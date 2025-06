Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6546b534-ac9c-4f9f-8eec-1e22dea457a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi 20 éve él Londonban, testvére is a repülőgépen ült. ","shortLead":"A férfi 20 éve él Londonban, testvére is a repülőgépen ült. ","id":"20250612_repulogep-baleset-katasztrofa-india-london-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6546b534-ac9c-4f9f-8eec-1e22dea457a0.jpg","index":0,"item":"9a55bed3-c77a-4f9a-8e43-a1b710e43349","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_repulogep-baleset-katasztrofa-india-london-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 16:49","title":"„Amikor magamhoz tértem, testek hevertek mindenfelé” – találtak egy túlélőt az indiai repülőbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca1fa36-ade8-4300-b4fb-d0b61c4f25fe","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A hetvenes években már viselt hasonló dresszt a londoni csapat.","shortLead":"A hetvenes években már viselt hasonló dresszt a londoni csapat.","id":"20250612_labdarugas-chelsea-idegenbeli-mez-aranycsapat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ca1fa36-ade8-4300-b4fb-d0b61c4f25fe.jpg","index":0,"item":"d8473036-e34b-4689-835e-cefc07ab69d0","keywords":null,"link":"/sport/20250612_labdarugas-chelsea-idegenbeli-mez-aranycsapat","timestamp":"2025. június. 12. 14:33","title":"Az Aranycsapat ihlette a Chelsea új mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14b098-a3c8-47f6-b9df-c876b8b47c67","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cég szerint komoly kihívások elé állítja őket az árréstop.","shortLead":"A cég szerint komoly kihívások elé állítja őket az árréstop.","id":"20250612_dm-bolti-dolgozok-oraszam-arrestop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14b098-a3c8-47f6-b9df-c876b8b47c67.jpg","index":0,"item":"705c093e-3868-4ef4-9750-7171a9499dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_dm-bolti-dolgozok-oraszam-arrestop","timestamp":"2025. június. 12. 18:47","title":"Csökkenti a bolti dolgozók óraszámát a DM az árréstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98e07da-73d3-47ea-8b8e-c52e16d78ede","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hatalmas felháborodás fogadta az ingyenes kormánylap, a Metropol cikkét, amely kéjesen köszönte meg olvasóinak, hogy miniszoknyás nők lábait az ő engedélyük nélkül fotózták le az utcán. Pedig jóval többről van szó perverz nyálcsorgatásnál. De mi az az upskirt, és mit árul el egy országról?","shortLead":"Hatalmas felháborodás fogadta az ingyenes kormánylap, a Metropol cikkét, amely kéjesen köszönte meg olvasóinak...","id":"20250611_metropol-miniszoknyas-nok-fotozas-mi-az-az-upskirt-torveny-zaklatas-nok-elleni-eroszak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98e07da-73d3-47ea-8b8e-c52e16d78ede.jpg","index":0,"item":"3e963786-6295-438f-ac34-fbf3b44daf53","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_metropol-miniszoknyas-nok-fotozas-mi-az-az-upskirt-torveny-zaklatas-nok-elleni-eroszak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 20:02","title":"Máshol börtön jár érte, nálunk a kormánysajtó biztat rá – minden, amit a szoknya alá fotózásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feladott hirdetések mindkét felületen megjelenhetnek.","shortLead":"A feladott hirdetések mindkét felületen megjelenhetnek.","id":"20250612_jofogas-facebook-marketplace-aprohirdetes-online-elado-hirdeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf.jpg","index":0,"item":"c1286e5f-ac6b-45d5-a35b-002f22df2aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_jofogas-facebook-marketplace-aprohirdetes-online-elado-hirdeto","timestamp":"2025. június. 12. 15:26","title":"Összeállt a Jófogás és a Facebook Marketplace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8e9d86-6c2e-44e7-8389-5691418efb55","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A külsőleg tölthető hibrid új Audi Q5 kétféle teljesítményű hajtáslánccal készül.","shortLead":"A külsőleg tölthető hibrid új Audi Q5 kétféle teljesítményű hajtáslánccal készül.","id":"20250612_100-kilometert-tud-villannyal-a-legujabb-hibrid-audi-q5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8e9d86-6c2e-44e7-8389-5691418efb55.jpg","index":0,"item":"a6830f24-92e8-4df4-982d-6b749d2712e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_100-kilometert-tud-villannyal-a-legujabb-hibrid-audi-q5","timestamp":"2025. június. 12. 07:59","title":"100 kilométert tud villannyal a legújabb hibrid Audi Q5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon hasonlít a zsidók helyzetére 1933-ból – mondja a világhírű osztrák–német író, aki most éppen New Yorkban, a Harlemben él.","shortLead":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon...","id":"20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb.jpg","index":0,"item":"09735c7c-8f58-4609-9848-f93ac438cb5f","keywords":null,"link":"/360/20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","timestamp":"2025. június. 12. 15:15","title":"Daniel Kehlmann író: Már nem túlzás fasizmusnak minősíteni, ami most zajlik az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat. A „plázastop” eredetileg az élelmiszermultik ellen született, de az új szabály az igazi plázákat, sőt az egész kereskedelmiingatlan-piacot nyírná ki. A minisztérium senkivel sem egyeztetett, az érintettek nem értik, mi végre az értelmetlen szigorítás.","shortLead":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat...","id":"20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520.jpg","index":0,"item":"51a8b2b2-8cf8-4479-bda7-166f955082fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 12:00","title":"Lázár János ledobta az atombombát: a kormány a bevásárlóközpontokat is kinyírná a plázastop szigorításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]