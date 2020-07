Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar szuperszámítógép-hálózat látványos bővülését tervezik egy múlt héten megjelent kormányhatározat szerint.","shortLead":"A magyar szuperszámítógép-hálózat látványos bővülését tervezik egy múlt héten megjelent kormányhatározat szerint.","id":"20200727_szuperszamitogep_halozat_hpc_magyar_kozlony_kormanyhatarozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508e0caa-163e-4768-99f0-e2fdae1c8c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6a8819-8cb9-4f4b-adc7-310b08176e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_szuperszamitogep_halozat_hpc_magyar_kozlony_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. július. 27. 11:33","title":"A kormány elkezdi felfejleszteni a magyar szuperszámítógép-hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A lehető legrosszabbkor volt aszály és utána eső is - panaszolják a termelők.","shortLead":"A lehető legrosszabbkor volt aszály és utána eső is - panaszolják a termelők.","id":"20200728_liszt_dragulas_elelmiszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a649e27-1a23-49d4-89f8-1f2d667afb95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_liszt_dragulas_elelmiszer","timestamp":"2020. július. 28. 05:27","title":"Tovább drágulhat a liszt az esős idő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyében másodfokú riasztást adott ki a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében másodfokú riasztást adott ki a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200726_idojaraselorejelzes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat_OMSZ_meteorologia_riasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c24e3b-8ff1-4d17-8b5d-dc00e6f272a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_idojaraselorejelzes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat_OMSZ_meteorologia_riasztas","timestamp":"2020. július. 26. 15:35","title":"Felhőszakadás és zivatarveszély miatt adott ki riasztást az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid érzelmes posztban idézi fel, mi mindent köszönhet Magyarország vezető hírportáljának.","shortLead":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid...","id":"20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4282b5e7-6ca0-4e67-a250-9b6d4d18b838","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","timestamp":"2020. július. 26. 21:30","title":"Vitézy Dávid: Másképp alakult volna minden, ha nincs Index. Remélem, lesz másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások során legalább húsz rendőr is megsérült.","shortLead":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások...","id":"20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb7945d-8eaf-473c-942f-f82a8c3e7279","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. július. 26. 14:55","title":"Elszabadultak az indulatok Seattle-ben, tucatjával viszik be a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","shortLead":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","id":"20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17fec66-c1d3-4ca9-8f13-80a5ab2ade66","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","timestamp":"2020. július. 27. 07:59","title":"5 millió forinttal olcsóbb itthon a gyengébb új Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak elő Leányfalun. Ittasan és drogok hatása alatt vezetett.","shortLead":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak...","id":"20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526a6dde-fc08-4600-8e18-bedcf8640f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Táblát, telefonfülkét és padot sodort el egy autós Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőn még lehetnek záporok, zivatarok, de aztán sok lesz a napsütés, és sokfelé lesz melegebb 30 foknál az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Hétfőn még lehetnek záporok, zivatarok, de aztán sok lesz a napsütés, és sokfelé lesz melegebb 30 foknál az Országos...","id":"20200726_nyar_idojaras_meteorologia_meleg_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4a113-e0b7-47e9-b447-59f14c41a418","keywords":null,"link":"/idojaras/20200726_nyar_idojaras_meteorologia_meleg_ido","timestamp":"2020. július. 26. 16:35","title":"Igazi nyarat hoz a július utolsó hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]