A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Új környezetvédelmi intézkedéseket jelentett be a francia kormány, amelyek részeként hamarosan megtiltják, hogy a kávézók és bárok hűtsék és fűtsék a teraszaikat – írta a BBC. Barbara Pompili környezetvédelmi miniszter egyenesen „ökológiai aberrációnak” nevezte a gyakorlatot.

A tiltás a téli szezon után lép hatályba, hogy a koronavírus-járvány miatt alacsony forgalommal működő vendéglátóhelyek fel tudjanak készülni rá.

A miniszter arról is beszélt: az sem helyes, hogy az üzletek „légkondicionálják” nyáron az utcákat azzal, hogy nyitva tartják az ajtókat, így csalogatva betérésre a vásárlókat.

A kereskedelmi szervezetek szerint a Párizs környéki kávézók, éttermek és bárok 75 százalékának van fűtött terasza. Néhány francia város már be is tiltotta ezeket, Anne Hidalgo párizsi polgármester azonban nem, hiszen ez jelentős kiesés lenne a cégeknek. A miniszter és a tanács így a tulajdonosokkal közösen veszi át, hogyan tudják vezethetnék be a tiltást a tél után.