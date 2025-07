Izrael drónokkal támadta a szíriai védelmi minisztérium épületét Damaszkuszban – írja a Reuters. A támadás tényét az izraeli haderő is megerősítette.

A szíriai védelmi tárcától származó értesülések szerint az épületet legalább két drón támadta, és a minisztériumi dolgozók az alagsorban kerestek menedéket. A helyi közmédia szerint a támadásban két civil is megsérült.

Az izraeli haderő közölte, hogy a minisztériumnak otthont adó épület bejáratát érték találatok. Azt is hozzátették, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a szír kormány akcióit az ország drúz kisebbségével szemben.

A szír állami média úgy tudja, hogy az izraeli légicsapásokból kijutott a többségében drúzok lakta asz-Szuvajdá városának is, a település a hasonló nevű tartomány székhelye is. Más források arról számoltak be, hogy a várost tüzérséggel lövik.

A tartományba, mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn vezényelt csapatokat a szíriai kormány, miután harcok törtek ki a régióban élő, szunnita beduin törzsek és a síizmus egy sajátos ágát követő drúzok között. A rendteremtő akció ugyanakkor gyorsan ádáz harcokba torkollt, és láthatóan a kormányerők a beduinok oldalán szálltak be a konfliktusba.

Az összecsapásoknak már kedden többtucatnyi halálos áldozatuk volt, és hiába sikerült az este folyamán kihirdetni egy tűzszünetet, a harcok tovább folytatódtak szerdán is.

Mint általában, most is eltér a felek narratívája a konfliktus okairól. A világ jóindulatára pályázó, ám a dzsihadizmus felől érkezett új szíriai kormány igyekszik hangsúlyozni, hogy szó sincs vallási ellentétekről, és csupán az államot képviselő katonák és a törvényen kívüli fegyveres banditák harcaként hivatkozik a történtekre. A drúzok egyik nagy tekintélyű vallási vezetője, Hikmat al-Hidzsri sejk azonban kedden a kormányerőkkel szembeni nemzetközi védelmet kért a közössége számára.