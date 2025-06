Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szolgáltató automatái nemcsak pénzt adnak ki díjmentesen, de bankkártyát is, regisztrálni akár a beépített hatalmas érintőkijelzőkön is lehet.","shortLead":"A szolgáltató automatái nemcsak pénzt adnak ki díjmentesen, de bankkártyát is, regisztrálni akár a beépített hatalmas...","id":"20250605_A-Revolut-sajat-ATM-eket-vezet-be-a-gepek-mindent-vernek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"93d4f481-aad7-44c8-9ca9-e164cb0bd7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-Revolut-sajat-ATM-eket-vezet-be-a-gepek-mindent-vernek","timestamp":"2025. június. 05. 11:40","title":"A Revolut saját ATM-eket vezet be, a gépek mindent vernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075dca16-218d-40a5-adb8-c8b6efe71caf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legfeljebb 50 hektár kukoricaföldre jár vissza nem térítendő támogatás.","shortLead":"Legfeljebb 50 hektár kukoricaföldre jár vissza nem térítendő támogatás.","id":"20250605_aszaly-kar-kukoricafold-tamogatas-nagy-istvan-magyar-allamkincstar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075dca16-218d-40a5-adb8-c8b6efe71caf.jpg","index":0,"item":"1c2da9f7-e841-49b4-809a-067825dd9c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_aszaly-kar-kukoricafold-tamogatas-nagy-istvan-magyar-allamkincstar","timestamp":"2025. június. 05. 06:02","title":"Most kapnak támogatást a tavalyi aszálykárosultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","id":"20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3.jpg","index":0,"item":"06179ad9-989b-4466-b153-937b7f8d4f86","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","timestamp":"2025. június. 04. 05:34","title":"Egy éve üresen áll a tavaly átadott Újbudai Egynapos Sebészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c22134-f04e-4ec9-9871-a8201c7d2efc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Matolcsy Ádámmal együtt sír, együtt nevet társtulajdonosként az MBH Bank a Magyar Strat-Alfa nevű, tavaly 2,4 milliárdos mínuszt összehozó vállalatban.","shortLead":"Matolcsy Ádámmal együtt sír, együtt nevet társtulajdonosként az MBH Bank a Magyar Strat-Alfa nevű, tavaly 2,4...","id":"20250603_mbh-mnb-matolcsy-adam-veszteseg-beszamolo-magyar-strat-alfa-gtc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c22134-f04e-4ec9-9871-a8201c7d2efc.jpg","index":0,"item":"c31b1c46-2125-4519-b74a-9cbb129a3751","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_mbh-mnb-matolcsy-adam-veszteseg-beszamolo-magyar-strat-alfa-gtc","timestamp":"2025. június. 04. 06:00","title":"Kiderült a trükk, hogyan nőtt a kis Matolcsy veszteséges központi cégének értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Telefonon beszélt egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a fő téma a stratégiai bombázók elleni támadás és az iráni atomalku volt.","shortLead":"Telefonon beszélt egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a fő téma a stratégiai bombázók elleni támadás és...","id":"20250604_vlagyimir-putyin-donald-trump-repuloterek-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"eada1aff-8a79-4feb-bd79-3891174853de","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_vlagyimir-putyin-donald-trump-repuloterek-tamadas-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:29","title":"Putyin Trumpnak: Válaszolnunk kell a repülőtereinket ért támadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja vitájánál, amely során a szomszéd agyonlőtte Josst, és azt állítja: ezúttal is a homofóbia volt a vita kiváltó oka. A rendőrség szerint nincs bizonyíték homofóbiára.","shortLead":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja...","id":"20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3.jpg","index":0,"item":"6599cd41-a475-4b1c-8162-3b4256052e4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","timestamp":"2025. június. 03. 14:15","title":"Homofób szomszédja lőtte agyon a Városfejlesztési osztály színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha legalább a platform alapfunkcióit tovább használná.","shortLead":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha...","id":"20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470.jpg","index":0,"item":"a2c6157f-739a-4c30-a4d7-99f439b1cca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","timestamp":"2025. június. 04. 09:03","title":"Ezeken az eszközökön nem működik többé a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]