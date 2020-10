Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd1fca80-f3f5-40ed-9163-9525923368db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"169-cel nőtt az aktív koronavírus-esetek száma.","shortLead":"169-cel nőtt az aktív koronavírus-esetek száma.","id":"20200930_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd1fca80-f3f5-40ed-9163-9525923368db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef2e9fa-93fa-4583-bb39-c566472a83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:39","title":"894 új koronavírus-fertőzöttet találtak, nyolcan haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0967b1cd-891e-4048-80ed-8a6889bdefc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Google a Chromecast 2020-as kiadását, amit már a hangunkkal is vezérelhetünk. A kütyü több újdonságot is hoz a tévéokosítás világába.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Google a Chromecast 2020-as kiadását, amit már a hangunkkal is vezérelhetünk. A kütyü több...","id":"20201001_google_chromecast_google_tv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0967b1cd-891e-4048-80ed-8a6889bdefc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa07db7-20e1-4574-8578-7d8d81a61c42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_chromecast_google_tv","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Itt a Google új kütyüje, mellyel szinte mindegyik tévé felokosítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is befejeződik.","shortLead":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is...","id":"20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28a3aba-8812-47d0-9b96-bf5508ab5a27","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:41","title":"Amiről nem tudtuk, hogy szükségünk van rá: jön az Avatar 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","shortLead":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","id":"20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e50e2-0be2-4444-86bd-d6fda5210d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:05","title":"Újra ölhetett a bika nevű kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását mielőbb újra kell egyeztetni a biztosítóval, különben előfordulhat, hogy a biztosító nem fedezi a felmerülő károkat.","shortLead":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását...","id":"20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9e2c98-2cb4-481b-97d0-f994b012bcb9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:53","title":"Újabb kockázattal kell szembenézniük a volt airbnb-s lakástulajoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán asztronautával a fedélzetén. Az amerikai elnökválasztáson négy űrhajós szavazhat majd az űrből.","shortLead":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán...","id":"20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1612b01c-2daf-4e30-932f-c0b70fabe3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:33","title":"Megismételné a történelmi sikerét a SpaceX, négy űrhajóst vinne a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a233b047-0563-4253-9ccf-689ad1616a1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a második ott kifejlesztett koronavírustesztet kezdi el élesben használni Bécs városa. Az új, 30 perces módszerrel az osztrák főváros iskolásait fogják szűrni.","shortLead":"Már a második ott kifejlesztett koronavírustesztet kezdi el élesben használni Bécs városa. Az új, 30 perces módszerrel...","id":"20200929_olcso_koronavirusteszt_becs_klinik_donaustadt_iskolak_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a233b047-0563-4253-9ccf-689ad1616a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b3eaba-fbd7-4b99-ac07-1011c607b523","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_olcso_koronavirusteszt_becs_klinik_donaustadt_iskolak_teszteles","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:03","title":"Harmincperces koronavírusteszttel szűrik az iskolásokat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig szinte akadály nélkül jut el a Földre. Ez a BOSS-EUVLG1.","shortLead":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig...","id":"20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0094c6-462a-46f4-ae51-cc75d89dbed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:03","title":"Különleges galaxisra bukkantak, 2000 millió éves állapotában figyelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]