[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jótevő zacskóval érkezett, benne a több százezer forinttal - aztán elsétált.","shortLead":"A jótevő zacskóval érkezett, benne a több százezer forinttal - aztán elsétált.","id":"20200622_siofok_hajlektalan_egymillio_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54040d3-b8d3-48c2-b7f5-a3cbf02b7359","keywords":null,"link":"/elet/20200622_siofok_hajlektalan_egymillio_forint","timestamp":"2020. június. 22. 21:23","title":"Egy siófoki hajléktalan közel egymillió forintot kapott egy ismeretlentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Marcus Rashford a Manchester United egyik legnagyobb fiatal tehetsége, de könnyen lehet, hogy egyszer majd nem a góljai miatt fogunk emlékezni rá, hanem azért, mert felrázta a brit politikai elitet.","shortLead":"Marcus Rashford a Manchester United egyik legnagyobb fiatal tehetsége, de könnyen lehet, hogy egyszer majd nem a góljai...","id":"20200622_Marcus_Rashford_Boris_Johnson_Black_Lives_Matter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42105576-aa46-4182-835a-6265adc75072","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Marcus_Rashford_Boris_Johnson_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 22. 20:00","title":"Amikor egy focista hozza kínos helyzetbe a miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","shortLead":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","id":"20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b80ab19-ae35-4641-a7b6-1f2f606e1bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","timestamp":"2020. június. 23. 05:12","title":"Viharos szél lesz ma, zivatar nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","shortLead":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","id":"20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5b074-95a1-42a0-b688-da3db3f46f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","timestamp":"2020. június. 22. 12:50","title":"Új alelnöke lett az MNB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6693fa8-7a32-4ade-a684-f64ed9c2792e","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: gyász, kaspó, imperializmus, tűzijáték, viharszezon.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200621_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6693fa8-7a32-4ade-a684-f64ed9c2792e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d56d8-9e9c-4507-8965-30c4b48bbd70","keywords":null,"link":"/360/20200621_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. június. 21. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajosnál így hasít a NERhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb42f95b-6b5e-4aee-95c8-c61e470c1a21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a járványt és a válságot követően az élet nem a régi kerékvágásba tér majd vissza, egy új norma fog kialakulni.","shortLead":"Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a járványt és a válságot követően az élet...","id":"20200622_christopher_mattheisen_microsoft_magyarorszag_interju_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb42f95b-6b5e-4aee-95c8-c61e470c1a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f7ff6-1746-47bc-946a-efdb2902446f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_christopher_mattheisen_microsoft_magyarorszag_interju_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 22. 19:03","title":"Microsoft-vezér: Jó pár emberi tevékenység el fog tűnni az MI miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","shortLead":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","id":"20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc3cbbf-3aaa-4a3d-a6b3-28d5c6ac704d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","timestamp":"2020. június. 21. 15:40","title":"Se jogsi, se forgalmi, ittas is volt a sofőr, és még a gyerekeit is magával vitte az összetört kocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A paralimpikon pénteken szenvedett súlyos balesetet.","shortLead":"A paralimpikon pénteken szenvedett súlyos balesetet.","id":"20200621_Kuzdenek_az_orvosok_Alex_Zanardi_eleteert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad8182f-51d0-45ab-af87-022d0882d5f7","keywords":null,"link":"/sport/20200621_Kuzdenek_az_orvosok_Alex_Zanardi_eleteert","timestamp":"2020. június. 21. 21:44","title":"Küzdenek az orvosok Alex Zanardi életéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]