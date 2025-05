Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnökről az elmúlt hetekben több olyan felvételt is készült, amit szerinte félreértelmeztek.","shortLead":"A francia elnökről az elmúlt hetekben több olyan felvételt is készült, amit szerinte félreértelmeztek.","id":"20250526_emmanuel-macron-brigitte-macron-vietnam-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"6a87d96c-85dd-45a9-847f-0ac565118b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_emmanuel-macron-brigitte-macron-vietnam-video","timestamp":"2025. május. 26. 17:55","title":"„Mindenki nyugodjon le\" - Emmanuel Macron hivatalosan is megszólalt a róla és feleségéről készült videóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun szerint bűncselekmény történt, ami „csorbította az ország méltóságát”, három embert vettek őrizetbe miatta.","shortLead":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun...","id":"20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be.jpg","index":0,"item":"644a91bb-8de2-4b50-8ca1-8835ca483ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","timestamp":"2025. május. 25. 14:32","title":"Megrongálódott Észak-Koreában egy hadihajó, miközben vízre bocsátották, a felelősöket „megbüntetik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1906d1e5-61a2-42a9-a525-51f53febdcb6","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A Scitovszky-család francia stílusú otthonából lett a brit nagykövet mindenkori rezidenciája a budai Fillér utca és Lorántffy Zsuzsanna út sarkán álló, idén 100 éves villa. Az évfordulón arisztokrata mindennapok, családi veszekedések, eltűnt festmények, II. Erzsébet látogatása és egy jól sikerült blöff történetébe eredtünk.","shortLead":"A Scitovszky-család francia stílusú otthonából lett a brit nagykövet mindenkori rezidenciája a budai Fillér utca és...","id":"20250525_Scitovszky-Tibor-Hodos-Hanna100-eves-brit-nagykoveti-rezidencia-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1906d1e5-61a2-42a9-a525-51f53febdcb6.jpg","index":0,"item":"e8179f0a-83af-4be9-9fc3-ba837e5a3402","keywords":null,"link":"/360/20250525_Scitovszky-Tibor-Hodos-Hanna100-eves-brit-nagykoveti-rezidencia-tortenete","timestamp":"2025. május. 25. 16:30","title":"Arisztokraták, csempészett kályhák és a 149-es busz: nézzen be velünk a 100 éves brit nagyköveti rezidenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ragaszkodik a „létezéshez” az OpenAI technológiája, még akkor is, amikor kimondottan arra kérik, hogy ne tegye, és legyen szíves leállni.","shortLead":"Ragaszkodik a „létezéshez” az OpenAI technológiája, még akkor is, amikor kimondottan arra kérik, hogy ne tegye, és...","id":"20250526_openai-chatgpt-o3-nyelvi-modell-leallitas-teszt-lazadas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013.jpg","index":0,"item":"2149374b-e2d3-4e45-b817-5045ae0519ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_openai-chatgpt-o3-nyelvi-modell-leallitas-teszt-lazadas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 26. 12:03","title":"Lázadni kezd a ChatGPT, ha le akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még kissé sutának tűnik.","shortLead":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még...","id":"20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148.jpg","index":0,"item":"65feba66-82be-46fa-a0d5-1ccba87996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. május. 26. 16:03","title":"Már bokszolni is tud a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Életmentő bukfenc volt. ","shortLead":"Életmentő bukfenc volt. ","id":"20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34.jpg","index":0,"item":"aa55d3ce-019a-4463-b216-dfdd3ef52d1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","timestamp":"2025. május. 26. 07:09","title":"Hatalmas eséssel úszta meg a biciklis, hogy elüsse a busz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves támadó megsebesített egy középkorú nőt is, őt kórházba szállították. ","shortLead":"Az 51 éves támadó megsebesített egy középkorú nőt is, őt kórházba szállították. ","id":"20250525_keseles-tamadas-veszprem-megye-rendorseg-bunugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56.jpg","index":0,"item":"a64c2078-2457-4f65-9ec5-181fef6dd93a","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_keseles-tamadas-veszprem-megye-rendorseg-bunugy","timestamp":"2025. május. 25. 09:49","title":"Pápa környékén halálra késelte ismerősét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf632a-b656-4c7a-8d2f-39520f6aa991","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A séf csak tavaly év végén nyitotta meg legújabb éttermét Dubajban, de máris megkapta a gasztronómiában elérhető legmagasabb elismerést, a három Michelin-csillagot.","shortLead":"A séf csak tavaly év végén nyitotta meg legújabb éttermét Dubajban, de máris megkapta a gasztronómiában elérhető...","id":"20250526_Megvan-a-vilag-elso-sefje-akinek-harom-etterme-is-harom-Michelin-csillaggal-rendelkezik-bjorn-frantzen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bf632a-b656-4c7a-8d2f-39520f6aa991.jpg","index":0,"item":"d9b6eb5e-22c1-43b2-8024-c2c4d215959c","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-a-vilag-elso-sefje-akinek-harom-etterme-is-harom-Michelin-csillaggal-rendelkezik-bjorn-frantzen","timestamp":"2025. május. 26. 15:50","title":"Megvan a világ első séfje, akinek három étterme is három Michelin-csillaggal rendelkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]