-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04a8acb5-fe1b-4926-9845-d94729b365e4.jpg","index":0,"item":"f824ff19-f902-485f-b0c5-c86ddb7a8195","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Magyar-Nemzet-Honvedelmi-miniszter-Magyar-Peter-haboru-beke","timestamp":"2025. május. 08. 11:36","title":"A Magyar Nemzet csütörtöki címlapja kiváló időzítéssel száll bele a háborúpártiságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c20e4-f355-4586-86e1-1cf43ebcd286","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Oksana Dyka Puccini-specialista partnere Kalaf szerepében Alfred Kim lesz, a Nemzeti Filharmonikusokat Carlo Montanaro vezényli.","shortLead":"Oksana Dyka Puccini-specialista partnere Kalaf szerepében Alfred Kim lesz, a Nemzeti Filharmonikusokat Carlo Montanaro...","id":"20250508_hvg-Puccini-Turandot-Toscanini-Oksana-Dyka-Alfred-Kim-Carlo-Montenaro-mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96c20e4-f355-4586-86e1-1cf43ebcd286.jpg","index":0,"item":"27db227c-ab3e-408c-bf6b-9672127db981","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Puccini-Turandot-Toscanini-Oksana-Dyka-Alfred-Kim-Carlo-Montenaro-mupa","timestamp":"2025. május. 08. 18:30","title":"Zefirelli legendás Metropolitan-rendezésének Turandotja lép fel a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"Kovács István","category":"elet","description":"Bár Donald Trump lelkendező poszttal köszöntötte a XIV. Leó pápát megválasztása után, a MAGA-mozgalom már nem volt ennyire lelkes, egyből nekiestek a chicagói származású egyházfőnek.","shortLead":"Bár Donald Trump lelkendező poszttal köszöntötte a XIV. Leó pápát megválasztása után, a MAGA-mozgalom már nem volt...","id":"20250509_trump-maga-xvi-leo-papa-kommunista-woke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"90254cb2-4fa3-473a-bf85-168ef37bbcd0","keywords":null,"link":"/elet/20250509_trump-maga-xvi-leo-papa-kommunista-woke-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 13:50","title":"Trump propagandistái máris megtalálták XIV. Leó pápát, és teli torokból kommunistázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296dcf91-bd3e-4b27-acdc-1d0e5e2693cb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány az aszály elleni védekezést is az élelmiszerárakkal hozza összefüggésbe. ","shortLead":"A kormány az aszály elleni védekezést is az élelmiszerárakkal hozza összefüggésbe. ","id":"20250508_aszalyvedelmi-operativ-torzs-magyar-kozlony-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296dcf91-bd3e-4b27-acdc-1d0e5e2693cb.jpg","index":0,"item":"6c12b204-ecd1-483c-9b6c-a32c69a5b942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_aszalyvedelmi-operativ-torzs-magyar-kozlony-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 08. 07:34","title":"Mostantól működik az Aszályvédelmi Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]