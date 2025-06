„Többen is vagyunk, és orosz a nyelvünk” – kiabálta a lett közmédia tudósítása szerint Aleksejs Rosļikovs orosz származású lett parlamenti képviselő a Saeimában. Ezt követően a képviselők megszavazták, hogy Roslikovsot tiltsák ki a parlament aznapi üléséről.

🤡A Latvian MP was kicked out of the Saeima for speaking Russian and inappropriate behavior



Aleksejs Rosļikovs shouted from the podium that Russian speakers had also stood on the barricades alongside Latvians, declaring: "There are more of us — Russian is our language."