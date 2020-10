Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd48265d-19ed-4dbc-90e8-3f54fd02d832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön várható a Drakonidák meteorraj maximuma. Az előrejelzések szerint tiszta időnk lesz.","shortLead":"Csütörtökön várható a Drakonidák meteorraj maximuma. Az előrejelzések szerint tiszta időnk lesz.","id":"20201008_hullocsillag_drakonidak_meteorraj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd48265d-19ed-4dbc-90e8-3f54fd02d832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c71005-8a6f-4eb6-a668-34aaaab002c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_hullocsillag_drakonidak_meteorraj","timestamp":"2020. október. 08. 06:13","title":"Figyelje az eget: hullócsillagokat lehet látni ma este, a felhők sem zavarhatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkcióval állt elő a tízéves Instagram, hogy jobb hely lehessen a képmegosztó alkalmazás a felhasználók számára.","shortLead":"Több új funkcióval állt elő a tízéves Instagram, hogy jobb hely lehessen a képmegosztó alkalmazás a felhasználók...","id":"20201006_instagram_mesterseges_intelligencia_zaklatas_hozzaszolas_elrejtese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ef9531-9a62-469d-8a1c-6dd3d4d082cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_mesterseges_intelligencia_zaklatas_hozzaszolas_elrejtese","timestamp":"2020. október. 06. 18:03","title":"Beveti a mesterséges intelligenciát az Instagram, elrejtik a zaklató kommenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rögtön a nagyvadra megy a NER, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon (MCC) keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást és -terjesztést domináló Libri-csoportba. Miért? És innen hogyan tovább?","shortLead":"Rögtön a nagyvadra megy a NER, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon (MCC) keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást...","id":"20201007_Akkor_most_Wass_Albert_es_Schmidt_Maria_konyvei_neznek_majd_vissza_a_kirakatokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4f28b0-52fa-4f34-8051-94e5f8b4ef11","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_Akkor_most_Wass_Albert_es_Schmidt_Maria_konyvei_neznek_majd_vissza_a_kirakatokbol","timestamp":"2020. október. 07. 13:46","title":"Akkor most Wass Albert és Schmidt Mária könyvei néznek majd vissza a kirakatokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan élt is vele.","shortLead":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan...","id":"20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304b687-19c0-4d77-8a36-7aa57cf0ad99","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","timestamp":"2020. október. 07. 11:03","title":"43 millió forintot keresett egy grafikus, aki kitett néhány iPhone-ra letölthető ikont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd97c1a1-0bbc-4463-8f0e-1bc73da43a9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy évvel elhalasztja a Jurassic Park: Világuralom című film bemutatóját a Universal Pictures, így 2022. június 10-én kerül az amerikai mozikba. Inkább az lett volna a meglepetés, ha minden marad az eredetiben.","shortLead":"Egy évvel elhalasztja a Jurassic Park: Világuralom című film bemutatóját a Universal Pictures, így 2022. június 10-én...","id":"20201007_Jurassic_Park_bemutato_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd97c1a1-0bbc-4463-8f0e-1bc73da43a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8217fd7-f9c1-4251-a85d-6a672c0ca8ad","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Jurassic_Park_bemutato_keses","timestamp":"2020. október. 07. 10:44","title":"Újabb szuperprodukció csúszik: később mutatják be a Jurassic Park új részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","shortLead":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","id":"20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899e551-135f-43e8-b7e8-626e99c5728d","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","timestamp":"2020. október. 08. 13:00","title":"\"Cilikopterrel\" emlékeztek a Népszabadság bezárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd80d9-007a-4942-ae56-143bf4bed1e3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A XII. kerület fideszes polgármestere reagál Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke, amúgy XII. kerületi önkormányzati képviselő, múlt héten a HVG Teraszon elhangzott vádjaira. Elismeri, hogy van, amiről \"vitát lehet kezdeni\", de a támadásokat inkább komolytalannak tartja. Pokorni arról is beszél M. Kiss Csabának, hogy milyen a kampányüzemmód, és \"az akkor mindenre feloldás\"-e.","shortLead":"A XII. kerület fideszes polgármestere reagál Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke, amúgy XII. kerületi önkormányzati...","id":"20201008_Pokorni_Zoltan_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd80d9-007a-4942-ae56-143bf4bed1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9f54b-d7ff-41a3-a7e6-314643b5f775","keywords":null,"link":"/360/20201008_Pokorni_Zoltan_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 08. 17:00","title":"\"Egy dolgot nem lehet mondani: hogy ez egy sötét korrupciós ügy\" - Pokorni Zoltán a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a254eca-4635-44bb-aed6-21573649f2e6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem törődött a könnyű zsákmányokkal, rögtön a nagyvadra megy a központi agytröszt, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást és -terjesztést domináló Libri-csoportba. \r

","shortLead":"Nem törődött a könnyű zsákmányokkal, rögtön a nagyvadra megy a központi agytröszt, amikor a Mathias Corvinus...","id":"202041__uj_kisebbsegi_tulajdonos_a_libriben__speder_ment__orban_jott__elefant_akonyvesboltban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a254eca-4635-44bb-aed6-21573649f2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24252be-2254-486d-bf50-fd5889a42e16","keywords":null,"link":"/360/202041__uj_kisebbsegi_tulajdonos_a_libriben__speder_ment__orban_jott__elefant_akonyvesboltban","timestamp":"2020. október. 08. 07:00","title":"Ideológiai janicsárképzővel hódít a könyvszakmában a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]