Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","shortLead":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","id":"20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f2046d-8388-4824-9d14-ff83fcaca839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. október. 25. 13:41","title":"Fauci: December elejére kiderül, van-e hatásos koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","shortLead":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","id":"20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b54c4-3140-4094-bb2a-b70b4fe770f4","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","timestamp":"2020. október. 26. 11:33","title":"Annyi volt a plágium a bukaresti rendőrakadémián, hogy visszavonták az intézmény akkreditációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak délután kezd el felszakadozni a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.","shortLead":"Csak délután kezd el felszakadozni a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.","id":"20201025_idojaras_eso_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfc2863-604b-4f19-94e9-dc1f20c09578","keywords":null,"link":"/elet/20201025_idojaras_eso_meteorologia","timestamp":"2020. október. 25. 08:38","title":"A vasárnap nagy részét elmossa az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29ef950-b1e4-442e-b6f2-8074cfe85ba7","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Ehhez persze az kell, hogy legyen állam által támogatott megtakarításunk is. ","shortLead":"Ehhez persze az kell, hogy legyen állam által támogatott megtakarításunk is. ","id":"20201024_Igy_igenyelhet_vissza_akar_280_ezer_forintnyi_szjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f29ef950-b1e4-442e-b6f2-8074cfe85ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb283d2-3cd7-4314-b201-788320de6ad0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Igy_igenyelhet_vissza_akar_280_ezer_forintnyi_szjat","timestamp":"2020. október. 24. 12:27","title":"Így igényelhet vissza akár 280 ezer forintnyi szja-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának...","id":"20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f77d55-b120-45ab-a661-4da44b49a849","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","timestamp":"2020. október. 24. 21:44","title":"Simán hozta a rangadót a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el és ezzel törvényi keretet biztosított egyebek mellett az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el...","id":"20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58c5df-c6bc-4cb3-9f6c-ce7710ab2a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 17:16","title":"Szükségállapotot vezettek be Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","shortLead":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","id":"20201026_idojaras_20fok_oktober","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039669f2-007a-4e2b-a2a9-0d19c9259804","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_idojaras_20fok_oktober","timestamp":"2020. október. 26. 06:21","title":"20 fok is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4a41f8-c87d-4f5b-a5bb-cc54963f3d02","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek jól illeszkednek a realitásokhoz. Nem kedvező, ha túl nagy elvárásokat állítunk magunk elé, mivel növeli a csalódások esélyét. De az sem, ha alulértékeljük a képességeinket és lehetőségeinket, mert attól fásultakká és kiégettekké válhatunk.","shortLead":"Fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek jól illeszkednek a realitásokhoz. Nem kedvező, ha túl nagy...","id":"20201025_Igy_erhetjuk_el_a_legvagyottabb_enunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4a41f8-c87d-4f5b-a5bb-cc54963f3d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cf5d13-0cd1-483d-849b-377e6d2954f7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201025_Igy_erhetjuk_el_a_legvagyottabb_enunk","timestamp":"2020. október. 25. 20:15","title":"Így érhetjük el a legvágyottabb énünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]