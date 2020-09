Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Becslések szerint 100–150 ezer tüntető indult a fehérorosz fővárosból Lukasenka elnök egyik rezidenciája felé. A menetoszlopokat rengeteg rohamrendőr próbálta feltartóztatni – végül a figyelmeztető lövéseknek és hanggránátoknak állította meg a tiltakozókat. Több mint 400 embert fogtak el.","shortLead":"Becslések szerint 100–150 ezer tüntető indult a fehérorosz fővárosból Lukasenka elnök egyik rezidenciája felé...","id":"20200913_Szazezren_vonulnak_Lukasenka_rezidenciajahoz_figyelmezteto_loveseket_adtak_le_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99757896-15f8-45bd-a385-5b840e90fb68","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Szazezren_vonulnak_Lukasenka_rezidenciajahoz_figyelmezteto_loveseket_adtak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:17","title":"Százezren vonultak Lukasenka rezidenciájához, figyelmeztető lövésekkel fogadták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","shortLead":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","id":"20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a1f7a8-6d8f-47ab-b5d4-1a3329ec9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:33","title":"Rendhagyó tüntetést szerveznek vasárnapra az SZFE diákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","shortLead":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","id":"20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50448974-5773-4d30-88e3-b7465b0b8ae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 13:35","title":"A környezetünk védelmében jobb, ha elfelejtjük az eldobható sebészi maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat versenyző futama lett oda.","shortLead":"Hat versenyző futama lett oda.","id":"20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58168791-4060-4482-80f8-8c58e8402805","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:03","title":"Két hatalmas balesettel indult a Toszkán Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Ez nem kereszténység\", hanem \"pogányság és mohó önzés\" – foglalja össze a jelenlegi hatalom karakterét az egykor Orbán Viktor gyermekeit is megkeresztelő lelkész. Nem tudja még, miként tömik be a pénzügyi űrt, amelyet az okoz, hogy a kormány elvett 95 millió forintot egyháza, az Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rászoruló fiatalokat befogadó iskoláitól. Iványi azt mondja, a szegényeket semmiképp sem hagyják magukra, s továbbra is vallja: \"ha van módod megszólalni, csak az igazat mondhatod\".","shortLead":"\"Ez nem kereszténység\", hanem \"pogányság és mohó önzés\" – foglalja össze a jelenlegi hatalom karakterét az egykor Orbán...","id":"20200914_Ivanyi_Gabor_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106ca4c-3c2e-4c9e-9e1b-5df02d415881","keywords":null,"link":"/360/20200914_Ivanyi_Gabor_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:30","title":"\"Bárcsak mindenki egy napig ellenállna a hatalomnak\" – Iványi Gábor a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53c31ff-c8d4-4bec-98d3-b372166df2d0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Lakos Nóra első játékfilmjéhez megtalálta Kerekes Vicában a tökéletes hősnőt. Ám mint itthon oly sokszor, a nagy találkozásra szerencsétlen árnyékot vet a műfaji hozzávalókat és receptet sutácskán alkalmazó, kapkodós forgatókönyv. Kritika.","shortLead":"Lakos Nóra első játékfilmjéhez megtalálta Kerekes Vicában a tökéletes hősnőt. Ám mint itthon oly sokszor, a nagy...","id":"20200912_Edes_a_Hab_de_nem_all_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53c31ff-c8d4-4bec-98d3-b372166df2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529cfc1c-e3b2-4323-8195-8881e2636124","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Edes_a_Hab_de_nem_all_ossze","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:00","title":"Édes a Hab, de nem áll össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6253af06-d8e9-432a-86a9-9103cac3a175","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ sok országában életbe lépett home office miatt nehezebbé válhat a rendes munkaidő és a magánélet közti egyensúly betartása. A Vivaldi újítása részben ezért készült.","shortLead":"A világ sok országában életbe lépett home office miatt nehezebbé válhat a rendes munkaidő és a magánélet közti...","id":"20200914_vivaldi_bongeszo_letoltes_break_mode_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6253af06-d8e9-432a-86a9-9103cac3a175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7371628-58f9-4cd0-a47a-a6bf80bb6b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_vivaldi_bongeszo_letoltes_break_mode_home_office","timestamp":"2020. szeptember. 14. 00:03","title":"Ez a böngésző segít, hogy ne üljön annyit a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hitelfelvételnél azonban figyelni kell: hiába lesz valakinek az idén készen a háza, ha most szeretne hitelt felvenni rá, már a 2021-től érvényes energetikai előírásoknak kell a terveknek megfelelnie","shortLead":"A hitelfelvételnél azonban figyelni kell: hiába lesz valakinek az idén készen a háza, ha most szeretne hitelt felvenni...","id":"20200913_ingatlan_adasvetel_energiahatekonysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f29307-22e5-4a7c-933c-e7fc093e9f1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200913_ingatlan_adasvetel_energiahatekonysag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:53","title":"Drágábban és nagyon gyorsan kelnek el az energiahatékony lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]