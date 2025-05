Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57d1cf8a-d3a0-4d73-8735-f019aa2a84a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínai márkák prémium vonalába tartozik az érkező Xpeng. ","shortLead":"A kínai márkák prémium vonalába tartozik az érkező Xpeng. ","id":"20250526_kinai-automarka-is-megerkezik-Magyarorszagra-Xpeng","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d1cf8a-d3a0-4d73-8735-f019aa2a84a9.jpg","index":0,"item":"c3537c6c-f059-48e4-bb3f-31c228cd98e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_kinai-automarka-is-megerkezik-Magyarorszagra-Xpeng","timestamp":"2025. május. 26. 12:08","title":"Újabb feltörekvő kínai autómárka jelenik meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa","c_author":"Alsó-Ausztria","category":"brandcontent","description":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig – méltán tartozik Európa legnépszerűbb biciklis útvonalai közé. A legtöbben a Passau és Bécs közötti szakaszt választják, ha azonban egyedibb, természetközelibb élményeket keresünk, érdemes egy ponton letérni erről a fő vonalról, és bebarangolni Alsó-Ausztria egyik legizgalmasabb régióját: a Mostviertelt.","shortLead":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig –...","id":"20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa.jpg","index":0,"item":"908ee919-89ff-4a1f-83da-fb4ec640817f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","timestamp":"2025. május. 25. 19:30","title":"Látványos kitérő: kerékpáron a Duna és az Alpok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza a lefokozott rendőrt őrsparancsnoki pozíciójába.","shortLead":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza...","id":"20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f.jpg","index":0,"item":"34586981-4f41-416d-bebc-bb9a7c1d4340","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","timestamp":"2025. május. 25. 20:42","title":"Helyiek tüntettek Szentendrén a lefokozott rendőrért, aki előállította a Magyar Péter rendezvényét megzavaró megafonos segédlelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Később, leszállás után rendőrök fogadták az énekesnőt ","shortLead":"Később, leszállás után rendőrök fogadták az énekesnőt ","id":"20250525_Britney-Spears-repulo-cigaretta-rendorseg-los-angeles-enekesno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96.jpg","index":0,"item":"d15ae4c7-b832-46b8-9200-174a6ffaf33d","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Britney-Spears-repulo-cigaretta-rendorseg-los-angeles-enekesno","timestamp":"2025. május. 25. 09:51","title":"Britney Spears rágyújtott egy repülőn, de a légiutaskísérők hamar közbeléptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak nem sikerült a továbbjutás.","shortLead":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak...","id":"20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce.jpg","index":0,"item":"47565bb6-fec0-47db-b7e5-b9e98ce32fef","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","timestamp":"2025. május. 25. 20:30","title":"Labdarúgás: élvonalba jutott a Kazincbarcika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d4bfc9-df57-4a24-8dde-2ec33e9eb2aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai uniós ügyekért felelős miniszter fel is szólalt az Izrael megalakulásának 77. évfordulójának alkalmából rendezett eseményen.","shortLead":"Az Európai uniós ügyekért felelős miniszter fel is szólalt az Izrael megalakulásának 77. évfordulójának alkalmából...","id":"20250526_Antiszemitizmus-elleni-biztosnak-nevezte-ki-Orban-Viktor-Boka-Janost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7d4bfc9-df57-4a24-8dde-2ec33e9eb2aa.jpg","index":0,"item":"102d2f6a-2c93-4514-9242-c301ab763b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Antiszemitizmus-elleni-biztosnak-nevezte-ki-Orban-Viktor-Boka-Janost","timestamp":"2025. május. 26. 13:27","title":"Antiszemitizmus elleni biztosnak nevezte ki Orbán Viktor Bóka Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki, de a nagyobb fizikai terhelésnek kitett sportolók is veszélyeztetettek. Nézzük, mi áll a vashiány hátterében, mit okoz, hogyan diagnosztizálható és kezelhető.","shortLead":"A vashiány a világon a leggyakoribb hiányállapot, ami sok embert érint. Leggyakrabban nőknél és gyermekeknél alakul ki...","id":"20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5317e937-b3be-4f21-8ddf-99ea15c399f4.jpg","index":0,"item":"9a217e3c-f7d1-4c39-bf3c-6d1a9dc7bbbb","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Globalis-egeszsegi-problemat-jelent-ez-a-nyomelemhiany-maltofer-vas","timestamp":"2025. május. 26. 07:30","title":"Globális egészségi problémát jelent ez a nyomelemhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig a lakásárak gyorsabban nőttek, mint a bérek, de ez hamarosan megfordulhat.","shortLead":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig...","id":"20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013.jpg","index":0,"item":"70132786-51f4-44db-b699-4e87469639ea","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","timestamp":"2025. május. 25. 08:30","title":"Közeleg az idő, amikor azok járhatnak jól, akik saját célra vennének lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]