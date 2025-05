Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","shortLead":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","id":"20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984.jpg","index":0,"item":"d8fb52a3-fe18-4f28-b703-a4ccfffd47b5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","timestamp":"2025. május. 25. 12:10","title":"Rózsa György eladja Herendi-gyűjteményét, hogy a házomlásban lebénult balerinát támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der Standardnak adott interjúban Gustav Gressel, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia tanára.","shortLead":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der...","id":"20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"9fdc09fe-710e-438f-933d-aaf3df2b832b","keywords":null,"link":"/360/20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 26. 15:06","title":"Osztrák katonai elemző: Trump, az AfD és Musk mind Putyin hasznos idiótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841c06a-d864-4c43-a3a3-5aaccadedb62","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Kutatások szerint a boldogság 40 százalékban az egyénen múlik, a magyarok azonban kevésbé hajlamosak tenni a saját boldogságukért. Egy friss kutatás azt vizsgálja, mi lenne az a hét terület, amelynek a fejlesztésével boldogabb és teljesebb lehetne az életünk. Mi magyarázza, hogy a magyarok némi emelkedés után ismét lefelé csúsznak a boldogságrangsorban? Mi a finnek titka? Hibáztathatjuk-e a genetikát? Mit tekintenek boldogságnak a férfiak, és mit a nők?","shortLead":"Kutatások szerint a boldogság 40 százalékban az egyénen múlik, a magyarok azonban kevésbé hajlamosak tenni a saját...","id":"20250526_hvg-voltunk-mar-jobban-is-magyarok-boldogsagkutatas-pozitiv-pszichologia-finnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6841c06a-d864-4c43-a3a3-5aaccadedb62.jpg","index":0,"item":"947b080b-c658-4934-8032-304754002acb","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-voltunk-mar-jobban-is-magyarok-boldogsagkutatas-pozitiv-pszichologia-finnek","timestamp":"2025. május. 26. 14:30","title":"Így lehetünk boldogabbak, miközben az ország egyre boldogtalanabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán Antal környezetében már eddig is mindig jókor volt jó helyen.","shortLead":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán...","id":"20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4.jpg","index":0,"item":"d7dc78cd-b58b-4fcb-abaf-66492e6cfe74","keywords":null,"link":"/360/20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","timestamp":"2025. május. 27. 05:30","title":"Megvalósult Nagy Márton vágya, létrejött a turizmus bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3b3618-0aa4-43a7-9ad0-6434c2450e70","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A román határ szombati átlépése, a nagyváradi érkezés volt a nagy tiszás menet legszimbolikusabb része, ám Magyar Péter vándorútjához csatlakozva azt láttuk: az akció legfontosabb célja és hatása a magyar vidék felrázása volt. Hogyan jutott el a menet Romániáig? Milyen szervezési munka állt mögötte és önkéntesek milyen módon nyújtottak segítséget hozzá?","shortLead":"A román határ szombati átlépése, a nagyváradi érkezés volt a nagy tiszás menet legszimbolikusabb része, ám Magyar Péter...","id":"20250526_Tisza-a-Fidesz-szive-kozepebe-hatolt-nagyriport-Magyar-Peter-vandorlasarol-megerkezesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae3b3618-0aa4-43a7-9ad0-6434c2450e70.jpg","index":0,"item":"d83d0a9a-f21b-4fd5-b933-d3e656983dc8","keywords":null,"link":"/360/20250526_Tisza-a-Fidesz-szive-kozepebe-hatolt-nagyriport-Magyar-Peter-vandorlasarol-megerkezesrol","timestamp":"2025. május. 26. 06:30","title":"A Tisza a Fidesz szíve közepébe hatolt – riport Magyar Péter vándorlásáról és megérkezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor fokozza a média és a civil szervezetek elnyomását. Célja, hogy korlátozza a független szervezetek pénzügyi támogatását. Radikális politikája veszélyezteti a demokráciát.","shortLead":"Orbán Viktor fokozza a média és a civil szervezetek elnyomását. Célja, hogy korlátozza a független szervezetek pénzügyi...","id":"20250526_Suddeutsche-velemeny-Orban-Magyarorszag-sajto-civil-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82.jpg","index":0,"item":"d227e8ec-84a0-4105-ba35-e0529ef45948","keywords":null,"link":"/360/20250526_Suddeutsche-velemeny-Orban-Magyarorszag-sajto-civil-szervezetek","timestamp":"2025. május. 26. 06:39","title":"Süddeutsche-vélemény: Senki sincs biztonságban az államtól az orbáni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ragaszkodik a „létezéshez” az OpenAI technológiája, még akkor is, amikor kimondottan arra kérik, hogy ne tegye, és legyen szíves leállni.","shortLead":"Ragaszkodik a „létezéshez” az OpenAI technológiája, még akkor is, amikor kimondottan arra kérik, hogy ne tegye, és...","id":"20250526_openai-chatgpt-o3-nyelvi-modell-leallitas-teszt-lazadas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013.jpg","index":0,"item":"2149374b-e2d3-4e45-b817-5045ae0519ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_openai-chatgpt-o3-nyelvi-modell-leallitas-teszt-lazadas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 26. 12:03","title":"Lázadni kezd a ChatGPT, ha le akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]