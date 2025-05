Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"685845c2-33be-4287-9ab6-1e3520aae60d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagyot kaszáltak a Fideszhez köthető szervezetek a kormány civileknek kiírt pályázatán. Ismét.","shortLead":"Nagyot kaszáltak a Fideszhez köthető szervezetek a kormány civileknek kiírt pályázatán. Ismét.","id":"20250527_varosi-civil-alap-palyazatok-ner-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/685845c2-33be-4287-9ab6-1e3520aae60d.jpg","index":0,"item":"d70ac198-a441-4a91-b993-b5e04eda4a70","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_varosi-civil-alap-palyazatok-ner-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 09:21","title":"Állami „civil” pénzeső: Győztes az államtitkár, a polgármester, a képviselő és a Harcos Klubja tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","shortLead":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","id":"20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"6963bebd-74d6-495c-aed5-04ccf7bfb331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","timestamp":"2025. május. 28. 08:48","title":"Kilőtt a turisták száma áprilisban, rengeteg külföldi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá – a szabálymódosítások valójában a szigorítás irányába mutatnak.","shortLead":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá –...","id":"20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59.jpg","index":0,"item":"eade505b-1724-4031-938b-61226e809004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","timestamp":"2025. május. 27. 14:41","title":"A kormány megpörgetné a sportszervezetek tao-támogatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2c39eb-4456-4a94-a940-da9baa43ee15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Profi hegymászók sem érnek a nyomába.","shortLead":"Profi hegymászók sem érnek a nyomába.","id":"20250527_kami-rita-sherpa-mount-everest-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2c39eb-4456-4a94-a940-da9baa43ee15.jpg","index":0,"item":"bac9aa51-7732-4164-9035-d5a970ed3f45","keywords":null,"link":"/elet/20250527_kami-rita-sherpa-mount-everest-rekord","timestamp":"2025. május. 27. 08:13","title":"Megdöntötte rekordját, harmincegyedik alkalommal is megmászta az Everestet egy nepáli serpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91a62a0-31fb-4d0c-940f-90a1c730a046","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Felmentik Farkas Sándort, utódjának kilétéről egyelőre nincsen információ. ","shortLead":"Felmentik Farkas Sándort, utódjának kilétéről egyelőre nincsen információ. ","id":"20250527_Veteran-politikus-tavozik-a-kormanybol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91a62a0-31fb-4d0c-940f-90a1c730a046.jpg","index":0,"item":"7ccfdea9-bb1a-40e8-b86f-bacec199be58","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Veteran-politikus-tavozik-a-kormanybol","timestamp":"2025. május. 27. 06:54","title":"Veterán politikus távozik a kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Starship a kilencedik tesztrepülését sem tudta a tervek alapján befejezni.","shortLead":"A Starship a kilencedik tesztrepülését sem tudta a tervek alapján befejezni.","id":"20250528_Musk-urhajoja-zsinorban-a-harmadik-tesztjen-is-felrobbant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"3b3c541d-7d1d-4e6c-9d7e-3c76655b08ba","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Musk-urhajoja-zsinorban-a-harmadik-tesztjen-is-felrobbant","timestamp":"2025. május. 28. 07:33","title":"Musk űrhajója zsinórban a harmadik tesztjén is felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677","c_author":"Fetter Dóra","category":"itthon","description":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt a Nemzeti Védelmi Szolgálat most már évente közel ezer büntetőeljárásban alkalmazza a poligráfot, és a tesztek eredményét a bíróságon is figyelembe veszik mint bizonyíték.","shortLead":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt...","id":"20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677.jpg","index":0,"item":"fc5b9658-fea1-45c2-a203-534ea33fdfc7","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:56","title":"A teszt, amin a színészek és a bűnözők is elhasalnak – át lehet-e verni a hazugságvizsgálót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán Antal környezetében már eddig is mindig jókor volt jó helyen.","shortLead":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán...","id":"20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4.jpg","index":0,"item":"d7dc78cd-b58b-4fcb-abaf-66492e6cfe74","keywords":null,"link":"/360/20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","timestamp":"2025. május. 27. 05:30","title":"Megvalósult Nagy Márton vágya, létrejött a turizmus bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]