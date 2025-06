Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f09e02a2-e861-41c3-b8de-a0f9ec33253f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindössze két hónapra kell egyenruhát húzniuk a fiataloknak, amiért komoly fizetést kapnak. Lehetőség van polgári szolgálatra is, nekik három hónapot kell lehúzniuk.","shortLead":"Mindössze két hónapra kell egyenruhát húzniuk a fiataloknak, amiért komoly fizetést kapnak. Lehetőség van polgári...","id":"20250604_kotelezo-sorkatonai-szolgalat-horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f09e02a2-e861-41c3-b8de-a0f9ec33253f.jpg","index":0,"item":"7c85115c-7f9a-4470-be19-183038c3e692","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_kotelezo-sorkatonai-szolgalat-horvatorszag","timestamp":"2025. június. 04. 13:58","title":"Ismét kötelező lesz ősztől a sorkatonai szolgálat Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de csak részsikert ért el. ","shortLead":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de...","id":"20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"972d0e7b-1a68-4a07-ac41-64cafac57ae4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","timestamp":"2025. június. 04. 15:39","title":"Török Gábor szerint a Fidesz emelni fogja a tétet azután, hogy elhalasztotta a szavazást az átláthatóságinak nevezett törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","shortLead":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","id":"20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2.jpg","index":0,"item":"fabc3c9b-ce10-46a7-96fb-170ba75df33c","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","timestamp":"2025. június. 05. 10:41","title":"Lábbilincs helyett okosórát kapnak a házi őrizetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagnyugdíj 240 ezer forint fölött van, de 800 ezer nyugdíjas az alapvető megélhetéshez sem kap eleget.","shortLead":"Az átlagnyugdíj 240 ezer forint fölött van, de 800 ezer nyugdíjas az alapvető megélhetéshez sem kap eleget.","id":"20250605_A-nyugdijak-harmada-a-letminimumot-sem-eri-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6.jpg","index":0,"item":"daf5ccd0-8d01-45fc-8706-d0e561e3e24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-nyugdijak-harmada-a-letminimumot-sem-eri-el","timestamp":"2025. június. 05. 16:15","title":"A nyugdíjak harmada a létminimumot sem éri el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nővel tiktokozó férfit már elő is állították.","shortLead":"A nővel tiktokozó férfit már elő is állították.","id":"20250605_tiktok-no-halal-eges-kihivas-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"b0f95b27-66d5-4ae6-bd5a-1a131d7375d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_tiktok-no-halal-eges-kihivas-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. június. 05. 17:27","title":"Nyomoz a rendőrség a magát élő TikTok-adásban felgyújtó nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c1d1fc-9545-4828-8d2c-aa55a037ba82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogszabály „súlyos beavatkozásokat tesz lehetővé a civil szervezetek működésébe, olyannyira, hogy tevékenységük folytatása lehetetlenné válhat”.","shortLead":"A jogszabály „súlyos beavatkozásokat tesz lehetővé a civil szervezetek működésébe, olyannyira, hogy tevékenységük...","id":"20250604_Az-Europa-Tanacs-szerint-serti-az-emberi-jogokat-az-atlathatosaginak-nevezett-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8c1d1fc-9545-4828-8d2c-aa55a037ba82.jpg","index":0,"item":"e8e2c5eb-efda-489f-ada9-012203285d07","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Az-Europa-Tanacs-szerint-serti-az-emberi-jogokat-az-atlathatosaginak-nevezett-torveny","timestamp":"2025. június. 04. 09:39","title":"Az Európa Tanács szerint sérti az emberi jogokat az átláthatóságinak nevezett törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29462094-a97e-401e-865b-c8181dd88451","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon Web Services (AWS) elérhetővé tette az Amazon Q nevű, generatív mesterséges intelligencia-alapú asszisztenst. A cég szerint az eszköz a szoftverfejlesztők és üzleti felhasználók hatékonyságát növeli, és új szintre emeli az adatvezérelt döntéshozatalt.","shortLead":"Az Amazon Web Services (AWS) elérhetővé tette az Amazon Q nevű, generatív mesterséges intelligencia-alapú asszisztenst...","id":"20250604_aws-amazon-q-mestereseges-intelligencia-asszisztens-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29462094-a97e-401e-865b-c8181dd88451.jpg","index":0,"item":"8650bc6f-d04d-42ce-ae53-69827efcc188","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_aws-amazon-q-mestereseges-intelligencia-asszisztens-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:03","title":"Megjelent a Q","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Siddarth Nandyala alkalmazása a mesterséges intelligencia segítségével hallgatja meg az ember szívverését, majd ad eredményt a lehetséges betegségekre vonatkozóan.","shortLead":"Siddarth Nandyala alkalmazása a mesterséges intelligencia segítségével hallgatja meg az ember szívverését, majd ad...","id":"20250605_szivbetegseg-szivproblema-diagnosztizalasa-circadian-ai-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9.jpg","index":0,"item":"ac81778d-dbed-4d6a-b5b9-18cd822da51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_szivbetegseg-szivproblema-diagnosztizalasa-circadian-ai-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 05. 17:03","title":"Olyan alkalmazást tett le az asztalra egy 14 éves fiú, ami azonnal jelzi a szívbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]