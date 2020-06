Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel tíz évi pereskedést zárt le a moldvai felek javára meghozott, csütörtökön kimondott jogerős ítéletével a Ploiesti-i Táblabíróság. Az ügy székelyföldi Gyergyószentmiklós és a moldvai Almásmező (Bicaz Chei) határvitája volt, amely lényegében a Békás-szoros hovatartozásáról szólt.","shortLead":"Közel tíz évi pereskedést zárt le a moldvai felek javára meghozott, csütörtökön kimondott jogerős ítéletével...","id":"20200625_bekas_szoros_szekelyfold_moldva_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afb9f9a-0155-40b0-8928-3f703955871b","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_bekas_szoros_szekelyfold_moldva_per","timestamp":"2020. június. 25. 22:23","title":"Már nem Székelyföld része a Békás-szoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29a4861-2cec-40b6-b5b3-77d41eca5ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A forgószél csak a növényzetben tett kárt.","shortLead":"A forgószél csak a növényzetben tett kárt.","id":"20200626_tornado_sarospatak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b29a4861-2cec-40b6-b5b3-77d41eca5ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53151555-4dbd-496e-84b5-815f97e12f2a","keywords":null,"link":"/elet/20200626_tornado_sarospatak","timestamp":"2020. június. 26. 21:55","title":"Tornádót videóztak Sárospatak határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3bd4c-1722-4400-9ad9-efca330eee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszul cseng a déli államokra utaló Dixie.","shortLead":"Rosszul cseng a déli államokra utaló Dixie.","id":"20200626_Nevet_valt_a_Dixie_Chicks_a_rabszolgatartas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3bd4c-1722-4400-9ad9-efca330eee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a402026-fdd8-4216-a881-bab5205c6785","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nevet_valt_a_Dixie_Chicks_a_rabszolgatartas_miatt","timestamp":"2020. június. 26. 10:54","title":"Nevet vált a Dixie Chicks a rabszolgatartás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f089fe0-5285-4e6d-bc0b-01ec3264a898","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Három kínai és egy dél-koreai csúcsmobilt eresztettünk egymásnak, melyek összesen 659 megapixelnyi felbontást vonultatnak fel kameráikban, és még a távoli fotós témákat is könnyen közelebb hozzák. ","shortLead":"Három kínai és egy dél-koreai csúcsmobilt eresztettünk egymásnak, melyek összesen 659 megapixelnyi felbontást...","id":"20200626_huawei_p40_pro_plus_teszt_10x_optikai_zoom_samsung_galaxy_s20_ultra_xiaomi_mi_10_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f089fe0-5285-4e6d-bc0b-01ec3264a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20998d8c-7998-49b4-aef5-9b56e411134d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_huawei_p40_pro_plus_teszt_10x_optikai_zoom_samsung_galaxy_s20_ultra_xiaomi_mi_10_pro","timestamp":"2020. június. 26. 08:03","title":"Egymásnak engedtük a legjobb kamerás mobilokat – melyik milyen fotót csinál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember elején jöhet egy POSZT-pótlék Pécsen, ha a koronavírus járvány is úgy akarja.","shortLead":"Szeptember elején jöhet egy POSZT-pótlék Pécsen, ha a koronavírus járvány is úgy akarja.","id":"20200625_poszt_pecs_peterffy_szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2cea51-3b2f-42ac-a5e0-d4dd39058fe8","keywords":null,"link":"/kultura/20200625_poszt_pecs_peterffy_szinhaz","timestamp":"2020. június. 25. 16:23","title":"Szeptemberben lesz egy kis POSZT Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Európában javul a helyzet, világszerte azonban továbbra is romlik az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint.","shortLead":"Európában javul a helyzet, világszerte azonban továbbra is romlik az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint.","id":"20200625_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f03804-dbfb-43e2-a450-d627cd51bc9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2020. június. 25. 21:27","title":"Globálisan továbbra is súlyosbodik a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József Színházat húsz év után hagyja el, de megvan rá az oka.","shortLead":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József...","id":"20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e683a20-89be-417e-bf39-294195ccee07","keywords":null,"link":"/kultura/20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","timestamp":"2020. június. 25. 13:18","title":"Nagy Ervin: „Csak lesz majd egyszer valaki, aki azt mondja, hogy itt valamit elb…tunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a526a803-8757-426e-b1fc-677ddd1a8869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vásárlók csak egy Lightning-csatlakozót kapnak a majdani iPhone 12 mellé bennfentes források szerint, más ugyanis nem lesz a mobil dobozában.","shortLead":"A vásárlók csak egy Lightning-csatlakozót kapnak a majdani iPhone 12 mellé bennfentes források szerint, más ugyanis nem...","id":"20200626_iphone_12_tolto_adapter_lightning_csatlakozo_earpods_fulhallgato_eltunese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a526a803-8757-426e-b1fc-677ddd1a8869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae1ed11-110d-4a74-b0d6-9de2e52adf34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_iphone_12_tolto_adapter_lightning_csatlakozo_earpods_fulhallgato_eltunese","timestamp":"2020. június. 26. 20:30","title":"Állítólag se töltő, se fülhallgató nem lesz az iPhone 12 dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]