Az exit poll felmérések olyan kis különbséget mutatnak Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester, a Donald Tusk miniszterelnök vezette Polgári Koalíció jelöltje számára a független civil jelöltként szereplő, valójában a korábbi kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott Karol Nawrocki történésszel szemben, hogy reggelig még minden megváltozhat. Ők ketten jutottak túl a május 18-i első fordulón.

Lengyel elnökválasztás: az első forduló után már elkezdődött a helyezkedés és a szövetségeskeresés A kormánypárt jelöltje a vártnál gyengébben szerepelt, összességében jobboldali, ellenzéki jelöltek kaptak több szavazatot.

A szavazók megkérdezésén alapuló felmérés ugyanis a 21 órai urnazárás után 50,3%:49,7%, sőt 50,17%:49,83% előnyt mutatott Trzaskowski javára, amiből nem lehet biztosra venni a győzelmét. Ő ennek ellenére győzelmi beszédet mondott, és azt ígérte, hogy rögtön munkához lát, minden lengyel elnöke lesz.

Csakhogy Karol Nawrocki is győzelmi beszédet mondott. Hívei hosszan éltették, amikor kifejtette, hogy őt nem lehetett megtörni, az ellene irányult hazugságáradat ellenére megmenti Lengyelországot Tusk miniszterelnök egyeduralmától. Reméli, reggelre más szavazási eredmény rajzolódik ki. Külföldön csaknem 700 000 lengyel szavazott, még az onnan érkező szavazatok is változtathatnak a végeredményen, hiszen a két jelölt között most kimutatott különbség ennél jóval kevesebb.

Azt már lehet tudni, hogy a részvétel minden korábbi elnökválasztásnál nagyobb, 72,8% volt, és a nagyobb településeken nagyobb arányban szavaztak, mint a falvakban. Az országos a szokásos módon kettészakadt: keleten és délen Nawrocki, északon és nyugaton Trzaskowski kapott többséget.

Kezdettől nyilvánvaló volt a választás fontossága, eredményén Donald Tusk kormányának a sorsa is múlik, mert egy továbbra is vele szemben álló államfővel nem tudja megvalósítani 2023-as választási programját. Egyelőre azonban – és ez is fontos – augusztus 6-áig még Andrzej Duda az államfő, mert az új köztársasági elnököt, akárki lesz az, csak akkor iktatják be. És megválasztását előbb jóvá kell hagynia a Legfelső Bíróság egyik testületének, ami ilyen szoros eredmény és esetleges választói – értsd: a vesztesnek látszó jelölttől érkező – panaszok esetén szintén okozhat bonyodalmakat.